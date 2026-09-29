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Алекс Раева сподели любопитни подробности за мъжа си и връзката им (ВИДЕО)

Алекс Раева сподели любопитни подробности за мъжа си и връзката им (ВИДЕО)

29 Септември, 2026 13:29 977 6

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  • подробности-
  • различия

Според певицата мъжът ѝ я "мъчи" с търпението и спокойствието си

Алекс Раева сподели любопитни подробности за мъжа си и връзката им (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Мъжът ми е на 180 градуса от мен – пратен ми е от Онзи там горе да ме мъчи!“

С типичното си чувство за самоирония Алекс Раева описа отношенията с мъжа си в интервю за Лора Крумова в студиото на "На фокус".

Зад забавната реплика обаче стои сериозен житейски урок. Певицата призна, че двамата са коренно различни като характери и именно съпругът ѝ я учи вече близо осем години да бъде по-търпелива, което никак не е лесно за нея. Алекс Раева обясни, че обича нещата да стават бързо, организирано и според нейните представи, докато във връзката ѝ ситуациите се развиват различно.

„Искам нещата да се случват по моя начин и всъщност това е моята голяма житейска борба – да не го изисквам от хората, а да го изисквам от себе си“, призна певицата, която се определя като един от най-строгите си съдници. Самокритичността ѝ е толкова силна, че дълго време я спирала дори да приеме предизвикателството „Като две капки вода“. Причината била, че самата тя не се чувствала достатъчно подготвена за нелеките имитации и актьорската игра.

Оказва се обаче, че истинската школа по търпение за Раева не е нито сцената, нито телевизията, а собственото ѝ семейство. Нейната половинка Любомир е почти пълна нейна противоположност.

„Той ме мъчи точно с това – търпение, хаос... Аз искам нещата да се свършат бързо, да станат бързо. При него е бавно, мудно, спокойно“, разказа Алекс, която обичайно рядко гори за семейния си живот. Именно тези различия постепенно се превърнали в един от най-важните уроци за певицата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    10 3 Отговор
    Пак за годините си добре изглежда👍, едно време беше червенокоса и Слави , яко я дънеше 😜

    Коментиран от #4

    13:32 29.09.2026

  • 2 Бая

    8 1 Отговор
    ботокс във физиономията ѝ !

    Коментиран от #5

    13:32 29.09.2026

  • 3 пфф

    8 0 Отговор
    И тази не спря да ни занимава със себе си.
    Кой те пита кой номер гащи носиш?
    Да си си отваряла очите, когато си се женила!

    13:33 29.09.2026

  • 4 Даскалицата

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Бабо Славке, научи ги тези запетаи къде се поставят!

    13:35 29.09.2026

  • 5 Страшно за гледане

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бая":

    Бившите на вампира са вампирясали...

    13:49 29.09.2026

  • 6 Иван Досев

    1 1 Отговор
    Как се е сбабичосала, горката. Ще я запомнят само с това, че беше духлата на дългия чалгар.

    14:06 29.09.2026