Експерти поставиха под съмнение качеството на мантинелите у нас

Съмнения за сертифицирането и качеството на мантинелите по българските пътища изразиха председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев и директорът на Института за транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов. В ефира на NOVA NEWS двамата поставиха въпроси за изпитването на предпазните системи, контрола при монтажа им и конкуренцията между производителите.

„Мантинелите, които се използват по българските пътища, не са сертифицирани и не са преминали необходимите краш тестове“, заявиха експертите.

По думите на Грозданов част от използваните у нас системи за пътна безопасност не са изпитвани в България. Той постави и въпроса доколко българското законодателство изисква сертифицирането на тези предпазни огради и системи.

„Предполагам, че хората, които произвеждат мантинелите, ползват краш тестовете, които са сертифицирани на Запад“, коментира Ишев.

Според него проверки на място могат да установят дали се спазват изискванията, заложени в наредбите. Контролът трябва да обхване както монтажа, така и характеристиките на използваните материали.

„Вижда се на каква дълбочина са забити самите колове. Дебелините също могат да се проверят на самата метална шина. Би могло да се провери и качеството на стоманата“, обясни Ишев.

Той изрази съмнения и за наличието на достатъчна конкуренция между производителите на мантинели в България.

„Считам, че четирите фирми у нас са организирали един монопол и точно тези четири фирми не допускат в България да бъдат въведени и други, по-модерни системи за пътищата“, заяви Ишев.

Грозданов също застъпи позицията, че ограничената конкуренция може да се отрази негативно на качеството.

„Колкото по-малко конкуренция има в един сектор, толкова по-ниско е качеството. Когато пазарът е монополизиран, е нормално качеството да бъде по-ниско“, каза той.

Ишев коментира и използването на бетонните разделителни системи, известни като „джърсита“. Според него те имат предимства и влияят върху поведението на шофьорите.

„Смятам, че джърситата са много по-добри. Те психологически влияят на водачите да бъдат по-внимателни и концентрирани“, посочи той.

Решенията за системите за пътна безопасност трябва да се основават на експертни оценки, подчерта Грозданов.

„Трябва час по-скоро да се отървем от лобизма и да започнем да взимаме решения на база на действителна експертна оценка“, заяви директорът на Института за транспортна инфраструктура.