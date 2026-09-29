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Конспирация в Бразилия: Фeновете твърдят, че Винисиус Жуниор е заменен с двойник

Конспирация в Бразилия: Фeновете твърдят, че Винисиус Жуниор е заменен с двойник

29 Септември, 2026 13:25 596 0

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Теорията намира "доказателства" в липсата на характерните татуировки

Конспирация в Бразилия: Фeновете твърдят, че Винисиус Жуниор е заменен с двойник - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Социалните мрежи в Бразилия бяха завладени от абсурдна конспиративна теория, според която звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е изчезнал, а в националния отбор играе негов дубльор. Причината за подобна рокада, според разпространяващите слуха, била спазването на поети огромни рекламни ангажименти.

Теорията намира "доказателства" в липсата на характерните татуировки по бедрото на футболната звезда по време на тренировките и контролата с Австралия. Допълнително масло в огъня налива и естетическата процедура на лицето, която той направи през лятото, като според някои физическата промяна е ясен знак за появата на двойник.

Очаквано, обкръжението на футболиста и ръководството на Реал Мадрид категорично игнорират и подминават с мълчание интернет истерията около тази фалшива новина.


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