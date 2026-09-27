Защо САЩ не разбират Путин и какво следва от това

Коментар на Евгений Дайнов:
Преди няколко седмици шефът на ЦРУ Джон Ратклиф внезапно се оказа в Москва. Това изненадващо посещение породи множество коментари на Запад. Те развиваха следната теза: Такива пътувания не се случват всеки ден и следователно Владимир Путин трябва да се е впечатлил и да е бил склонен да чуе информацията, която му носи американецът. Той вероятно е доставил посланието, че американците знаят, че руснаците се готвят да нападнат страна от НАТО. И след като Путин е разбрал, че американците виждат какво се готви да направи, той няма да го направи.
Цялата тази конструкция обаче няма какъвто и да е допир с реалността. Първо, Путин е бил "впечатлен" до такава степен, че дори не се е срещнал лично с американския си гост. Защо? Защото в неговата глава идването на големия задокеански началник "на крака" е признак на слабост на госта, а не сигнал за сериозността на положението.
За руснаците Западът е "слабак"
Още в кореспонденцията между Иван Грозни и Елизабет I виждаме руското отношение към Запада. От столетия руската власт гледа на Запада като на някакъв слабак, който винаги ще "допълзи" (по израза на Дмитрий Медведев на последния преди войната Съвет по сигурността на Путин) в Кремъл, "носейки дарове" (пак по Медведев). Всяко такова "допълзяване" в главите на руските началници е сигнал, че отсрещната страна към този момент е в изключително слаба позиция спрямо Кремъл.
Путин видя в посещението на американеца сигнал за извънредна слабост на САЩ и реагира по съответния начин, като включи на режим "игнориране". Изобщо не се срещна с него. Всъщност мнозина можеха да предвидят тази Путинова реакция.
Второ, какво е чул Путин? Отговорът е ясен: това, което са му докладвали онези чиновници, които все пак се срещнаха с американския разузнавач. Информационната верига на Путин работи по този именно начин: казва му само се онова, което би му харесало да чуе. Това също се знае от години.
Трето и четвърто, на основата на предадената му информация Путин не би могъл да вземе друго решение, освен рязко да ескалира натиска върху Запада, за да се възползва от онази негова слабост, която се е изразила в "допълзяването" на американския гост.
Затова отговорът на Путин на това посещение беше очакван: рязко засилване на натиска по всички посоки - както върху Украйна, така и върху нейните западни съюзници. Русия увеличи бомбите и снарядите, падащи по украинските граждани. Вдигна до невиждано ниво провокациите на териториите на натовските държави. Основната версия за взрива в завода ЕМКО в България си остава тази за руска саботажна операция. Нахлуването на дронове във въздушното пространство на половин дузина държави също се приписва на Русия. В средата на септември пък руски ракети стреляха по датски хеликоптер, а малко по-късно руски военен хеликоптер навлезе на територията на Полша.
Впрочем, внезапното посещение на Ратклиф бе последвано от визита в Русия на Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и от официалната покана, отправена от американския външен министър Марко Рубио, Путин да участва в срещата на Г-20 в Маями тази есен.
Това поредно "допълзяване" вероятно само затвърждава впечатлението на руския диктатор, че Западът се намира в слаба позиция и трябва да бъде мачкан.
Не, Путин няма да "допълзи"
Срещата на Г-20 е още далеч, но вече се забелязват наченките на поредното западно скимтене в посока "Когато Путин дойде, ще се договорим с него по всички въпроси".
Само че това няма да се случи и нищо няма да договорят. Защото Путин няма да "допълзи" на тяхна територия. Това става ясно дори и само от заглавията на руските вестници от последните дни. Руският президент ще чака Западът да допълзява на негова територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #16
21:05 27.09.2026
2 ДрайвингПлежър
21:05 27.09.2026
3 Овчар
21:10 27.09.2026
4 ОООО ЕВГЕНИ,ЕВГЕНИ
Коментиран от #10
21:10 27.09.2026
5 Без майтап
Коментиран от #9, #15, #25
21:10 27.09.2026
6 Един добър човек
21:11 27.09.2026
7 ?????
Що пак ни го причинявате?
21:11 27.09.2026
8 Ами
флагът на американското посолството в Москва бе свален.
И само не казвайте че е случайно.
На този свят няма нищо случайно.
21:13 27.09.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Без майтап":Дай да дефинираме кой е самонадеяния и кой смята, че има свръх възможности
Че за сега единствения в групата, който отговаря на тия условия е побъркана Европа, която живее може би 30 години назад в миналото и се смята за някакъв фактор докато вече всички я изпреварват!
21:14 27.09.2026
10 Мдаа!🤔
До коментар #4 от "ОООО ЕВГЕНИ,ЕВГЕНИ":След като замени АОНСУ с фондацията на Сорос, би трябвало да е минал на уиски! По точно американско уиски!
21:15 27.09.2026
11 3.14К
21:16 27.09.2026
12 работническо дело
21:21 27.09.2026
13 Разбира се
Но международната политика не е само чупене на стойки и психологически игри, гринговщина и перчене, както ги е описал Дайнов. Кой как щял да изглежда отстрани е въпрос, който политиците на гореописаните системни сили са надживяло отдавна.
21:24 27.09.2026
14 Да напомним
21:26 27.09.2026
15 Гориил
До коментар #5 от "Без майтап":Путин спаси и защити 10 милиона етнически руснаци от културен, езиков и религиозен геноцид.
21:26 27.09.2026
16 ....
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Тия чете ли ги вече некой
21:30 27.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Иван
21:40 27.09.2026
20 Васил
21:40 27.09.2026
21 ⚒️⚒️⚒️⚒️
21:45 27.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А50
21:52 27.09.2026
24 Гориил
21:52 27.09.2026
25 Дааа
До коментар #5 от "Без майтап":Така е, кажи го на Тръмп.
21:53 27.09.2026
26 Не е истина...
Много тъпи хора могат да напишат това
21:57 27.09.2026
27 Гориил
21:57 27.09.2026
28 Някойhttps://fakti.bg/mnenia/1084202-zas
22:10 27.09.2026
29 BBП
.!.РФ има интереси в бившата територия ,днес Новорусия .
22:11 27.09.2026
30 Дайнов греши
22:12 27.09.2026
31 Без име..
.!.РФ има интереси в бившата територия ,днес Новорусия ...
22:13 27.09.2026
32 Без име..
22:14 27.09.2026
33 Готов за бой
22:15 27.09.2026