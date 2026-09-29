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Норвегия увеличава хуманитарната си помощ за депортирани украински деца
  Тема: Украйна

Норвегия увеличава хуманитарната си помощ за депортирани украински деца

29 Септември, 2026 13:07 534 7

  • украински бежанци-
  • норвегия-
  • украйна-
  • хуманитарна помощ-
  • уницеф

Тази седмица Канада е домакин на министерска конференция, която е съорганизирана от Норвегия и Украйна

Норвегия увеличава хуманитарната си помощ за депортирани украински деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Норвегия увеличава хуманитарната си помощ за украински деца, депортирани в Русия, както и за задържани цивилни и военнопленници, като средствата ще бъдат предоставени чрез УНИЦЕФ и Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), съобщи скандинавската страна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Средствата ще бъдат използвани за издирване на изчезнали лица, подкрепа на усилията за връщане на повече хора в Украйна, както и за тяхната рехабилитация и реинтеграция.

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С цел да привлече внимание към нарушенията на правата на човека, извършени от Русия в Украйна, норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви, че в момента много украински деца се намират в Русия, след като са били незаконно депортирани или насилствено преместени там.

Норвегия ще предостави 15 милиона крони (1,6 милиона долара) на УНИЦЕФ за подкрепа на реинтеграцията на децата, които са се завърнали в Украйна, както и за издирване на изчезнали деца.

Други 10 милиона крони ще бъдат предоставени на Централното бюро за издирване на Международния комитет на Червения кръст.

Тази седмица Канада е домакин на министерска конференция по темата в Торонто, която е съорганизирана от Норвегия и Украйна.


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Иво

    6 2 Отговор
    Васко, прати ми 250 бона да помогна на децата

    Коментиран от #2

    13:09 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Писател

    14 3 Отговор
    ®Детска приказка®
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
    Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
    Но за лош късмет 5 милиона от насилстено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
    Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
    И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    13:17 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 аааа

    10 2 Отговор
    Скандинавците са уммо болни хора, живеят в някаква измислена реалност и са готови да хвърлят пари от прозорците и балконите, вкл. на измамниците от Уницеф, защото те са точно такива.

    13:23 29.09.2026

  • 6 Овчар

    3 0 Отговор
    Прогаданта ще приключи след като водещи медии бъдат принудени да извадят фактите чрез бойни дронове..! Фактите имате влияние , сега е момента да се разграничите..!

    13:36 29.09.2026

  • 7 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    "Средствата ще бъдат използвани за издирване на изчезнали лица, подкрепа на усилията за връщане на повече хора в Украйна, както и за тяхната рехабилитация и реинтеграция."

    Звучи като да бъдат откраднати от чиновник и вложени в златна тоалетна или купон в Ливиньо

    14:16 29.09.2026

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