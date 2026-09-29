Конспирация в Бразилия: Фeновете твърдят, че Винисиус Жуниор е заменен с двойник

Социалните мрежи в Бразилия бяха завладени от абсурдна конспиративна теория, според която звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е изчезнал, а в националния отбор играе негов дубльор. Причината за подобна рокада, според разпространяващите слуха, била спазването на поети огромни рекламни ангажименти.
Теорията намира "доказателства" в липсата на характерните татуировки по бедрото на футболната звезда по време на тренировките и контролата с Австралия. Допълнително масло в огъня налива и естетическата процедура на лицето, която той направи през лятото, като според някои физическата промяна е ясен знак за появата на двойник.
Очаквано, обкръжението на футболиста и ръководството на Реал Мадрид категорично игнорират и подминават с мълчание интернет истерията около тази фалшива новина.
Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde. https://t.co/d4m2r6sDAe— Black Bond PTV (@BlackBondPtv) September 25, 2026
🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️
Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀
Certains internautes vont même jusqu’à prétendre que le joueur vu face à l’Australie ne serait pas le véritable Vinícius— Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026
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