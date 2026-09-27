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Защо САЩ не разбират Путин и какво следва от това
  Тема: Украйна

Защо САЩ не разбират Путин и какво следва от това

27 Септември, 2026 21:01 1 301 33

  • евгений дайнов-
  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • война-
  • цру

Преди седмици шефът на ЦРУ посети внезапно Русия. А след това там бяха Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. За Путин обаче тези визити значат само едно: те са признак за слабост на Запада.

Защо САЩ не разбират Путин и какво следва от това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

Преди няколко седмици шефът на ЦРУ Джон Ратклиф внезапно се оказа в Москва. Това изненадващо посещение породи множество коментари на Запад. Те развиваха следната теза: Такива пътувания не се случват всеки ден и следователно Владимир Путин трябва да се е впечатлил и да е бил склонен да чуе информацията, която му носи американецът. Той вероятно е доставил посланието, че американците знаят, че руснаците се готвят да нападнат страна от НАТО. И след като Путин е разбрал, че американците виждат какво се готви да направи, той няма да го направи.

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Цялата тази конструкция обаче няма какъвто и да е допир с реалността. Първо, Путин е бил "впечатлен" до такава степен, че дори не се е срещнал лично с американския си гост. Защо? Защото в неговата глава идването на големия задокеански началник "на крака" е признак на слабост на госта, а не сигнал за сериозността на положението.

За руснаците Западът е "слабак"

Още в кореспонденцията между Иван Грозни и Елизабет I виждаме руското отношение към Запада. От столетия руската власт гледа на Запада като на някакъв слабак, който винаги ще "допълзи" (по израза на Дмитрий Медведев на последния преди войната Съвет по сигурността на Путин) в Кремъл, "носейки дарове" (пак по Медведев). Всяко такова "допълзяване" в главите на руските началници е сигнал, че отсрещната страна към този момент е в изключително слаба позиция спрямо Кремъл.

Путин видя в посещението на американеца сигнал за извънредна слабост на САЩ и реагира по съответния начин, като включи на режим "игнориране". Изобщо не се срещна с него. Всъщност мнозина можеха да предвидят тази Путинова реакция.

Второ, какво е чул Путин? Отговорът е ясен: това, което са му докладвали онези чиновници, които все пак се срещнаха с американския разузнавач. Информационната верига на Путин работи по този именно начин: казва му само се онова, което би му харесало да чуе. Това също се знае от години.

Трето и четвърто, на основата на предадената му информация Путин не би могъл да вземе друго решение, освен рязко да ескалира натиска върху Запада, за да се възползва от онази негова слабост, която се е изразила в "допълзяването" на американския гост.

Затова отговорът на Путин на това посещение беше очакван: рязко засилване на натиска по всички посоки - както върху Украйна, така и върху нейните западни съюзници. Русия увеличи бомбите и снарядите, падащи по украинските граждани. Вдигна до невиждано ниво провокациите на териториите на натовските държави. Основната версия за взрива в завода ЕМКО в България си остава тази за руска саботажна операция. Нахлуването на дронове във въздушното пространство на половин дузина държави също се приписва на Русия. В средата на септември пък руски ракети стреляха по датски хеликоптер, а малко по-късно руски военен хеликоптер навлезе на територията на Полша.

Впрочем, внезапното посещение на Ратклиф бе последвано от визита в Русия на Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и от официалната покана, отправена от американския външен министър Марко Рубио, Путин да участва в срещата на Г-20 в Маями тази есен.

Това поредно "допълзяване" вероятно само затвърждава впечатлението на руския диктатор, че Западът се намира в слаба позиция и трябва да бъде мачкан.

Не, Путин няма да "допълзи"

Срещата на Г-20 е още далеч, но вече се забелязват наченките на поредното западно скимтене в посока "Когато Путин дойде, ще се договорим с него по всички въпроси".

Само че това няма да се случи и нищо няма да договорят. Защото Путин няма да "допълзи" на тяхна територия. Това става ясно дори и само от заглавията на руските вестници от последните дни. Руският президент ще чака Западът да допълзява на негова територия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    27 4 Отговор
    Не само фащ а и ЕС идиотите не че не разбират ,а не искат да разберат и вие от еврейското зеле също не искате да разберете ,че не може само да разрушавате грабите и поробвате цели народи ,затова ще си строшите алчните тикви ,и ще ядете демокрация

    Коментиран от #16

    21:05 27.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    22 2 Отговор
    Дойчевците и Евгениййй... какво освен малоумие и пропаганда могат да ти сервират? Те най-умните и най-разбират...

    21:05 27.09.2026

  • 3 Овчар

    18 1 Отговор
    Ние всички разбираме и скоро и медиите ще изкарат доказателства независимо от това че им плащат ..ще бъдат принудени. Страхът плюс технологии е равно на истина..! Соломон Паси си купи бункер..!

    21:10 27.09.2026

  • 4 ОООО ЕВГЕНИ,ЕВГЕНИ

    25 3 Отговор
    ЗА ДА ЗАРАБИТИШ ЗА ВОДКАТА ТОЛКОВА ДА КЛЕКНЕШ НА НПОтата. ТИ СИ МЕГАБОКЛУК.

    Коментиран от #10

    21:10 27.09.2026

  • 5 Без майтап

    6 6 Отговор
    Когато човек е самонадеян, заслепен от своите свръхвъзможности, следват фаталните грешки.

    Коментиран от #9, #15, #25

    21:10 27.09.2026

  • 6 Един добър човек

    11 2 Отговор
    Надявам се, да има някакво разбирателство между великите сили, и държавите да се върнат към предишното си състояние на траен мир, и взаимоизгодно разбирателство!

