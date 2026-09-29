Експерти поставиха под съмнение качеството на мантинелите у нас

Съмнения за сертифицирането и качеството на мантинелите по българските пътища изразиха председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев и директорът на Института за транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов. В ефира на NOVA NEWS двамата поставиха въпроси за изпитването на предпазните системи, контрола при монтажа им и конкуренцията между производителите.
„Мантинелите, които се използват по българските пътища, не са сертифицирани и не са преминали необходимите краш тестове“, заявиха експертите.
По думите на Грозданов част от използваните у нас системи за пътна безопасност не са изпитвани в България. Той постави и въпроса доколко българското законодателство изисква сертифицирането на тези предпазни огради и системи.
„Предполагам, че хората, които произвеждат мантинелите, ползват краш тестовете, които са сертифицирани на Запад“, коментира Ишев.
Според него проверки на място могат да установят дали се спазват изискванията, заложени в наредбите. Контролът трябва да обхване както монтажа, така и характеристиките на използваните материали.
„Вижда се на каква дълбочина са забити самите колове. Дебелините също могат да се проверят на самата метална шина. Би могло да се провери и качеството на стоманата“, обясни Ишев.
Той изрази съмнения и за наличието на достатъчна конкуренция между производителите на мантинели в България.
„Считам, че четирите фирми у нас са организирали един монопол и точно тези четири фирми не допускат в България да бъдат въведени и други, по-модерни системи за пътищата“, заяви Ишев.
Грозданов също застъпи позицията, че ограничената конкуренция може да се отрази негативно на качеството.
„Колкото по-малко конкуренция има в един сектор, толкова по-ниско е качеството. Когато пазарът е монополизиран, е нормално качеството да бъде по-ниско“, каза той.
Ишев коментира и използването на бетонните разделителни системи, известни като „джърсита“. Според него те имат предимства и влияят върху поведението на шофьорите.
„Смятам, че джърситата са много по-добри. Те психологически влияят на водачите да бъдат по-внимателни и концентрирани“, посочи той.
Решенията за системите за пътна безопасност трябва да се основават на експертни оценки, подчерта Грозданов.
„Трябва час по-скоро да се отървем от лобизма и да започнем да взимаме решения на база на действителна експертна оценка“, заяви директорът на Института за транспортна инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я ! яяяяяяя !
Какво Бойно !
Поле !
13:14 29.09.2026
2 Аз поставям по съмнение
13:14 29.09.2026
3 Ламарина
13:26 29.09.2026
4 Търновец
13:26 29.09.2026
5 Не думай!
Стандарта от времто на бай Тошо се е променил, ама крадливостта и мръльовшината не, дори са се повишили. Особено след като абсолтно некомпетентни одобряват неща, от коиот нямат хабер.
13:30 29.09.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
каза Банкянския КРАДЕЦ по този повод...
13:33 29.09.2026
7 Мдаа
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13:38 29.09.2026
8 Баце еоод
13:39 29.09.2026