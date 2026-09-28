Война на дронове: Русия сменя тактиката, Украйна се адаптира

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Навес, сглобен от шперплат на украинското черноморско крайбрежие. Прозорци, облепени с фолио. Нищо не подсказва, че в паянтовата постройка се крият високи военни технологии. Така и трябва да бъде - войниците, които работят там, искат да останат под прикритие, пише германската обществена телевизия АРД.

Един от тях - Олексий - показва на германските журналисти какво има вътре. От шестте походни легла става ясно, че там се работи денонощно. На един монитор, който представлява радарен екран, се виждат дроновете, прелитащи в небето. Украинските дронове са в синьо, а руските са оцветени в оранжево - за да не стават обърквания при противовъздушната отбрана.

Докато Олексий показва екрана на журналистите, в небето на 6000 метра височина кръжат множество вражески дронове. Проблемът е, че не се знае какви са намеренията им, дали вече имат определена цел, кога ще ударят.

Дронове с до 600 км в час

Височината и скоростта на руските дронове ги правят недостижими за Олексий и отряда му от тук, от земята. Става дума за дронове с реактивни двигатели, които могат да развият скорост до 600 км/час - твърде висока за украинската противовъздушна отбрана и обикновените дронове прехващачи.

От началото на годината Русия доразви своите нападателни дронове, наричани и дронове камикадзе. Те са разработени на базата на иранския модел Шахед, който по сведения на украинските тайни служби съдържа и германска технология, пише АРД.

Но ако първоначално се е разчитало на доставките от Иран, междувременно руската военна индустрия отдавна копира успешно иранските машини, произвежда ги в голямо количество и ги е прекръстила на "Геран" - име, идващо от растението герания.

За дроновете "Геран-2" и "Геран-3", които могат да развият скорост само до 200 км/час, Украйна бързо намери противодействие и степента на прехващането им бе съответно висока. Но "Геран-4" и "Геран-5" вече са с реактивни двигатели и украинската противовъздушна отбрана няма как да се пребори с тях, квотата на прехващане силно спадна.

Украйна отново трябва да се напасва

Поради това метрополии като Одеса или Киев от юли насам са под постоянен обстрел, въздушна тревога звучи до 20 пъти дневно. Хората описват ситуацията като "въздушен терор". А Украйна за пореден път трябва да се напасва и да се учи как да противодейства на новите руски технологични развития. Надпревара на живот и смърт, обобщава АРД.

Нов източник на гордост за украинските войници са дроновете прехващачи от типа P1Sun на украинската фирма Skyfall, обяснява пред германската обществена медия Олексий. С тяхна помощ ефективно и при това нескъпо могат да бъдат свалени от небето много по-големите "Шахед" или "Геран".

Но дори и това оръжие е безсилно пред новите, по-бързи модели "Геран-4" и "Геран-5". Тези дронове са твърде високо и правят твърде бързо кръговете си над Одеса. Остават извън обсега - засега. Но Украйна е на път да навакса в технологичната надпревара.

Постепенно Украйна постига успехи

"Вече започнахме да прехващаме новите дронове", казва пред германската обществена медия Дмитро Плетенчук, говорител на украинските военноморски сили. Той не съобщава подробности. Но пък преди дни украинският президент Володимир Зеленски заяви, че решение е намерено.

По думите му ново оръжие прехващач е било тествано успешно. А оръжейната фирма Wild Hornets информира в социалните мрежи, че е бил прехванат "Геран" с реактивен двигател. И то с дронове прехващачи от типа Sting S, които летели по-бързо от обичайните, а и били снабдени с термокамера, способна да засича горещата изпускателна следа на дроновете "Геран".

Сега вече остава Украйна да пусне новите модели в серийно производство и да обучи войниците да работят с тях. "Когато се променя тактиката, е нужно време за адаптация. Това е нормално по време на война. А и врагът продължава да се развива", посочва пред АРД говорителят на украинските ВМС Плетенчук.

Автори: Кай Кюстнер (ARD) | Щефан Нойман (ARD)