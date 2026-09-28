Посланичката на САЩ в Гърция е настоявала България да купува американски втечнен газ през конкретна фирма

Публикация в американския вестник "Уолстрийт джърнъл" за действия на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, енергийните споразумения на Балканите и действията на американски лобист от гръцки произход предизвика политическо напрежение в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос", предаде БТА.

Централна фигура в репортажа на американския вестник е 39-годишният Христос Марафацос, представител на гръцката общност в САЩ. Според изданието той е близък с Гилфойл и често е присъствал на срещи с представители на правителствата от балканския регион, въпреки че няма институционален или дипломатически статут, посочва изданието.

"Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че Марафацос е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.) в САЩ. Според публикацията той е присъствал толкова често на срещите на Гилфойл, че някои от представителите на държавите в региона са го приемали като началник на щаба на американския посланик.

Американският вестник поставя въпроса за обвързване на американската енергийна дипломация с определени бизнес интереси, тъй като Гилфойл е поела активна роля в усилията на САЩ да увеличат износа на американски втечнен газ в Европа през т.нар. Вертикален газов коридор.

Според информацията на вестника американският дипломат няколко пъти е посетила България в опити да придвижи реализирането на споразумения за милиарди долари, свързани с втечнения газ. "Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че американският посланик е настояла българската страна да си сътрудничи с АКТОР, която участва в консорциум с гръцката държавна компания за доставка на природен газ ДЕПА за внос на американския природен газ в Югоизточна Европа.

Най-чувствителният политически момент в статията е твърдението, че през март в Атина се е провела вечеря в присъствието на гръцки и американски високопоставени служители, посочва гръцкият в. "Етнос". Според американския вестник по време на срещата и във връзка с падането на тогавашното правителство в Румъния, Гилфойл е заявила, че Вашингтон може да предизвика подобно нещо във всяка страна, която поиска. "Можем да го направим и тук", е заявила тогава гръцкият посланик, според твърденията на "Уолстрийт джърнъл".

След тази реплика тонът в разговора се е изострил и министърът на околната среда на Гърция Ставрос Папаставру е заявил, че САЩ не могат да сменят правителството на Гърция, което е избрано от гръцкия народ. Американският вестник се позовава на лице, което е присъствало на вечерята и на други хора, информирани за случилото се. Адвокатът на Кимбърли Гилфойл изразява съмнения по отношение на начина, по който вестникът описва провелия се разговор, пише гръцкият "Етнос".

Според информация на "Уолстрийт джърнъл" 39-годишният Христос Марафацос, за когото се твърди, че е участвал на срещите на американския посланик, работи като лобист за ΑΚΤΟR от 5 ноември 2025 г., малко преди пристигането на Гилфойл в Атина. Компанията му "Каталист стратеджис" (Catalyst Strategies) е получила 160 000 долара до юни тази година с цел създаване на контакти с изпълнителния офис на президента на САЩ, Държания департамент и американското министерство на енергетиката.

Според "Уолстрийт джърнъл" Марафацос често е присъствал на срещите с американския посланик, като се е случвало Гилфойл да препраща към него за последваща комуникация.

Адвокатът на американския посланик заявява за американското издание, че Голфойл си сътрудничи с всички компании в енергийния сектор и че официалните срещи се координират чрез каналите на посолството, а не чрез Марафацос.

От своя страна адвокатът на АКТОР коментира за "Уолстрийт джърнъл", че американският посланик не е лансирала по неетичен начин търговските интереси на компанията, а участието на АКТОР във Вертикалния газов коридор е стартирало много преди осъществяване на контакт с Гилфойл.

Според опозиционните партии в Гърция обаче изнесената информация е проблемна. От основната опозиционна лявоцентристка ПАСОК – Движение за промяна промяна отбелязват, че се повдигат "сериозни въпроси", които изискват отговори от правителството.

За обяснения от управляващите настояват и от Гръцкия ляв алианс. От СИРИЗА искат правителството и премиерът Кириакос Мицотакис да разяснят какво точно се е случило на описаната от "Уолстрийт джърнъл" среща през март в Атина.

Гръцката Комунистическа партия (ККЕ) смята, че публикацията потвърждава намесата на Гилфойл в лансирането на американски енергиен план за Балканите и обвързва темата с предстоящото посещение на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина и гръцко-американското стратегическо сътрудничество.

От управляващата партия Нова демокрация за момента не коментират твърденията на американското издание. Очаква се Марко Рубио да посети Гърция в началото на октомври.