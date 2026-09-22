Защо е важно зад какви ценности стоят Йотова и Гюров

България е изправена пред избори, които се случват в контекста на два световни конфликта и на фона на сериозни промени в сърцето на Европа. Какъв е българският интерес и зад какви ценности стоят Йотова и Гюров?
От Даниел Смилов:
В България се задават избори, които се случват в контекста на два световни конфликта - в Украйна и Иран - и на фона на сериозни промени в сърцето на Европа. Изборите в Германия, в които на регионално ниво печелят крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) и крайната левица, са показателни за отслабването на центристките проевропейски партии в страната и в ЕС като цяло. През следващите три години ще има ключови вотове във водещи европейски страни, на някои от които евроскептични или дори антиевропейски сили ще влязат в управлението.
Изправени сме пред важен избор
България е изправена пред президентски избори, на които има двама кандидати - Йотова и Гюров, които стоят зад различни ценности, макар и двамата в някакъв смисъл да са по-скоро в проевропейския лагер. Разликата е в това, че при промяна на глобалния климат Йотова лесно би могла да се окаже близо да партии като АзГ, докато при Гюров това би било невъзможно.
Всъщност партията-носител на Йотова - "Прогресивна България" - е обяснението за тази разлика. И към момента Румен Радев се чувства идейно у дома си в Европа сякаш единствено с лидери като Фицо и Бабиш, а вицепремиерът му Иво Христов неведнъж се е изказвал благосклонно за АзГ и други подобни формации в Европа. От тази гледна точка изборът на Йотова би бил сигнал за възможно преместване на България в евроскептичния лагер.
Парадоксът е в това, че обединена Европа е нещо, за което мнозина извън нея мечтаят. Знаем за чакащите на опашка за присъединяване Западни Балкани; ясна е и драмата на Украйна, която е екзистенциално заинтересована от това да е част от европейския, а не от "руския свят". В момента има огромно и все по-категорично мнозинство за връщане на Обединеното кралство в ЕС или поне за засилване на връзките между Великобритания и Съюза. Сол в раната на британците сложи наскоро и канадският премиер Марк Карни, който открито заговори за "асоциирано членство" на Канада в ЕС и присъства на срещи на високо ниво на ЕС. Подобно желание неочаквано изрази и Австралия, което демонстрира глобалната привлекателност на ЕС - съюз на суверенни държави - в един свят на все по-агресивни империи. Увлечен от тези добри новини в ЕС, Габриел Атал - възможен наследник на Макрон - заговори дори за Съединени европейски щати, което засега е твърде далеч от реалността. Но е визия, която може да бъде противопоставена на най-агресивния евроскептицизъм.
В този смисъл изборът, пред който е изправен ЕС, е дали да върви напред заедно и солидарно, дали да приобщава други държави зад своите принципи - демокрация и защита на основните свободи - или да се самомаргинализира, като се отслабва вътрешно и се разпада на съставните си елементи. Визията поне на АзГ е втората и е особено тревожно, че във водещата страна на ЕС тя набира такава скорост, особено в източните провинции и сред младите хора.
Българският интерес
Какъв е българският интерес в този случай? Гюров е ясен в своите предпочитания и би застанал зад политика, която подпомага запазването и засилването на значението на ЕС като глобален фактор. Много се говори за слабостта на ЕС, но и от войната в Украйна, и донякъде от тази в Иран е видно, че без ЕС не може да се стигне до решение на конфликтите, а думата и действията му са в състояние да ги променят решително. Така или иначе, за България е от огромно значение тази роля да се засилва и ЕС да се налага като основен геополитически център не само в икономиката и търговията (при които и сега е изключително силен), но и в отбраната и технологиите, където видимо изостава спрямо САЩ и Китай.
Макар и не съвсем явно, Йотова изглежда клони към лагера на евроскептиците, които залагат на един слаб и раздробен ЕС, който се изолира в глобален план. В една такава Европа обаче ще се възродят имперските амбиции (вече в малък мащаб) на страни като Германия, Франция, Великобритания, Русия и Турция. Коя от тях ще надделее по отношение на България не е съвсем ясно, но която и да е, българите няма да сме щастливи. Историческият ни опит с имперска доминация е трагичен и той би трябвало да задейства инстинктите за самосъхранение на България.
Ослушването в подобна ситуация може да изглежда като мъдра стратегия, която Радев и Йотова са възприели. Да подаваш сигнали и към една, и към друга страна, а през останалото време да твърдиш, че защитаваш само българския интерес, е може би медийна стратегия, която се харесва на гражданите. Тя резонира и с исторически познатото "преклонена глава сабя не я сече". Стоим на плета и гледаме какво ще стане, за да решим на коя страна да скочим, като се изясни победителят. Но ослушването всъщност не е стратегия - то е липса на визия, лишаване на България от субектност във външната политика и изчакване на решението на "големите" за бъдещето.
