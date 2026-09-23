Защо Костадинов е кандидатът на "Възраждане" за президент

"Възраждане" е подчертано лидерска партия и затова изглежда закономерно именно Костадинов да е кандидатът за президент. Но това не е единствената логика. Веселин Стойнев вижда и други причини.
Костадин Костадинов отново ще е кандидатът за президент на "Възраждане", както преди 5 години. Изглежда съвсем закономерно, след като по заявка кандидатурата е партийна, в една подчертано лидерска партия именно той да е кандидатът, а не Петър Волгин, който все пак ще му е подгласник. Но това не е единствената логика, която прозира зад решението, базирано и на допитване до партийни членове и симпатизанти.
Връщане на част от твърдото ядро на партията
Румен Радев и "Прогресивна България" (ПБ) отнеха сериозна част от избирателите на "Възраждане", както и на други партии. С малко над бариерата от 4% на изборите през април, "Възраждане" спешно се нуждае от консолидация на твърдото си ядро и може да се надява, че след половин година управление на Радев ще може да си върне част от него. Волгин вероятно можеше да разтвори по-широко ветрилото към разочаровани вече от Радев проруски и евроскептични избиратели – той нарича НАТО "вампир", а ЕС - "пудел на глобалистките сили". Но Костадинов иска референдум за НАТО и вещае разпад на ЕС. Сега като подгласник Волгин има много по-тесен периметър за разширяване към по-меки русофили и евроскептици, защото е и с по-слаба атрактивност на нов кандидат под похлупака на добре познатия титуляр.
Но ако Петър Волгин бе кандидатът за президент, това изключваше партийният лидер да му е вице, т.е. този вариант би оставил Костадин Костадинов извън надпреварата. Което вероятно би засенчило и оспорило лидерството му, особено ако Волгин вземе чувствително по-висок резултат не само от този на Костадинов преди 5 години, но и значително над онези 138 хиляди гласа за партията през април. Въпреки това и в двата случая е твърде малко вероятно кандидатът на "Възраждане", било то Волгин или Костадинов, да успее да изпревари Андрей Гюров и да отиде на балотаж, защото избирателите на демократичната общност са три пъти повече (ПП-ДБ взеха 409 000 гласа на парламентарните избори).
Изборите за президент и интересите на Кремъл
Кандидат-президентската двойка на "Възраждане" ще отвоюва терен главно от Илияна Йотова-Кирил Вълчев. На парламентарните избори голяма част от хората гласуваха като на президентски - персонално за Румен Радев, и му осигуриха 131 депутати. Част от тях бяха симпатизанти на "Възраждане". Няма сериозни основания да се очаква, че в края на октомври пак толкова избиратели ще подкрепят не самия Радев, а негово продължение. Още повече, че реалната власт в страната вече е в негови ръце.
Но едно по-сериозно "отдръпване" на избиратели от Йотова-Вълчев в полза на кандидатите на "Възраждане" би застрашило стабилността на ПБ, определяна от анализатори и западни медии като проруска партия, която тепърва се укрепва във властта. Това вероятно не би се харесало на Кремъл.
Осигуряване на центъра
Твърдите проевроепейци са зад Гюров, твърдите путинисти са зад Костадинов, а Йотова събира гласовете на умерените евроскептици, но и на проруски настроените избиратели от доминиращо широкия център. Поне това е картата, която отдавна чертаят мнозина анализатори. До издигането на кандидатурата на "Възраждане" двойката на ПБ действително стоеше неуютно двуполюсно срещу двойката на ПП-ДБ, влизайки в оправдателна реторика – ние не сме срещу Европа, ние не сме путинисти, но няма да сме йесмени и не е толкова важно дали ще наречем Русия агресор.
И на последните парламентарни, и на предстоящите президентски избори обаче полюсите и центърът не са в едно, а в две ключови измерения – геополитическото и антикорупционното. ПБ, ДБ, ПП и "Възраждане" са на антикорупционния полюс, като избирателите предпочетоха новото – Радев и неговата ПБ, плюс център-изток в геополитическата скала (а не в твърдо източния полюс на "Възраждане" или твърдо западния на ДБ и ПП). На президентските избори антикорупционното измерение на практика отпада поне номинално, защото никой от основните трима претенденти не застава на корупционния полюс, а и президентът няма особени правомощия по темата. Остава геополитическото измерение, където президентът също няма особени правомощия, доколкото външната политика и политиката по отбрана са в ръцете на правителството.
Но се появява новото ключово измерение, отнасящо се до позиционирането на президента спрямо властта: дали президентът ще подкрепя правителственото мнозинство, или ще бъде негов коректив и балансьор. То съживява антикорупционното и поставя на ново разглеждане геополитическото измерение.
И тук "нарисуваният" като за Йотова център ѝ се изплъзва. Защото ако тя и нейните съперници са прононсирани антикорупционери, както и правителството, то тогава в интерес на антикорупцията е външен за управляващите фактор (Гюров или Костадинов) да ги подръчква, ако са нерешителни и бавни, а не вътрешен (Йотова) да ги прикрива. Ако пък в геополитическото измерение избирателите продължават да искат добре балансиран център, то подчертано проевропейски фактор (пак външен за управляващите - Гюров) може да ги удържа да не отиват прекалено на изток, вместо да разчитат само на благоразумието на Радев (дублиран вътрешно от Йотова), или пък да рискуват той да бъде натискан от друг външен за управлението му фактор (Костадинов) да завива по-решително на изток.
