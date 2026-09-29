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Патент от 1891 г. показва как е правилно да се поставя тоалетната хартия

Патент от 1891 г. показва как е правилно да се поставя тоалетната хартия

29 Септември, 2026 13:16 1 369 17

  • тоалетна хартия-
  • сет уийлър-
  • патент-
  • битови спорове

Чертежът на Сет Уийлър показва края на листа от външната страна на рулото. Историческият документ обаче не е официален хигиенен стандарт.

Патент от 1891 г. показва как е правилно да се поставя тоалетната хартия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Краят на тоалетната хартия трябва да виси от външната страна на рулото — така, че листът да се развива към човека, а не към стената. Това е познатата позиция „лице напред“ и е най-практичният начин за поставяне при стандартен хоризонтален държач.

Какво показва патентът на Сет Уийлър

Спорът „над рулото или под него“ продължава десетилетия, но историческият чертеж на изобретателя Сет Уийлър дава ясен отговор за начина, по който е бил замислен продуктът. Американският патент US465588A е издаден на 22 декември 1891 г. и е озаглавен „Руло тоалетна хартия“. На илюстрацията краят на листа е показан да виси отпред.

В описанието Уийлър пише:

„Моето изобретение се състои от руло от свързани листове хартия за тоалетна употреба.“

Основната цел на патента е листовете да се отделят по-лесно и по-чисто, без да се разкъсва съседният лист. Документът не въвежда правило за хигиената и не твърди, че едната посока предпазва от бактерии.

Защо листът навън е по-удобен

При поставяне с края навън свободният лист се вижда веднага, хваща се по-лесно и се откъсва с едно движение. Освен това той стои на разстояние от стената или от задната част на държача. Така се намалява вероятността ръката да докосне повърхността при развиване на хартията.

Тези аргументи обясняват защо позицията „лице напред“ често се приема за правилната в дома, хотелите и обществените санитарни помещения. Те обаче са свързани най-вече с удобството и начина на използване, а не с доказан медицински ефект.

Патент от 1891 г. показва как е правилно да се поставя тоалетната хартия
Снимкa: Shutterstock

Има ли случаи, в които рулото може да е към стената

Да. Ако в дома има котка или малко дете, поставянето на края към стената може да ограничи нежеланото развиване на рулото. Същото важи и когато конструкцията на държача не позволява свободният лист да стои стабилно отпред.

Затова патентът от 1891 г. може да сложи край на спора за историческия замисъл на рулото, но не и да отмени личните предпочитания. При обикновен държач най-лесният и практичен избор остава листът да виси отпред.

Източници: patents.google.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    8 0 Отговор
    Значи сега всеки, който поставя по описания начин рулото, трябва да си плаща патента.

    13:18 29.09.2026

  • 2 Зелен,ки

    9 2 Отговор
    Няма значение когато ти е златен кенефа!

    Коментиран от #9

    13:24 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мда

    4 1 Отговор
    Вземете по една ролка и си я сложете .... знаете къде!

    13:26 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пут,ин

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зелен,ки":

    Ти още ли ползваш тоалетна чиния? Аз отдавна минах на куфарче.

    13:32 29.09.2026

  • 10 Ватерклозет тоалет

    2 0 Отговор
    Е, с кого още можете да обсъждате тоалетни теми, освен с Венелина!

    13:41 29.09.2026

  • 11 Дон Балон

    4 0 Отговор
    Навремето ползвахме листи от вестник Работническо дело. Режехме го с ножица и ги набивахме на един гвоздей. Незнам дали сме ги слагали правилно, но всички излезахме от нужника със забърсан задник.

    Коментиран от #14

    13:48 29.09.2026

  • 12 Простият

    3 0 Отговор
    Ами то това е също като оная работа - всеки си го слага както си му е кеф, така че написаното е загуба на време и за двете страни, но все пак пишещия може и да искара некой цент, докато за четящия е тотал щета.

    13:50 29.09.2026

  • 13 Януковч до Зелен,ки

    0 0 Отговор
    Това от мен си го научил !

    13:50 29.09.2026

  • 14 Ватерклозет

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Балон":

    Чувал съм, че много хора са използвали вестник "Труд" за тази цел.

    13:51 29.09.2026

  • 15 Бай Дончу шоу

    1 0 Отговор
    Тоалетна хартия "Тръмп" - "Да направим keнефите отново велики!" 😉

    14:08 29.09.2026

  • 16 Серено Дьо

    0 0 Отговор
    По-добре да има биде или хигиенен душ

    14:09 29.09.2026

  • 17 Серсемин

    0 0 Отговор
    Да въведат глоба за поставяне на гъзпапира на опаки. Така две, некой требва да пълни бюджета

    14:25 29.09.2026