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Защо Костадинов е кандидатът на "Възраждане" за президент

Защо Костадинов е кандидатът на "Възраждане" за президент

23 Септември, 2026 16:02 1 352 49

  • възраждане-
  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • андрей гюров-
  • илиян василев-
  • прогресивна българия

Твърдите проевроепейци са зад Гюров, твърдите путинисти са зад Костадинов, а Йотова събира гласовете на умерените евроскептици, но и на проруски настроените избиратели от доминиращо широкия център

Защо Костадинов е кандидатът на "Възраждане" за президент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Възраждане" е подчертано лидерска партия и затова изглежда закономерно именно Костадинов да е кандидатът за президент. Но това не е единствената логика. Веселин Стойнев вижда и други причини.

Костадин Костадинов отново ще е кандидатът за президент на "Възраждане", както преди 5 години. Изглежда съвсем закономерно, след като по заявка кандидатурата е партийна, в една подчертано лидерска партия именно той да е кандидатът, а не Петър Волгин, който все пак ще му е подгласник. Но това не е единствената логика, която прозира зад решението, базирано и на допитване до партийни членове и симпатизанти.

Връщане на част от твърдото ядро на партията

Румен Радев и "Прогресивна България" (ПБ) отнеха сериозна част от избирателите на "Възраждане", както и на други партии. С малко над бариерата от 4% на изборите през април, "Възраждане" спешно се нуждае от консолидация на твърдото си ядро и може да се надява, че след половин година управление на Радев ще може да си върне част от него. Волгин вероятно можеше да разтвори по-широко ветрилото към разочаровани вече от Радев проруски и евроскептични избиратели – той нарича НАТО "вампир", а ЕС - "пудел на глобалистките сили". Но Костадинов иска референдум за НАТО и вещае разпад на ЕС. Сега като подгласник Волгин има много по-тесен периметър за разширяване към по-меки русофили и евроскептици, защото е и с по-слаба атрактивност на нов кандидат под похлупака на добре познатия титуляр.

Но ако Петър Волгин бе кандидатът за президент, това изключваше партийният лидер да му е вице, т.е. този вариант би оставил Костадин Костадинов извън надпреварата. Което вероятно би засенчило и оспорило лидерството му, особено ако Волгин вземе чувствително по-висок резултат не само от този на Костадинов преди 5 години, но и значително над онези 138 хиляди гласа за партията през април. Въпреки това и в двата случая е твърде малко вероятно кандидатът на "Възраждане", било то Волгин или Костадинов, да успее да изпревари Андрей Гюров и да отиде на балотаж, защото избирателите на демократичната общност са три пъти повече (ПП-ДБ взеха 409 000 гласа на парламентарните избори).

Изборите за президент и интересите на Кремъл

Кандидат-президентската двойка на "Възраждане" ще отвоюва терен главно от Илияна Йотова-Кирил Вълчев. На парламентарните избори голяма част от хората гласуваха като на президентски - персонално за Румен Радев, и му осигуриха 131 депутати. Част от тях бяха симпатизанти на "Възраждане". Няма сериозни основания да се очаква, че в края на октомври пак толкова избиратели ще подкрепят не самия Радев, а негово продължение. Още повече, че реалната власт в страната вече е в негови ръце.

Но едно по-сериозно "отдръпване" на избиратели от Йотова-Вълчев в полза на кандидатите на "Възраждане" би застрашило стабилността на ПБ, определяна от анализатори и западни медии като проруска партия, която тепърва се укрепва във властта. Това вероятно не би се харесало на Кремъл.

Осигуряване на центъра

Твърдите проевроепейци са зад Гюров, твърдите путинисти са зад Костадинов, а Йотова събира гласовете на умерените евроскептици, но и на проруски настроените избиратели от доминиращо широкия център. Поне това е картата, която отдавна чертаят мнозина анализатори. До издигането на кандидатурата на "Възраждане" двойката на ПБ действително стоеше неуютно двуполюсно срещу двойката на ПП-ДБ, влизайки в оправдателна реторика – ние не сме срещу Европа, ние не сме путинисти, но няма да сме йесмени и не е толкова важно дали ще наречем Русия агресор.