Геополитиката е един от изборите, пред който е изправена и Европа, и България. Евроскептицизъм е обаче учтивата форма на описание на процесите, които протичат в много страни. По-реалистичната формулировка е възход на крайнодясното и на идеологии, които в съвсем близкото минало бяха устойчиво възприемани като антидемократични и дори екстремистки. Хубаво е, че засега официално нито една формация в Европа не е заговорила за директна реабилитация на фашизма, нацизма или комунизма. Но АзГ и Левицата в Германия идват много близо до това и не е случайно, че те са и сред най-радикалните евроскептици. Останалите - дори Льо Пен във Франция - не са толкова крайни и дори не си поставят за открита цел да разрушат ЕС. Но крайната десница се засилва не само в Германия - в Италия и Полша например вече има формации, които са далеч по-надясно от Мелони и Качински.
Добре е да изгледаме отново филма "Кабаре"
Крайнодясното има своята идеология, която е универсална и се прилага като матрица в различни държави. Една от нейните опорни точки е например представянето на центристката, либерална опозиция като сексуално девиантна. Това е свързано с очернянето и заклеймяването на хомосексуалността, представянето на опонентите като педофили и всякакви други извратеняци. Още Хитлер е имал такава стратегия, макар че самият той вероятно е бил доста особен в сексуално отношение, а водачът на щурмоваците му - Ернст Рьом - е бил хомосексуален. Това не пречи в концентрационните лагери хомосексуалните да са били специално обозначени с розови звезди.
Днес виждаме същата стратегия на очерняне, заклеймяване и маркиране на различните и дори на политическата опозиция. У нас се провежда втора предизборна кампания, в която институции са впрегнати да убеждават хората, че опозицията и нейните кандидати са едва ли не или педофили, или помагачи на педофилски групи. Не прави чест на Йотова, че тя не само не критикува тези тенденции, но и ги възприема с цел да се отклони вниманието на хората от неин реален проблем. А той е, че тя няма отговор защо е помилвала наркобарон с тежко криминално минало и съвсем не толкова тежко физическо състояние. Барон, който на всичкото отгоре дори не е бил в затвора по времето на помилването: бил е пуснат по хуманитарни съображения, отчитащи реалното му или поне документално медицинско положение.
Когато мислим за бъдещето на Европа и изборите, които правим, е добре да гледаме отново прекрасния, но и много тревожен филм "Кабаре" на Боб Фос от 1972 г. с Лайза Минели. Този филм обяснява едновременно и случващото се в източните провинции на Германия, и медийно-институционалните истерии срещу опозицията около аферата "Петрохан". Гласовете на тези, които днес пеят, че "бъдещето им принадлежи", са в голяма степен същите като тези от 30-те години на миналия век. Хубавото е, че все още хората имат време да помислят, а имат и право на избор.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Жалко че и Тиквата на стана мозъчен донор с още някой бАклук. ХАХАХА
Ако ганьовците искат да заплашат Гумен, да изберат някой без партия.
19:07 22.09.2026
2 не е футболен мач
Коментиран от #5
19:08 22.09.2026
3 хаха
ХАХАХА
19:10 22.09.2026
4 По името ще го познаете
19:11 22.09.2026
5 хаха
До коментар #2 от "не е футболен мач":Сигурно сигурно... Изражданье ... патерицата на ГЕП.
Абе последно Простя какъв беше "историчар" или "адвокатичар"? ХАХАХА
Коментиран от #8
19:12 22.09.2026
6 Прогресивна Сърбия
19:13 22.09.2026
7 Гюров е човек на ДПС!
19:14 22.09.2026
8 Де фактор нито
До коментар #5 от "хаха":Едно от двете
Само калтак
Язък че провали и влагата
Язък за ищаха за неограничена власт
19:15 22.09.2026
9 горски
19:17 22.09.2026
10 Васалният данък е американски облигации
19:19 22.09.2026
11 Сандо
Коментиран от #16
19:27 22.09.2026
12 Електорат
19:29 22.09.2026
13 обективност
19:30 22.09.2026
14 Чъки
19:31 22.09.2026
15 Йотова и Гюров стоят само
Йотова казва: „Аз посветих девет години на българската култура, на българската идентичност, на защита на кирилицата…“ Има и по-интересно развитие: когато журналисти я питат кои конкретно са тези, които атакуват кирилицата, Йотова отказва да назове имена. На 17 септември тя казва, че няма да отговаря на този въпрос от Страсбург.
Въпросът за премахване на кирилицата изобщо не стои на дневен ред. Какво ли друго ще измисли, за да се изкара голяма боркиня за правда и за народни свободи, никой не знае.
19:32 22.09.2026
16 Е как какви
До коментар #11 от "Сандо":На много от другите, ценностите са им разпиляване на вота за да бъде избран точно определен кандидат.
19:34 22.09.2026