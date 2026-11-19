Ивайло Мирчев разкритикува премиера Румен Радев заради позицията му, че България не може да унищожава дронове в Черно море по чисто военнотехнически причини. Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че вместо обяснение защо страната няма необходимите способности е нужен конкретен план за осигуряването им.

„Обяснението защо не можем да се защитим не е стратегия за защита – то е единствено израз на безпомощност“, заяви Мирчев.

Повод за реакцията му стана изказване на Радев на конференция в София, посветена на сигурността в Черно море. Премиерът каза: „И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини“. Той обясни, че нисколетящите въздушни и морски дронове се откриват трудно с крайбрежни радари, а България не разполага със собствено постоянно въздушно наблюдение над морското пространство.

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Радев: България разчита на периодична помощ

По думите на премиера страната е поискала помощ от съюзниците и получава периодична подкрепа с патрулна авиация. Радев посочи, че за откриването на малки и нисколетящи цели е необходимо наблюдение от въздуха, но самолетите на партньорите не могат да дежурят постоянно.

В териториалните води са концентрирани радари, зенитно-ракетни комплекси, вертолети „Кугър“, самолети Су-25, МиГ-29, F-16 и L-39, каза още Радев. Той обаче определи като основен проблем липсата на надеждно наблюдение и разузнаване над по-голямата морска зона. Според него единственият сигурен начин да бъде премахната заплахата за цивилните кораби е прекратяването на войната.

Радев отхвърли и твърденията, че съюзниците се страхуват да посочат извършителя на атаките. „Да се водиш от недоказани обвинения не е най-доброто в случая и в никакъв случай не обслужва истината“, заяви премиерът пред журналисти. Той каза, че материалите от разследванията са предадени на партньорите и съюзниците на България.

Мирчев свърза темата с позицията на България в Европа

Мирчев постави изказването на Радев в контекста на срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин. Форумът е посветен на подкрепата за Украйна, гаранциите за сигурност и общата европейска позиция за бъдещите преговори с Русия. Очаква се участниците да обсъдят и финансирането на отбраната на Украйна за 2027 г.

Според Мирчев, докато съюзниците търсят решения за сигурността, българското правителство представя липсата на способности като неизбежност. Той поиска да бъдат посочени помощта от партньорите, необходимите средства, сроковете и отговорните институции.

Критиката идва ден след като Народното събрание отказа да изслуша премиера за резервите, заявени от него към декларация за европейската сигурност. Предложението на Мирчев беше отхвърлено със 136 гласа „против“, 83 „за“ и един „въздържал се“.

От „Демократична България“ настояват темата да бъде обсъдена в Консултативния съвет за национална сигурност, включително с конкретни решения за защитата на корабоплаването и за необходимата помощ от съюзниците.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg