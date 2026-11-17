В Киев са регистрирани предварителни попадения в Северния и Южния мост след ракетна атака през нощта срещу 17 ноември. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му са повредени и системи на критичната инфраструктура.

„По предварителни данни има попадения в Северния и Южния мост в столицата“, написа Кличко. По-късно той съобщи, че в някои райони са възникнали прекъсвания на водо- и топлоснабдяването. Ройтерс предаде и за прекъсвания на електрозахранването в части от града.

Украински медии съобщиха, че атаката е била извършена с балистични ракети. В Киев и други области е била обявена въздушна тревога, след което в столицата са чути няколко силни взрива. Данните за пораженията по мостовете остават предварителни, а точният размер на щетите не е уточнен.

Не е обявен точният режим на движение

Към момента няма съобщение дали движението по Северния и Южния мост е напълно спряно. Двата обекта са сред основните транспортни връзки между двата бряга на Днепър и вече бяха засегнати при предишни руски атаки през октомври и ноември.

При по-ранни удари по Северния мост бяха съобщени щети по пътното платно и тролейбусната контактна мрежа, което доведе до временно преустановяване на движението. Последната атака може да затрудни допълнително придвижването в столицата, но местните власти все още не са обявили окончателни ограничения.

Прекъсвания на основни услуги

Повредите по критичната инфраструктура са засегнали снабдяването с вода и топлинна енергия в отделни райони на Киев. Кличко не посочи колко домакинства са засегнати и кога услугите ще бъдат напълно възстановени.

Към момента няма потвърдени данни за жертви в самия Киев. Обстановката и щетите по мостовете се оценяват, а допълнителна информация се очаква от градските власти и аварийните служби.

Източници: reuters.com, ru.interfax.com.ua, rbc.ua