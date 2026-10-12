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Ковачев: Ива Михайлова има право да се лекува

Ковачев: Ива Михайлова има право да се лекува

12 Октомври, 2026 19:06 576 17

  • ива михайлова-
  • андрей ковачев-
  • северна македония-
  • лечение-
  • българия

Евродепутатът определи случая като погазване на хуманитарни норми. Младата жена вече е в България и е приета за лечение в „Пирогов“, докато Скопие твърди, че няма регистрирано нейно излизане от страната

Ковачев: Ива Михайлова има право да се лекува - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
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Ива Михайлова има право да получи необходимото лечение, а възпрепятстването на достъпа ѝ до медицинска помощ е неприемливо. Това заяви евродепутатът Андрей Ковачев по повод случая с 23-годишната жена, която вече се прибра в България и беше приета в болница „Пирогов“.

„Да бъде възпрепятстван достъпът до адекватно лечение на млад човек, който е изложен на риск от инвалидизация, единствено заради политически спор с България, според мен е напълно неприемлива позиция“, каза Ковачев в интервю за „24 часа“.

Той определи случая като „драстичен пример на погазване на всякакви хуманитарни норми“ и заяви, че Северна Македония сама блокира интересите на своите граждани. През август Ковачев и други български евродепутати поискаха от ръководството на Европейския съюз да обърне внимание на отказа Михайлова да напусне страната за медицинско лечение.

Михайлова вече е в България

Михайлова съобщи, че е преминала границата с адвоката си през официален граничен пункт. По думите ѝ тя е представила северномакедонския си документ за самоличност, а на българската граница е показала българските си документи.

„Здравословното ми състояние се влоши, не се чувствах добре и затова се прибрах. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност“, заяви тя пред NOVA. Младата жена посочи, че предстои да бъде прегледана и лекувана в „Пирогов“, като засега не е ясно колко време ще остане в България.

Министерството на външните работи заяви пред bTV, че не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството ѝ и адвоката ѝ и не е участвало в организацията на пътуването. Вицепремиерът и външен министър Велислава Петрова определи случая като хуманитарен и заяви, че на Михайлова трябва да бъде осигурено адекватно лечение.

Скопие постави под въпрос напускането

МВР на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова. От ведомството посочиха и че спрямо нея има действаща съдебна забрана за напускане на страната.

Това противоречи на твърдението на Михайлова и адвоката ѝ, че са преминали законно през официален пункт. Българските власти заявиха, че ще изяснят обстоятелствата около преминаването на границата, а вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че при необходимост ще бъде преценено дали на жената трябва да бъде осигурена охрана.

Срещу Михайлова се води дело в Северна Македония за тежката катастрофа от 7 октомври 2025 г. по пътя между Кочани и Щип. При произшествието е загинал човек. Според обвинението Михайлова е навлязла в насрещната лента, но защитата оспорва тази версия. До постановяване на окончателно съдебно решение тя се ползва с презумпцията за невиновност.

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че изпълнителната власт не трябва да се намесва в работата на съда. Той посочи, че здравната система трябва да осигури необходимите грижи на Михайлова и че български медицински специалисти могат да я прегледат на територията на страната.

Следващото заседание по делото в Кочани е насрочено за 9 ноември 2026 г. Медицинското лечение в България и съдебното производство в Северна Македония остават отделни въпроси.

Източници: 24plovdiv.bg, nova.bg, btvnovinite.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Откраднахме Хубавата Ива и сега Ахейците ще обсадят София.10 години война за Хубавата Ива.

    19:07 12.10.2026

  • 2 ЗАПИТВАНЕ -

    11 3 Отговор
    Аз съм плащал повече от 40 години здравни вноски и сега си доплащам за всяка медицинска манипулация. Колко вноски е внесла тази мома и ще доплаща ли "лечението си" в "Пирогов?

    19:11 12.10.2026

  • 3 Василеску

    8 3 Отговор
    Абсолютно на всеки, който е минавал границите с Македония, Сърбия, Румъния и Турция - за Гърция няма нужда да говорим - там минаваме отдавна гратис - е ясно, че Ива е била в багажника на колата на адвоката, а той е подходил така на границата така, както е подходящо в случая.

    19:12 12.10.2026

  • 4 Гербер

    7 1 Отговор
    Един въпрос. Ако,това хоро го изиграе човекът обвинен за катастрофата при Телиш,някой може ли да си представи какъв вой ще нададе бившия гербаджия с оскубаните вежди?

    19:13 12.10.2026

  • 5 Василеску

    2 0 Отговор
    До № 1 ПС - в случая пеоните, а не ахейците

    19:14 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Яшар

    9 1 Отговор
    Ковачев ти си или наивник или лжец ..бил съм в Македония ,тея се пишат българи само когато имат интерес ...сервитьора ми се хвали че има български пашпорт ..питам българин ли си ,той вика не ,по дедова линия съм ...ша ходам във Велика Британия да работам

    19:19 12.10.2026

  • 9 Престъпничката да остава откъдето е

    8 3 Отговор
    Да се лекува, но в Македония, откъдето е. Платила ли е здравни в България? Или пак ще лекуваме неблагодарни македонци с нашите пари? А за операции на децата си пак да се бъркаме дълбоко.

    19:25 12.10.2026

  • 10 Ниски критерии имаш

    3 2 Отговор
    Виждал ли си я?

    19:26 12.10.2026

  • 11 Гожи

    4 2 Отговор
    И други имаха право да се лекуват, но ЕС ги уби

    19:29 12.10.2026

  • 12 Въпроса е след лечението да я върнем

    4 3 Отговор
    Тази малка флейтистка е убила човек и трябва да се изправи пред правосъдието, след завършване на лечението си. Три мутри охранители покрай тази кифла не прави добро впечатление.

    Коментиран от #16

    19:30 12.10.2026

  • 13 Кой и е дал

    1 2 Отговор
    Българско гражданство?
    Пак ли Йотова?

    19:33 12.10.2026

  • 14 тхйт

    2 1 Отговор
    Ми да се лекува бе , кой я спира?

    19:40 12.10.2026

  • 15 Хмм

    2 1 Отговор
    в Пирогов са спешни случаи, не изглежда такъв случаят или само така могат да я лекуват безплатно, чак йотова я включи в предизборната си програма?

    19:52 12.10.2026

  • 16 Галина Колева

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Въпроса е след лечението да я върнем":

    НЕ Е ДОКАЗАНО.НЕ ТЯ ,А ОТСРЕЩНАТА КОЛА СЕ Е БЛЪСНАЛА В НЕЙНАТА ,НАВЛИЗАЙКИ В НЕЙНОТО ПЛАТНО. КАКВОТО И ДА СА ДАЛИ ,ИМА СМИСЪЛ.

    19:59 12.10.2026

  • 17 Кажи барем

    0 0 Отговор
    От какво ще се лекува бе.

    20:00 12.10.2026