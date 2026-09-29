Алекс Раева сподели любопитни подробности за мъжа си и връзката им (ВИДЕО)

„Мъжът ми е на 180 градуса от мен – пратен ми е от Онзи там горе да ме мъчи!“
С типичното си чувство за самоирония Алекс Раева описа отношенията с мъжа си в интервю за Лора Крумова в студиото на "На фокус".
Зад забавната реплика обаче стои сериозен житейски урок. Певицата призна, че двамата са коренно различни като характери и именно съпругът ѝ я учи вече близо осем години да бъде по-търпелива, което никак не е лесно за нея. Алекс Раева обясни, че обича нещата да стават бързо, организирано и според нейните представи, докато във връзката ѝ ситуациите се развиват различно.
„Искам нещата да се случват по моя начин и всъщност това е моята голяма житейска борба – да не го изисквам от хората, а да го изисквам от себе си“, призна певицата, която се определя като един от най-строгите си съдници. Самокритичността ѝ е толкова силна, че дълго време я спирала дори да приеме предизвикателството „Като две капки вода“. Причината била, че самата тя не се чувствала достатъчно подготвена за нелеките имитации и актьорската игра.
Оказва се обаче, че истинската школа по търпение за Раева не е нито сцената, нито телевизията, а собственото ѝ семейство. Нейната половинка Любомир е почти пълна нейна противоположност.
„Той ме мъчи точно с това – търпение, хаос... Аз искам нещата да се свършат бързо, да станат бързо. При него е бавно, мудно, спокойно“, разказа Алекс, която обичайно рядко гори за семейния си живот. Именно тези различия постепенно се превърнали в един от най-важните уроци за певицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #4
13:32 29.09.2026
2 Бая
Коментиран от #5
13:32 29.09.2026
3 пфф
Кой те пита кой номер гащи носиш?
Да си си отваряла очите, когато си се женила!
13:33 29.09.2026
4 Даскалицата
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