И на последните парламентарни, и на предстоящите президентски избори обаче полюсите и центърът не са в едно, а в две ключови измерения – геополитическото и антикорупционното. ПБ, ДБ, ПП и "Възраждане" са на антикорупционния полюс, като избирателите предпочетоха новото – Радев и неговата ПБ, плюс център-изток в геополитическата скала (а не в твърдо източния полюс на "Възраждане" или твърдо западния на ДБ и ПП). На президентските избори антикорупционното измерение на практика отпада поне номинално, защото никой от основните трима претенденти не застава на корупционния полюс, а и президентът няма особени правомощия по темата. Остава геополитическото измерение, където президентът също няма особени правомощия, доколкото външната политика и политиката по отбрана са в ръцете на правителството.

Но се появява новото ключово измерение, отнасящо се до позиционирането на президента спрямо властта: дали президентът ще подкрепя правителственото мнозинство, или ще бъде негов коректив и балансьор. То съживява антикорупционното и поставя на ново разглеждане геополитическото измерение.

И тук "нарисуваният" като за Йотова център ѝ се изплъзва. Защото ако тя и нейните съперници са прононсирани антикорупционери, както и правителството, то тогава в интерес на антикорупцията е външен за управляващите фактор (Гюров или Костадинов) да ги подръчква, ако са нерешителни и бавни, а не вътрешен (Йотова) да ги прикрива. Ако пък в геополитическото измерение избирателите продължават да искат добре балансиран център, то подчертано проевропейски фактор (пак външен за управляващите - Гюров) може да ги удържа да не отиват прекалено на изток, вместо да разчитат само на благоразумието на Радев (дублиран вътрешно от Йотова), или пък да рискуват той да бъде натискан от друг външен за управлението му фактор (Костадинов) да завива по-решително на изток.

***

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    34 51 Отговор
    Костадинов е кандидат, който всички българи ще подкрепят!

    Коментиран от #19, #43

    16:03 23.09.2026

  • 2 14/88

    17 7 Отговор
    по добър вапрос е що не е на герб

    16:04 23.09.2026

  • 3 Капитан Бертолери

    21 8 Отговор
    Каква голяма грешка!Мама миа!

    16:05 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    26 17 Отговор
    Защото е препечена Тиква от Максуда? Тоест празноглав и нагъл...

    Коментиран от #20

    16:06 23.09.2026

  • 6 Мутата

    7 24 Отговор
    А защо "НЕ"

    16:07 23.09.2026

  • 7 хаха

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Петролът се търгува на борсата...бензинът не.

    Чаткаш ли бе ориенталец чалмат? Хахаха
    Този бензин е произведен не от "Днешния" петрол.

    ПраСноглава Сглобена Тиква Пеефска.

    16:08 23.09.2026

  • 8 Българския Джорджескууу

    9 26 Отговор
    На балотаж е с голямата коса на 1ви ноември

    Коментиран от #10

    16:08 23.09.2026

  • 9 Стенли

    24 31 Отговор
    Нито тази биволица представяща се за бг президент става още по малко този индивид Гюро, които ще бъде Роско плевнята 2 , които закичил знаме на чужда държава на ревера си , говоря за пропадналата плевня , срам и позор за един бивш български км и президент , единствено от Възраждане се бориха искрено , за запазване на националната ни валута , ето защо ще гласувам за тях , успех и България над всичко🇧🇬👍

    16:09 23.09.2026

  • 10 хаха

    21 17 Отговор

    До коментар #8 от "Българския Джорджескууу":

    Мангалеску ли речИ? Хахаха

    Напъвай напъвай ЧАЛМА московитска.

    16:09 23.09.2026

  • 11 Аре ве

    22 36 Отговор
    Стига сте лъгали , Твърдите Българи сме за Възраждане.Време е за Възраждане на България!!!!