    21:11 27.09.2026

  • 7 ?????

    19 2 Отговор
    Дойче Велле и Евгений Дайнов.
    Що пак ни го причинявате?

    21:11 27.09.2026

  • 8 Ами

    8 1 Отговор
    Само не разбрахме защо при посещението на директора на ЦРУ,
    флагът на американското посолството в Москва бе свален.
    И само не казвайте че е случайно.
    На този свят няма нищо случайно.

    21:13 27.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    Дай да дефинираме кой е самонадеяния и кой смята, че има свръх възможности
    Че за сега единствения в групата, който отговаря на тия условия е побъркана Европа, която живее може би 30 години назад в миналото и се смята за някакъв фактор докато вече всички я изпреварват!

    21:14 27.09.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "ОООО ЕВГЕНИ,ЕВГЕНИ":

    След като замени АОНСУ с фондацията на Сорос, би трябвало да е минал на уиски! По точно американско уиски!

    21:15 27.09.2026

  • 11 3.14К

    12 2 Отговор
    DW, Евгени Дайнов: плъх в септична яма.

    21:16 27.09.2026

  • 12 работническо дело

    9 2 Отговор
    Статия от работническо дело,написана от асистент по научен комунизъм

    21:21 27.09.2026

  • 13 Разбира се

    3 1 Отговор
    Руснаците не обичат да пълзят. Както и американците, както всъщност и всички независими държави, със значима военна и икономическа мощ и утвърдена държавност.
    Но международната политика не е само чупене на стойки и психологически игри, гринговщина и перчене, както ги е описал Дайнов. Кой как щял да изглежда отстрани е въпрос, който политиците на гореописаните системни сили са надживяло отдавна.

    21:24 27.09.2026

  • 14 Да напомним

    6 2 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната и на ДВ + евгенийй е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    21:26 27.09.2026

  • 15 Гориил

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    Путин спаси и защити 10 милиона етнически руснаци от културен, езиков и религиозен геноцид.

    21:26 27.09.2026

  • 16 ....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Тия чете ли ги вече некой

    21:30 27.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иван

    3 4 Отговор
    Защото е фашист а за фашистите само бой ги оправя бомбардиране до дупка и най вече Москва

    21:40 27.09.2026

  • 20 Васил

    2 3 Отговор
    Диктаторите винаги са неразбрани.

    21:40 27.09.2026

  • 21 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор
    Така, като ви чета много "обичате" журналиста и DW, та, защо го четете(кой е г. ло. пака, този който пише или този който чете и се цъка, че е посетена статията)

    21:45 27.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А50

    2 0 Отговор
    В сащ вече нищо не разбират и както казах за Иран, така и за Русия те слушат само чатджипити , но чата не е изобретателен колкото древни народи. А и той е програмиран от западняци

    21:52 27.09.2026

  • 24 Гориил

    5 0 Отговор
    По някаква причина Бандера реши, че му е позволено да унижава руснаците безнаказано.Ако Бандера се беше опитал да унижи някой германец, французин или швед, топките му вече щяха да висят на най-високото дърво в Киев.

    21:52 27.09.2026

  • 25 Дааа

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    Така е, кажи го на Тръмп.

    21:53 27.09.2026

  • 26 Не е истина...

    3 2 Отговор
    Ратклиф вероятно знаел, че Путин ще напада Нато....
    Много тъпи хора могат да напишат това

    21:57 27.09.2026

  • 27 Гориил

    2 1 Отговор
    Украинското население е проруски настроено. Но Украйна е полицейска държава и да се говори открито за това е забранено. Слухове и клюки се измислят, за да се противопоставят на това.

    21:57 27.09.2026

  • 28 Някойhttps://fakti.bg/mnenia/1084202-zas

    0 0 Отговор
    Г-н Дайнов не е прав в едно отношение. Западният манталитет не разрешава да се вземе инициатива за брутални действия. Практиката е формално да се направи опит за избягване на увреждането. Ето, ние направихме каквото можахме, но не успяхме. Ето защо нямаме друг изход. Пример: Рузвелт се нуждаеше от Пърл Харбър, за да пребори изолационизма на обществовто. САЩ винаги трябва да са невинни, предизвикани, преди да ударят. Може и с оръжието на икономиката. Като стана с СССР.

    22:10 27.09.2026

  • 29 BBП

    0 0 Отговор
    Защо ли никой не разбира Евгенийй.Ади у лево
    .!.РФ има интереси в бившата територия ,днес Новорусия .

    22:11 27.09.2026

  • 30 Дайнов греши

    0 0 Отговор
    Г-н Дайнов не е прав в едно отношение. Западният манталитет не разрешава да се вземе инициатива за брутални действия. Практиката е формално да се направи опит за избягване на увреждането. Ето, ние направихме каквото можахме, но не успяхме. Ето защо нямаме друг изход. Пример: Рузвелт се нуждаеше от Пърл Харбър, за да пребори вътрешния изолационизъм. САЩ винаги трябва да са невинни, предизвикани, преди да ударят. Може и с оръжието на икономиката.

    22:12 27.09.2026

  • 31 Без име..

    0 0 Отговор
    Защо ли никой не разбира Евгенийй.Ади у лево
    .!.РФ има интереси в бившата територия ,днес Новорусия ...

    22:13 27.09.2026

  • 32 Без име..

    0 0 Отговор
    Като се напие лази като болно куче.Хахаха ..

    22:14 27.09.2026

  • 33 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    22:15 27.09.2026