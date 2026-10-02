Ричард III: кралят, открит под паркинг 527 години по-късно

В продължение на 527 години Ричард III е бил едновременно крал, загадка и литературен злодей. Днес рожденият му ден се свързва не само с краткото му управление, но и с едно от най-необичайните археологически открития в Европа: останките на английския монарх са намерени под паркинг в Лестър.
Ричард е роден на 2 октомври 1452 г. в замъка Фотерингей. Той е най-малкият брат на крал Едуард IV и израства в годините на Войната на розите – династичния конфликт между Йорк и Ланкастър. След смъртта на Едуард през 1483 г. Ричард заема престола, но възкачването му остава обвито в спорове.
Двамата принцове, изчезнали от Лондонската кула
Преди коронацията на Ричард III неговите племенници Едуард V и Ричард, херцог на Йорк, са отведени в Лондонската кула. Двете момчета не са видени отново, а съдбата им се превръща в един от най-известните исторически въпроси в Англия. Ричард е обвиняван, че е наредил смъртта им, но преки доказателства за това не са установени, а отговорността му остава предмет на исторически спор.
Тъкмо този епизод, заедно с победата на Хенри Тюдор, оформя мрачната репутация на краля. След битката при Босуърт на 22 август 1485 г. Ричард е убит, а Хенри Тюдор се възкачва като Хенри VII. С неговата смърт приключва управлението на Плантагенетите.
Скелетът под паркинга разказва друга история
Останките на краля са открити през 2012 г. на мястото, където някога се е намирала църквата на францисканския манастир „Грейфрайърс“ в Лестър. Университетът на Лестър установява, че скелетът принадлежи на мъж на възраст между 30 и 34 години, загинал от тежки бойни травми. Данните съвпадат с известното за Ричард, който е на 32 години при смъртта си.
Генетичните изследвания откриват съвпадение на митохондриалната ДНК с тази на двама живи роднини по женска линия. Когато резултатите от ДНК анализа са съчетани с датировката, мястото на погребението, физическите характеристики и раните, вероятността останките да са на Ричард III е оценена на 99,999 процента. През 2015 г. той е препогребан в катедралата на Лестър.
Скелетът потвърждава, че кралят е имал тежка сколиоза – странично и спираловидно изкривяване на гръбначния стълб. Изследванията обаче не показват той да е бил гърбав по начина, описан от Уилям Шекспир. Няма данни и за изсъхнала ръка или за задължителна забележима куцота.
„Шекспировото описание на гърбаво чудовище е пълна измислица“, заявява председателят на Обществото на Ричард III Фил Стоун. Историците обаче не заменят една легенда с друга: откриването на костите не доказва, че Ричард е бил невинен за всички обвинения около престола. То показва по-ясно един човек, който е имал физическо увреждане, бил е войник и е загинал в битка, но чиято репутация е оформяна от победителите и от театъра.
Източници: Гардиън, Смитсониън, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 .....
До коментар #1 от "14/88":Я македонско,ма не от посръбчената Македония😆😆😂
18:08 02.10.2026
3 Оффф
До коментар #1 от "14/88":Най вече се виждат некои оглозгани кокали от колизеума
18:09 02.10.2026
4 РЕАЛИСТ
18:33 02.10.2026
5 РЕАЛИСТ
Място -там се е смятало , че е бил погребан
Време -радиокарбоновото изследване показва годишния диапазон
Възраст -определя се на 30 годишен човек
Костите доказват сколиозата, която е имал
Доказва се и причината за смъртта -прободни рани и удари по главата
ДНК анализ на наследниците от родословното дърво.
Ха сега сравнете с доказателствата, че гърците ни дават кокалите на Самуил. Само едно, че имал нараняване, подобно на описаното от историците. Излъгаха ни много яко и затова ни се подиграват македонците.
18:50 02.10.2026