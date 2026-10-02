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Ричард III: кралят, открит под паркинг 527 години по-късно
  Тема: Известни личности

Ричард III: кралят, открит под паркинг 527 години по-късно

2 Октомври, 2026 18:00 769 5

  • ричард iii-
  • английски крале-
  • войната на розите-
  • шекспир-
  • археология

Реалният владетел е имал сколиоза, но не и гърбицата от пиесата на Шекспир. Останките му са открити в Лестър през 2012 г.

Ричард III: кралят, открит под паркинг 527 години по-късно - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В продължение на 527 години Ричард III е бил едновременно крал, загадка и литературен злодей. Днес рожденият му ден се свързва не само с краткото му управление, но и с едно от най-необичайните археологически открития в Европа: останките на английския монарх са намерени под паркинг в Лестър.

Ричард е роден на 2 октомври 1452 г. в замъка Фотерингей. Той е най-малкият брат на крал Едуард IV и израства в годините на Войната на розите – династичния конфликт между Йорк и Ланкастър. След смъртта на Едуард през 1483 г. Ричард заема престола, но възкачването му остава обвито в спорове.

Двамата принцове, изчезнали от Лондонската кула

Преди коронацията на Ричард III неговите племенници Едуард V и Ричард, херцог на Йорк, са отведени в Лондонската кула. Двете момчета не са видени отново, а съдбата им се превръща в един от най-известните исторически въпроси в Англия. Ричард е обвиняван, че е наредил смъртта им, но преки доказателства за това не са установени, а отговорността му остава предмет на исторически спор.

Тъкмо този епизод, заедно с победата на Хенри Тюдор, оформя мрачната репутация на краля. След битката при Босуърт на 22 август 1485 г. Ричард е убит, а Хенри Тюдор се възкачва като Хенри VII. С неговата смърт приключва управлението на Плантагенетите.

Скелетът под паркинга разказва друга история

Останките на краля са открити през 2012 г. на мястото, където някога се е намирала църквата на францисканския манастир „Грейфрайърс“ в Лестър. Университетът на Лестър установява, че скелетът принадлежи на мъж на възраст между 30 и 34 години, загинал от тежки бойни травми. Данните съвпадат с известното за Ричард, който е на 32 години при смъртта си.

Генетичните изследвания откриват съвпадение на митохондриалната ДНК с тази на двама живи роднини по женска линия. Когато резултатите от ДНК анализа са съчетани с датировката, мястото на погребението, физическите характеристики и раните, вероятността останките да са на Ричард III е оценена на 99,999 процента. През 2015 г. той е препогребан в катедралата на Лестър.

Скелетът потвърждава, че кралят е имал тежка сколиоза – странично и спираловидно изкривяване на гръбначния стълб. Изследванията обаче не показват той да е бил гърбав по начина, описан от Уилям Шекспир. Няма данни и за изсъхнала ръка или за задължителна забележима куцота.

„Шекспировото описание на гърбаво чудовище е пълна измислица“, заявява председателят на Обществото на Ричард III Фил Стоун. Историците обаче не заменят една легенда с друга: откриването на костите не доказва, че Ричард е бил невинен за всички обвинения около престола. То показва по-ясно един човек, който е имал физическо увреждане, бил е войник и е загинал в битка, но чиято репутация е оформяна от победителите и от театъра.

Източници: Гардиън, Смитсониън, Ройтерс


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 .....

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Я македонско,ма не от посръбчената Македония😆😆😂

    18:08 02.10.2026

  • 3 Оффф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Най вече се виждат некои оглозгани кокали от колизеума

    18:09 02.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Ричард III е последният английски крал загинал в битка и затова е много уважаван. Не е бил цар -мишка , като Самуил, дето му разнасяте кокалите.

    18:33 02.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    След изследване на костите , има 99,99 процента вероятност, че това е Ричард III. Науката се базира на:
    Място -там се е смятало , че е бил погребан
    Време -радиокарбоновото изследване показва годишния диапазон
    Възраст -определя се на 30 годишен човек
    Костите доказват сколиозата, която е имал
    Доказва се и причината за смъртта -прободни рани и удари по главата
    ДНК анализ на наследниците от родословното дърво.
    Ха сега сравнете с доказателствата, че гърците ни дават кокалите на Самуил. Само едно, че имал нараняване, подобно на описаното от историците. Излъгаха ни много яко и затова ни се подиграват македонците.

    18:50 02.10.2026