Кирило Буданов в Полша и България: Дипломация срещу мълчание

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Ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов пристигна в Полша с ясно очертана задача – да помогне за овладяването на нов спор между Киев и Варшава. В България той остана около 20 часа, но публично потвърдените данни за целите и разговорите му са значително по-ограничени. Именно тази разлика определи и реакциите в двете държави.

Варшава: Конкретен спор и официален канал

На 5 юни 2026 г. Буданов се срещна с държавния секретар в полското външно министерство Марчин Босацки. Срещата беше по искане на украинската страна. Основният повод беше решението на Володимир Зеленски едно украинско военно подразделение да бъде наречено „Героите на УПА“ – ход, който предизвика остра реакция в Полша заради историческата роля на Украинската въстаническа армия.

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Полското външно министерство заяви, че решението е породило „болка и възмущение“ в полското общество. Варшава настоя отношенията с Украйна да се изграждат върху историческата истина, уважението към жертвите и диалога. Успоредно с историческия спор са обсъдени военната обстановка, възможните дипломатически сценарии и условията за бъдещи мирни преговори. Двете страни са потвърдили стратегическия характер на сътрудничеството си.

Това прави полската визита класически пример за кризисна дипломация: има конкретен повод, известен събеседник, официално потвърдена тема и пряк политически риск. Буданов не е отишъл във Варшава да представя общо послание, а да намали напрежението по въпрос, който засяга едновременно историята, вътрешната политика и подкрепата за Украйна.

София: ограничена публичност и политически въпроси

За визитата на Буданов в България стана известно след публикувана снимка от срещата му с Цветан Цветанов. „24 часа“ съобщи, че украинският представител е пристигнал в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал на 8 октомври за САЩ. Не е публикувана официална програма, нито е потвърдено кои български институции са участвали в разговори.

Самият Буданов заяви, че пътува към САЩ с украинския преговорен екип за важни срещи и че Киев продължава дипломатическите усилия за „устойчив и справедлив мир“. Това послание очертава следващата му задача, но не доказва какъв е бил конкретният му мандат в София.

Българската реакция беше насочена не толкова към съдържанието на разговорите, колкото към липсата на информация. Костадин Костадинов поиска от Министерския съвет да съобщи причината за посещението и темите на обсъжданията. „Ние разбрахме за тази визита вчера, но трябваше да проверим информацията“, заяви лидерът на „Възраждане“. Делян Пеевски също каза, че не разполага с данни и че премиерът дължи обяснение.

Оценка: различен контекст, различен резултат

Дейността на Буданов в Полша има по-ясно измерим политически смисъл. Той е използван като представител на украинското президентство в момент, когато спорът за УПА заплашваше да засегне стратегическите отношения с един от най-важните съюзници на Киев. Реакцията на Варшава остана твърда, но каналът за разговор беше запазен.

В България оценката е по-сложна. Посещението вероятно е било част от по-широк дипломатически маршрут преди срещите в САЩ, но наличните публични данни не позволяват да се посочи конкретен резултат. Политическият ефект беше обратен на търсения от Киев: вместо ясно послание за мир и преговори, в София на преден план излезе въпросът защо визитата е останала извън официалната публичност.

Така сравнението показва силната страна и слабостта на Буданов като политически посредник. В Полша той действаше в конкретна криза и чрез официален дипломатически канал. В България присъствието му остана обвито в неоповестени разговори, което ограничи възможността за оценка на резултатите и превърна визита му в основната тема на реакциите на политиците.

Тагарев: Визитата на Буданов вероятно е свързана с „Лукойл“

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев коментира пред NOVA, че е напълно естествено посещението на Кирило Буданов в България да не бъде обявено предварително заради съображения за сигурност.

„Той е ключова и легендарна личност“, заяви Тагарев.

По думите му първоначално е предположил, че Буданов е пристигнал в София заради разминаването между позициите на Румен Радев и Володимир Зеленски за атаките срещу корабите в Черно море.

След като разбрал, че от България Буданов е заминал за САЩ, Тагарев стигнал до друга хипотеза – че посещението може да е свързано със съдбата на „Лукойл“ и руските активи. Той обаче не представи доказателства за такава връзка.

Буданов участва в нови преговори за прекратяване на войната

Посещението на Кирило Буданов в София идва непосредствено преди нов кръг от преговори между Украйна и САЩ за прекратяване на войната срещу Украйна.

В дневния ред са още гаранциите за сигурността на Украйна и плановете за следвоенното ѝ възстановяване. В разговорите са поканени да участват и представители на европейски държави, НАТО и Европейския съюз.

Буданов оглавява кабинета на президента Володимир Зеленски от февруари 2026 г. Преди това той беше началник на украинското военно разузнаване.

Източници: darik.bg, 24chasa.bg, amp.dw.com, frognews.bg