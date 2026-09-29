Норвегия увеличава хуманитарната си помощ за депортирани украински деца

Норвегия увеличава хуманитарната си помощ за украински деца, депортирани в Русия, както и за задържани цивилни и военнопленници, като средствата ще бъдат предоставени чрез УНИЦЕФ и Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), съобщи скандинавската страна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Средствата ще бъдат използвани за издирване на изчезнали лица, подкрепа на усилията за връщане на повече хора в Украйна, както и за тяхната рехабилитация и реинтеграция.

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С цел да привлече внимание към нарушенията на правата на човека, извършени от Русия в Украйна, норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви, че в момента много украински деца се намират в Русия, след като са били незаконно депортирани или насилствено преместени там.

Норвегия ще предостави 15 милиона крони (1,6 милиона долара) на УНИЦЕФ за подкрепа на реинтеграцията на децата, които са се завърнали в Украйна, както и за издирване на изчезнали деца.

Други 10 милиона крони ще бъдат предоставени на Централното бюро за издирване на Международния комитет на Червения кръст.

Тази седмица Канада е домакин на министерска конференция по темата в Торонто, която е съорганизирана от Норвегия и Украйна.