Ветераните на класическия рок продължават да пренасят каталозите си на сцената, въпреки че част от групите вече записват по-рядко или обявяват прощални турнета. През 2026 г. Yes отложи концертите си заради възстановяването на китариста Стив Хау, докато Eagles разшириха престоя си в Sphere в Лас Вегас.

Yes отложи концертите заради Стив Хау

Yes пренасрочи концертите от турнето „Fragile“ за май 2027 г. след операцията на Стив Хау. В програмата е включено цялостно изпълнение на албума „Fragile“ от 1971 г., както и песни от останалата част от каталога на групата.

„Имам нужда от по-дълъг период за възстановяване след процедурата“, заяви Хау, който е основен китарист на Yes. Междувременно групата издаде „Aurora“ – 24-ия си студиен албум, който излезе на 12 юни 2026 г. Според представянето на турнето той трябва да бъде включен в бъдещата концертна програма на групата.

Eagles удължиха сбогуването си

Eagles продължиха прощалния цикъл „The Long Goodbye“ с „Act III“. Групата, която започна резиденцията си в Sphere през септември 2024 г., вече има планирани 74 концерта в залата. Новите дати са част от удължаването на престоя в Лас Вегас до януари 2027 г.

Първоначално „The Long Goodbye“ беше обявено като последното турне на Eagles. Продължаването му с нови концертни серии показва, че прощалният формат се развива на отделни етапи, а не приключва с една финална обиколка.

Сцената остава основният адрес на Blue Öyster Cult

Blue Öyster Cult продължава да свири на живо след издаването на „Ghost Stories“ през април 2024 г. Албумът е представен като последния студиен проект на групата и включва преработени и довършени композиции, записвани в различни периоди между 1978 и 2016 г.

Вместо нов студиен албум групата поддържа концертна програма и вече има обявени участия през 2027 г., включително съвместни дати с Uriah Heep. „Ghost Stories“ не е нов записан отначало материал в традиционния смисъл, а финална колекция от архивни песни, завършени за изданието.

Styx, Kansas и Toto останаха на път

Styx прекара лятото на 2026 г. в съвместната обиколка „The Windy Cities Tour“ с Chicago, след което продължи със самостоятелни северноамерикански дати до декември. Групата вече има планирани концерти с Cheap Trick през януари 2027 г.

Kansas участва в лятната северноамериканска обиколка на Deep Purple. Toto приключи своята 32-концертна лятна поредица на 30 август в Торонто, след като премина през Съединените щати и Канада.

Boston остава извън активния концертен календар, докато песни на групата продължават да присъстват в програмите на радиостанции и рок фестивали, посветени на музиката от 70-те и 80-те години.

Завръщания и юбилеи

Bon Jovi се върна на сцената през 2026 г. след четири години без турне. Периодът на пауза последва операцията и възстановяването на вокалиста Джон Бон Джоуви.

Triumph също излезе на път през 2026 г. с концерти, свързани с оригиналното трио Гил Мур, Рик Емет и Майк Ливайн, макар че Ливайн не участва във всички дати заради здравословни проблеми.

Iron Maiden отбеляза 50 години от създаването си с турнето „Run for Your Lives“, чиято програма е насочена към първите девет студийни албума на групата. Юбилейната година беше допълнена от документалния филм „Iron Maiden: Burning Ambition“, който излезе по кината през май 2026 г.

Източници: loudersound.com, apnews.com