    16:10 23.09.2026

  • 12 2 евро е новото нормално за горива

    12 16 Отговор

    До коментар #4 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    1 евро +1евро кражба на правителството+еврокомисията(акциза тя го пребира)

    16:10 23.09.2026

  • 13 редник

    8 22 Отговор
    По-добре беше Волгин да е президент - той е добре познат сред евроуправляващите...

    16:13 23.09.2026

  • 14 Мимч

    19 22 Отговор
    За Костадинов,да,но не и за Гюров ,човека васал на зеления и близалка на него...

    16:17 23.09.2026

  • 15 Пламен

    24 13 Отговор
    Тоз сиганин навъртя 18 000 километра със служебна кола за три месеца ! За сравнение- от София до Вакувър са 9000 килиметра.
    Автомобилите на НС са по 250 коня .Смятайте колко бензин сме платили за тоз хашлак.

    16:21 23.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1111

    21 13 Отговор
    Защото "Възраждане" трябва да загуби! А защо трябва да загуби? Защото са продължението на онези двамата, чието правителство падна през декември!

    16:22 23.09.2026

  • 18 Възраждане

    11 17 Отговор
    Ще повтори съдбата на всички проруски проксита ИТН, МЕЧ, Величие, ДПС и др.

    16:24 23.09.2026

  • 19 Единственият

    12 20 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    разумен човек в надпреварата за Президент, лидер на борбена българска партия, радетел за независима България и просперитет..

    Коментиран от #30

    16:25 23.09.2026

  • 20 Не съди

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    по себе си

    16:26 23.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анджо

    18 11 Отговор
    Опит за безмоторно летене на тая руска подлога.

    16:27 23.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хмм

    15 17 Отговор
    На фона на Йотова и Гюров, Костадинов изглежда като приемлив вариант.

    Коментиран от #29

    16:29 23.09.2026

  • 25 Пламен

    12 10 Отговор
    Човечеца закупи нови имоти , а партийната субсидия падна на 4 %.
    Съвсем нормално е той да търси нови приходи чрез Прзидентството ,защото партийката му умря.

    16:32 23.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хаха

    7 9 Отговор
    Израждане Тюленово ще мине ли 5% ?

    16:34 23.09.2026

  • 28 Ирония

    9 11 Отговор
    Костадинов изопщо не заслужава никакво втимание. Пълен въздухар.

    16:38 23.09.2026

  • 29 Сериозно ли бре?!

    8 9 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Костадинов е аматьор-крясльо. Няма нито култура, нито е адекватен, нито достоен, нито има морал, нито електорат.

    16:39 23.09.2026

  • 30 Не ставай смешен

    10 9 Отговор

    До коментар #19 от "Единственият":

    Нищо разумно няма в Костадинов, пълен перко, откачалка. Имитира Волен Сидеров.

    16:41 23.09.2026

  • 31 Истината

    10 9 Отговор
    Костадинов само цапа пространството.
    Самонадеян самозванец е Костадинов.

    16:42 23.09.2026

  • 32 Радул

    9 6 Отговор
    Костадинов се ппобва, ама никой не му се вързва на глупостите. Тя и Луна ке кандидатира за президент, това е бъзик. И Костадинов е бъзик.

    16:44 23.09.2026

  • 33 Азззззззз

    13 5 Отговор
    Нещо не разбрах какво проруско има в това да защитаваш интересите на България?! Проевропейското го виждаме - обедняване и разграбване от наши и западни мошеници.

    Коментиран от #36, #38, #41

    16:44 23.09.2026

  • 34 Лило

    7 8 Отговор
    Костадинов е смешник жалък.

    16:44 23.09.2026

  • 35 Да така е

    5 7 Отговор
    Костадин допусна грешка, трябваше да остави г-н Волгин за кандидат президент. И това ще се отчете след изборите. Грешен и ненужен за партията ход в момент, в който и електоралната маса се е свила до тясно партийна.

