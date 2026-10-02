Ричард III: кралят, открит под паркинг 527 години по-късно

В продължение на 527 години Ричард III е бил едновременно крал, загадка и литературен злодей. Днес рожденият му ден се свързва не само с краткото му управление, но и с едно от най-необичайните археологически открития в Европа: останките на английския монарх са намерени под паркинг в Лестър.

Ричард е роден на 2 октомври 1452 г. в замъка Фотерингей. Той е най-малкият брат на крал Едуард IV и израства в годините на Войната на розите – династичния конфликт между Йорк и Ланкастър. След смъртта на Едуард през 1483 г. Ричард заема престола, но възкачването му остава обвито в спорове.

Двамата принцове, изчезнали от Лондонската кула

Преди коронацията на Ричард III неговите племенници Едуард V и Ричард, херцог на Йорк, са отведени в Лондонската кула. Двете момчета не са видени отново, а съдбата им се превръща в един от най-известните исторически въпроси в Англия. Ричард е обвиняван, че е наредил смъртта им, но преки доказателства за това не са установени, а отговорността му остава предмет на исторически спор.

Тъкмо този епизод, заедно с победата на Хенри Тюдор, оформя мрачната репутация на краля. След битката при Босуърт на 22 август 1485 г. Ричард е убит, а Хенри Тюдор се възкачва като Хенри VII. С неговата смърт приключва управлението на Плантагенетите.

Скелетът под паркинга разказва друга история

Останките на краля са открити през 2012 г. на мястото, където някога се е намирала църквата на францисканския манастир „Грейфрайърс“ в Лестър. Университетът на Лестър установява, че скелетът принадлежи на мъж на възраст между 30 и 34 години, загинал от тежки бойни травми. Данните съвпадат с известното за Ричард, който е на 32 години при смъртта си.

Генетичните изследвания откриват съвпадение на митохондриалната ДНК с тази на двама живи роднини по женска линия. Когато резултатите от ДНК анализа са съчетани с датировката, мястото на погребението, физическите характеристики и раните, вероятността останките да са на Ричард III е оценена на 99,999 процента. През 2015 г. той е препогребан в катедралата на Лестър.

Скелетът потвърждава, че кралят е имал тежка сколиоза – странично и спираловидно изкривяване на гръбначния стълб. Изследванията обаче не показват той да е бил гърбав по начина, описан от Уилям Шекспир. Няма данни и за изсъхнала ръка или за задължителна забележима куцота.

„Шекспировото описание на гърбаво чудовище е пълна измислица“, заявява председателят на Обществото на Ричард III Фил Стоун. Историците обаче не заменят една легенда с друга: откриването на костите не доказва, че Ричард е бил невинен за всички обвинения около престола. То показва по-ясно един човек, който е имал физическо увреждане, бил е войник и е загинал в битка, но чиято репутация е оформяна от победителите и от театъра.

Източници: Гардиън, Смитсониън, Ройтерс