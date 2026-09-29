Новини
България »
София »
Експерти поставиха под съмнение качеството на мантинелите у нас
  Тема: Войната на пътя

Експерти поставиха под съмнение качеството на мантинелите у нас

29 Септември, 2026 13:11 645 8

  • мантинели-
  • катастрофи-
  • мерки

Трябва час по-скоро да се отървем от лобизма и да започнем да взимаме решения на база на действителна експертна оценка

Експерти поставиха под съмнение качеството на мантинелите у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съмнения за сертифицирането и качеството на мантинелите по българските пътища изразиха председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев и директорът на Института за транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов. В ефира на NOVA NEWS двамата поставиха въпроси за изпитването на предпазните системи, контрола при монтажа им и конкуренцията между производителите.

„Мантинелите, които се използват по българските пътища, не са сертифицирани и не са преминали необходимите краш тестове“, заявиха експертите.

По думите на Грозданов част от използваните у нас системи за пътна безопасност не са изпитвани в България. Той постави и въпроса доколко българското законодателство изисква сертифицирането на тези предпазни огради и системи.

„Предполагам, че хората, които произвеждат мантинелите, ползват краш тестовете, които са сертифицирани на Запад“, коментира Ишев.

Според него проверки на място могат да установят дали се спазват изискванията, заложени в наредбите. Контролът трябва да обхване както монтажа, така и характеристиките на използваните материали.

„Вижда се на каква дълбочина са забити самите колове. Дебелините също могат да се проверят на самата метална шина. Би могло да се провери и качеството на стоманата“, обясни Ишев.

Той изрази съмнения и за наличието на достатъчна конкуренция между производителите на мантинели в България.

„Считам, че четирите фирми у нас са организирали един монопол и точно тези четири фирми не допускат в България да бъдат въведени и други, по-модерни системи за пътищата“, заяви Ишев.

Грозданов също застъпи позицията, че ограничената конкуренция може да се отрази негативно на качеството.

„Колкото по-малко конкуренция има в един сектор, толкова по-ниско е качеството. Когато пазарът е монополизиран, е нормално качеството да бъде по-ниско“, каза той.

Ишев коментира и използването на бетонните разделителни системи, известни като „джърсита“. Според него те имат предимства и влияят върху поведението на шофьорите.

„Смятам, че джърситата са много по-добри. Те психологически влияят на водачите да бъдат по-внимателни и концентрирани“, посочи той.

Решенията за системите за пътна безопасност трябва да се основават на експертни оценки, подчерта Грозданов.

„Трябва час по-скоро да се отървем от лобизма и да започнем да взимаме решения на база на действителна експертна оценка“, заяви директорът на Института за транспортна инфраструктура.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я ! яяяяяяя !

    3 0 Отговор
    Гледай !

    Какво Бойно !

    Поле !

    13:14 29.09.2026

  • 2 Аз поставям по съмнение

    5 0 Отговор
    качеството на всичко тук

    13:14 29.09.2026

  • 3 Ламарина

    4 0 Отговор
    за консерви !

    13:26 29.09.2026

  • 4 Търновец

    1 0 Отговор
    Просто фирмите които произвеждат мантинели да разучат и копират Немската технология.

    13:26 29.09.2026

  • 5 Не думай!

    1 0 Отговор
    Та затова не трябва да си експерт. Вижда се дори с просто око, че тези мантинели са като прегорял вестник. Най много а спрат някое колело, но никакъв шанс за нещо на 1т и движещо се с над 80...
    Стандарта от времто на бай Тошо се е променил, ама крадливостта и мръльовшината не, дори са се повишили. Особено след като абсолтно некомпетентни одобряват неща, от коиот нямат хабер.

    13:30 29.09.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    3 0 Отговор
    От тези тънки мантинели и от тези тънки асфалтови настилки аз пълня чекмеджето -
    каза Банкянския КРАДЕЦ по този повод...

    13:33 29.09.2026

  • 7 Мдаа

    2 0 Отговор
    Пълни чекмеджета, некачествени мантинели. Сметките дебели, пътища осиротели.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    13:38 29.09.2026

  • 8 Баце еоод

    1 0 Отговор
    Кви са ти ламарини бе

    13:39 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове