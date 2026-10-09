Кирило Буданов в Полша и България: Дипломация срещу мълчание

Ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов пристигна в Полша с ясно очертана задача – да помогне за овладяването на нов спор между Киев и Варшава. В България той остана около 20 часа, но публично потвърдените данни за целите и разговорите му са значително по-ограничени. Именно тази разлика определи и реакциите в двете държави.
Варшава: Конкретен спор и официален канал
На 5 юни 2026 г. Буданов се срещна с държавния секретар в полското външно министерство Марчин Босацки. Срещата беше по искане на украинската страна. Основният повод беше решението на Володимир Зеленски едно украинско военно подразделение да бъде наречено „Героите на УПА“ – ход, който предизвика остра реакция в Полша заради историческата роля на Украинската въстаническа армия.
Полското външно министерство заяви, че решението е породило „болка и възмущение“ в полското общество. Варшава настоя отношенията с Украйна да се изграждат върху историческата истина, уважението към жертвите и диалога. Успоредно с историческия спор са обсъдени военната обстановка, възможните дипломатически сценарии и условията за бъдещи мирни преговори. Двете страни са потвърдили стратегическия характер на сътрудничеството си.
Това прави полската визита класически пример за кризисна дипломация: има конкретен повод, известен събеседник, официално потвърдена тема и пряк политически риск. Буданов не е отишъл във Варшава да представя общо послание, а да намали напрежението по въпрос, който засяга едновременно историята, вътрешната политика и подкрепата за Украйна.
София: ограничена публичност и политически въпроси
За визитата на Буданов в България стана известно след публикувана снимка от срещата му с Цветан Цветанов. „24 часа“ съобщи, че украинският представител е пристигнал в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал на 8 октомври за САЩ. Не е публикувана официална програма, нито е потвърдено кои български институции са участвали в разговори.
Самият Буданов заяви, че пътува към САЩ с украинския преговорен екип за важни срещи и че Киев продължава дипломатическите усилия за „устойчив и справедлив мир“. Това послание очертава следващата му задача, но не доказва какъв е бил конкретният му мандат в София.
Българската реакция беше насочена не толкова към съдържанието на разговорите, колкото към липсата на информация. Костадин Костадинов поиска от Министерския съвет да съобщи причината за посещението и темите на обсъжданията. „Ние разбрахме за тази визита вчера, но трябваше да проверим информацията“, заяви лидерът на „Възраждане“. Делян Пеевски също каза, че не разполага с данни и че премиерът дължи обяснение.
Оценка: различен контекст, различен резултат
Дейността на Буданов в Полша има по-ясно измерим политически смисъл. Той е използван като представител на украинското президентство в момент, когато спорът за УПА заплашваше да засегне стратегическите отношения с един от най-важните съюзници на Киев. Реакцията на Варшава остана твърда, но каналът за разговор беше запазен.
В България оценката е по-сложна. Посещението вероятно е било част от по-широк дипломатически маршрут преди срещите в САЩ, но наличните публични данни не позволяват да се посочи конкретен резултат. Политическият ефект беше обратен на търсения от Киев: вместо ясно послание за мир и преговори, в София на преден план излезе въпросът защо визитата е останала извън официалната публичност.
Така сравнението показва силната страна и слабостта на Буданов като политически посредник. В Полша той действаше в конкретна криза и чрез официален дипломатически канал. В България присъствието му остана обвито в неоповестени разговори, което ограничи възможността за оценка на резултатите и превърна визита му в основната тема на реакциите на политиците.
Тагарев: Визитата на Буданов вероятно е свързана с „Лукойл“
Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев коментира пред NOVA, че е напълно естествено посещението на Кирило Буданов в България да не бъде обявено предварително заради съображения за сигурност.
„Той е ключова и легендарна личност“, заяви Тагарев.
По думите му първоначално е предположил, че Буданов е пристигнал в София заради разминаването между позициите на Румен Радев и Володимир Зеленски за атаките срещу корабите в Черно море.
След като разбрал, че от България Буданов е заминал за САЩ, Тагарев стигнал до друга хипотеза – че посещението може да е свързано със съдбата на „Лукойл“ и руските активи. Той обаче не представи доказателства за такава връзка.
Буданов участва в нови преговори за прекратяване на войната
Посещението на Кирило Буданов в София идва непосредствено преди нов кръг от преговори между Украйна и САЩ за прекратяване на войната срещу Украйна.
В дневния ред са още гаранциите за сигурността на Украйна и плановете за следвоенното ѝ възстановяване. В разговорите са поканени да участват и представители на европейски държави, НАТО и Европейския съюз.
Буданов оглавява кабинета на президента Володимир Зеленски от февруари 2026 г. Преди това той беше началник на украинското военно разузнаване.
Източници: darik.bg, 24chasa.bg, amp.dw.com, frognews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:02 09.10.2026
2 Русия
Коментиран от #16
14:04 09.10.2026
3 ШЕФА
Коментиран от #12
14:06 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Варна
Коментиран от #9
14:08 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЦСКА Москва
14:14 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ШЕФА
14:19 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така де
14:21 09.10.2026
14 зИленски
НА СИБИР
14:32 09.10.2026
15 Възраждане
14:50 09.10.2026
16 Възраждане
До коментар #2 от "Русия":Абсолютно! Най-накрая някой с мозък тука. Ясно е и за пеленачетата, че Велика Русия няма никакъв интерес да праща дронове по обикбовени кораби. Дроновете са нужни за да денацифицират
14:53 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Много Известен Съветски Актьор
15:15 09.10.2026