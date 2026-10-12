Ковачев: Ива Михайлова има право да се лекува

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Ива Михайлова има право да получи необходимото лечение, а възпрепятстването на достъпа ѝ до медицинска помощ е неприемливо. Това заяви евродепутатът Андрей Ковачев по повод случая с 23-годишната жена, която вече се прибра в България и беше приета в болница „Пирогов“.

„Да бъде възпрепятстван достъпът до адекватно лечение на млад човек, който е изложен на риск от инвалидизация, единствено заради политически спор с България, според мен е напълно неприемлива позиция“, каза Ковачев в интервю за „24 часа“.

Той определи случая като „драстичен пример на погазване на всякакви хуманитарни норми“ и заяви, че Северна Македония сама блокира интересите на своите граждани. През август Ковачев и други български евродепутати поискаха от ръководството на Европейския съюз да обърне внимание на отказа Михайлова да напусне страната за медицинско лечение.

Михайлова вече е в България

Михайлова съобщи, че е преминала границата с адвоката си през официален граничен пункт. По думите ѝ тя е представила северномакедонския си документ за самоличност, а на българската граница е показала българските си документи.

„Здравословното ми състояние се влоши, не се чувствах добре и затова се прибрах. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност“, заяви тя пред NOVA. Младата жена посочи, че предстои да бъде прегледана и лекувана в „Пирогов“, като засега не е ясно колко време ще остане в България.

Министерството на външните работи заяви пред bTV, че не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството ѝ и адвоката ѝ и не е участвало в организацията на пътуването. Вицепремиерът и външен министър Велислава Петрова определи случая като хуманитарен и заяви, че на Михайлова трябва да бъде осигурено адекватно лечение.

Скопие постави под въпрос напускането

МВР на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова. От ведомството посочиха и че спрямо нея има действаща съдебна забрана за напускане на страната.

Това противоречи на твърдението на Михайлова и адвоката ѝ, че са преминали законно през официален пункт. Българските власти заявиха, че ще изяснят обстоятелствата около преминаването на границата, а вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че при необходимост ще бъде преценено дали на жената трябва да бъде осигурена охрана.

Срещу Михайлова се води дело в Северна Македония за тежката катастрофа от 7 октомври 2025 г. по пътя между Кочани и Щип. При произшествието е загинал човек. Според обвинението Михайлова е навлязла в насрещната лента, но защитата оспорва тази версия. До постановяване на окончателно съдебно решение тя се ползва с презумпцията за невиновност.

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че изпълнителната власт не трябва да се намесва в работата на съда. Той посочи, че здравната система трябва да осигури необходимите грижи на Михайлова и че български медицински специалисти могат да я прегледат на територията на страната.

Следващото заседание по делото в Кочани е насрочено за 9 ноември 2026 г. Медицинското лечение в България и съдебното производство в Северна Македония остават отделни въпроси.

Източници: 24plovdiv.bg, nova.bg, btvnovinite.bg