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Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #19, #43
16:03 23.09.2026
2 14/88
16:04 23.09.2026
3 Капитан Бертолери
16:05 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха
Коментиран от #20
16:06 23.09.2026
6 Мутата
16:07 23.09.2026
7 хаха
До коментар #4 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Петролът се търгува на борсата...бензинът не.
Чаткаш ли бе ориенталец чалмат? Хахаха
Този бензин е произведен не от "Днешния" петрол.
ПраСноглава Сглобена Тиква Пеефска.
16:08 23.09.2026
8 Българския Джорджескууу
Коментиран от #10
16:08 23.09.2026
9 Стенли
16:09 23.09.2026
10 хаха
До коментар #8 от "Българския Джорджескууу":Мангалеску ли речИ? Хахаха
Напъвай напъвай ЧАЛМА московитска.
16:09 23.09.2026
11 Аре ве
16:10 23.09.2026
12 2 евро е новото нормално за горива
До коментар #4 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":1 евро +1евро кражба на правителството+еврокомисията(акциза тя го пребира)
16:10 23.09.2026
13 редник
16:13 23.09.2026
14 Мимч
16:17 23.09.2026
15 Пламен
Автомобилите на НС са по 250 коня .Смятайте колко бензин сме платили за тоз хашлак.
16:21 23.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 1111
16:22 23.09.2026
18 Възраждане
16:24 23.09.2026
19 Единственият
До коментар #1 от "Българин":разумен човек в надпреварата за Президент, лидер на борбена българска партия, радетел за независима България и просперитет..
Коментиран от #30
16:25 23.09.2026
20 Не съди
До коментар #5 от "хаха":по себе си
16:26 23.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анджо
16:27 23.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хмм
Коментиран от #29
16:29 23.09.2026
25 Пламен
Съвсем нормално е той да търси нови приходи чрез Прзидентството ,защото партийката му умря.
16:32 23.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хаха
16:34 23.09.2026
28 Ирония
16:38 23.09.2026
29 Сериозно ли бре?!
До коментар #24 от "Хмм":Костадинов е аматьор-крясльо. Няма нито култура, нито е адекватен, нито достоен, нито има морал, нито електорат.
16:39 23.09.2026
30 Не ставай смешен
До коментар #19 от "Единственият":Нищо разумно няма в Костадинов, пълен перко, откачалка. Имитира Волен Сидеров.
16:41 23.09.2026
31 Истината
Самонадеян самозванец е Костадинов.
16:42 23.09.2026
32 Радул
16:44 23.09.2026
33 Азззззззз
Коментиран от #36, #38, #41
16:44 23.09.2026
34 Лило
16:44 23.09.2026
35 Да така е
16:45 23.09.2026
36 Прорусща под.ло.га
До коментар #33 от "Азззззззз":Има официално документирани политически контакти между „Възраждане“ и Русия, включително с управляващата руска партия „Единна Русия“ на Путин. Ето това е проруско и НЕ Е ПАТРИОТИЗЪМ, а зависимост от Русия.
През април 2025 г. делегация на „Възраждане“, водена от Цончо Ганев, е била в Москва и е подписала споразумение за сътрудничество с „Единна Русия“.
През юли 2025 г. Костадин Костадинов лично е бил в Москва заедно с депутата Коста Стоянов. Те са провели срещи в централата на „Единна Русия“, включително с руския сенатор Андрей Климов, както и с представители на Държавната дума.
16:48 23.09.2026
37 Ами
Коментиран от #39
16:49 23.09.2026
38 А Костадинов лично ходи ли в Русия?
До коментар #33 от "Азззззззз":Интересно: има ли доказателства за руско финансиране, инструкции или координация между „Възраждане“ и Кремъл, а не само публични политически контакти...
Фактите показват официално партийно партньорство с „Единна Русия“, многократни посещения в Москва и политически позиции на „Възраждане.
16:51 23.09.2026
39 Така е! Прав си!
До коментар #37 от "Ами":За президентските избори през 2026 г. държавата предоставя медийни пакети от 20 451,68 евро с ДДС!!! И аз искам да съм кансидат за президент, да гушна десетки хиляди Евраци...!!!
16:55 23.09.2026
40 Отвратен
17:03 23.09.2026
41 да си го кажем
До коментар #33 от "Азззззззз":Израждане е проруска партия защитаваща руските интереси или с други думи защитаваща интересите на врага на България ! Тези национални предатели работят против България.Във всяко тяхно действие се стремят да повдигат темата за "спасение" на Русия дори и това да няма нищо общо с основата ! Това което правят от Израждане е ,чрез позицията си на политици в България да обслужват интересите на врага на България.
17:03 23.09.2026
42 Яхна Волгин
17:04 23.09.2026
43 хаяско бункерния
До коментар #1 от "Българин":Тоя национален предател и родоостъпник Копейкин няма и 1 процент шанс да направи каквото и да било.Костадинов е руска платена noдлоra,която може само да навреди на България.Направо звучи комично ,че е кандидат президент.Както тази руска партия Възраждане отече безславно в канала,така и този национален предател ще отиде натам.Българите не понасят руските noдлоrи.
17:07 23.09.2026
44 Парпърляк
17:08 23.09.2026
45 Един
17:41 23.09.2026
46 Перо
17:42 23.09.2026
47 Точен
17:55 23.09.2026
48 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
18:03 23.09.2026
49 Няма такивa иgиoти !
18:05 23.09.2026