    16:45 23.09.2026

  • 36 Прорусща под.ло.га

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Азззззззз":

    Има официално документирани политически контакти между „Възраждане“ и Русия, включително с управляващата руска партия „Единна Русия“ на Путин. Ето това е проруско и НЕ Е ПАТРИОТИЗЪМ, а зависимост от Русия.
    През април 2025 г. делегация на „Възраждане“, водена от Цончо Ганев, е била в Москва и е подписала споразумение за сътрудничество с „Единна Русия“.
    През юли 2025 г. Костадин Костадинов лично е бил в Москва заедно с депутата Коста Стоянов. Те са провели срещи в централата на „Единна Русия“, включително с руския сенатор Андрей Климов, както и с представители на Държавната дума.

    16:48 23.09.2026

  • 37 Ами

    5 4 Отговор
    За едни пари, защо! 😉 99% от кандидатите да за това там, напр. с огромно учудване видях, че и Белата Златка е кандидат🙄 😅

    Коментиран от #39

    16:49 23.09.2026

  • 38 А Костадинов лично ходи ли в Русия?

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Азззззззз":

    Интересно: има ли доказателства за руско финансиране, инструкции или координация между „Възраждане“ и Кремъл, а не само публични политически контакти...
    Фактите показват официално партийно партньорство с „Единна Русия“, многократни посещения в Москва и политически позиции на „Възраждане.

    16:51 23.09.2026

  • 39 Така е! Прав си!

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    За президентските избори през 2026 г. държавата предоставя медийни пакети от 20 451,68 евро с ДДС!!! И аз искам да съм кансидат за президент, да гушна десетки хиляди Евраци...!!!

    16:55 23.09.2026

  • 40 Отвратен

    6 8 Отговор
    Стига с този палячо Костадинов. Циркаджия.

    17:03 23.09.2026

  • 41 да си го кажем

    6 8 Отговор

    До коментар #33 от "Азззззззз":

    Израждане е проруска партия защитаваща руските интереси или с други думи защитаваща интересите на врага на България ! Тези национални предатели работят против България.Във всяко тяхно действие се стремят да повдигат темата за "спасение" на Русия дори и това да няма нищо общо с основата ! Това което правят от Израждане е ,чрез позицията си на политици в България да обслужват интересите на врага на България.

    17:03 23.09.2026

  • 42 Яхна Волгин

    4 6 Отговор
    с идеята вторият да го вкара в президенството. Дори и да се случи, разривът е неминуем. Непочтен. Срива Възраждане. Кого обслужва? Започва да става страшно. Вчера беше 23.09.

    17:04 23.09.2026

  • 43 хаяско бункерния

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тоя национален предател и родоостъпник Копейкин няма и 1 процент шанс да направи каквото и да било.Костадинов е руска платена noдлоra,която може само да навреди на България.Направо звучи комично ,че е кандидат президент.Както тази руска партия Възраждане отече безславно в канала,така и този национален предател ще отиде натам.Българите не понасят руските noдлоrи.

    17:07 23.09.2026

  • 44 Парпърляк

    6 6 Отговор
    Последна агония на копейката преди да излети от политиката

    17:08 23.09.2026

  • 45 Един

    1 2 Отговор
    Щото е комплексар.

    17:41 23.09.2026

  • 46 Перо

    4 3 Отговор
    Гюров-Кандев са ционистки глобалисти, джендърия и всички видове унтерменши, вкл. примати!

    17:42 23.09.2026

  • 47 Точен

    2 2 Отговор
    Както тази статия, така и воят на паветниците срещу Костадинов са ясен сигнал, че уж сигурният балотаж на Гюровци е под сериозен ВЪЗРОЖДЕНСКИ въпрос... Да не говорим за най-ерудирания, не само заради докторската титла по история Костадинов и най-смелия журналист от последните 15 г Волгин.

    17:55 23.09.2026

  • 48 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 0 Отговор
    Някой да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    18:03 23.09.2026

  • 49 Няма такивa иgиoти !

    3 0 Отговор
    Чебурашка и Крокодила Гена 😂😂

    18:05 23.09.2026