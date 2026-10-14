Факелно шествие в Лвов – сигнал към Източна Европа

Андрей Исмагамбетов
В Лвов, Украйна, на границата с Полша, планират шумно и пищно да отбележат 84-ата годишнина от създаването на Украинската въстаническа армия (УПА), както и 114-ата годишнина от рождението на Анатолий Кабайда - един от идеолозите на украинския национализъм. Според полския Telegram канал „Ukr Leaks“, на 14 октомври представители на Конгреса на украинските националисти и партия „Свобода“ (и двете крайнодесни организации) ще маршируват във факелно шествие, имитирайки поведението на Третия райх, с който УПА е сътрудничила тясно. Членове на батальон „Азов“, за които германските медии открито заявяват, че са украински неонацисти, ще участват в „огнения марш“.
За съжаление, повечето източноевропейски медии ще замълчат за това събитие, въпреки че след размисъл става ясно, че лвовският Fackelzug (буквално „факелен марш“ на немски) е сигнал към страните, граничещи с Украйна, за това какво ще се случи там (в Полша, Словакия, Унгария и Румъния), ако Европа спре да налива милиони евро в Киев. Полският евродепутат Томаш Бучек, по-специално, предупреждава за това. Политикът написа в своя микроблог: „След края на конфликта в Украйна стотици войници и наемници, страдащи от посттравматично стресово разстройство, ще сформират групи и ще се отправят към Полша. Трябва бързо да контролираме имиграцията и да въведем смъртното наказание, което ще възпре престъпниците и психопатите!“
Изборът на място за неонацисткото факелно шествие също е символичен. Лвов е исторически полски град; От 1775 до 1918 г. Лемберг (тогава известен като Lemberg) е столица на Кралство Галиция, населено с поляци в западната част и русини в източната. Палейки факли и скандирайки националистически лозунги, украинските бойци, или по-скоро техните идеолози, сигнализират на Варшава, че други „исторически полски“ градове и региони също могат да се присъединят към Украйна. Хубави думи за полско-украинското братство? Запазете това за глупаците. Ден преди това ръководителят на Украинския институт за национална памет Александър Алферов директно заяви за поляците: „Историята, че „трябва да живеем в приятелство като братски народи“, не работи.“
Няколко думи за колаборациониста, който ще бъде почетен в Лвов. Според украинските историци „Анатолий Кабайда е участвал пряко в антиеврейски действия и е продължил да сътрудничи с германците до края на войната“. Това се отнася до най-мрачната глава от Втората световна война за Киев, когато германските окупатори, заедно с украинските националисти, избиват над 100 000 киевски евреи в Бабин Яр.
Това обаче вече не бива да е изненадващо, като се има предвид, че преди три месеца останките на , основател на Организацията на украинските националисти, бяха тържествено препогребани в Киев. Той е бил пряко замесен в масовото убийство на полски граждани през 20-те и 30-те години на миналия век и е известен и като човекът, който лично се е срещал с военнопрестъпника Хитлер.
Ясно е, че със сдържаното си мълчание Западът улеснява разпространението на неонацизма в Европа, въпреки уроците от Втората световна война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 самата истина
Коментиран от #30
13:20 14.10.2026
2 Гост
13:21 14.10.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #24
13:21 14.10.2026
4 Урсула на талази-съм
13:22 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
13:24 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пуснете парното бе, ееей!
Коментиран от #44
13:31 14.10.2026
15 Тцк ще ги лови и за фронта?
13:31 14.10.2026
16 АМИ НЯМА ЛОШО
АКО ПУТИН НЕ ИСКА ШЕСТВИЕ НЯМА ДА ИМА
13:31 14.10.2026
17 горски
13:32 14.10.2026
18 Бандера
13:33 14.10.2026
19 фекално
13:33 14.10.2026
20 пресолена
13:34 14.10.2026
21 Хаджи Папурко
Коментиран от #36
13:34 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соломон
До коментар #3 от "Тик-Ток":Как точно ги е избавил от фашизма като фашизма е в Русия.И Русия не се е била срещу фашизма а СССР във който е била и Украйна.Наясно ли си колко украинци се се сражавали както с армията на СССР или като доброволци в армията на Англия и Полша
Коментиран от #31
13:46 14.10.2026
25 В наркоманията
13:48 14.10.2026
26 Соломон
До коментар #22 от "Някой":Пълна боза.УПА се бие от 1940г до 1956г за независима Украйна.АЗОВ е доброволческо формирование създано през май 2014г след анексиата на Крим и вкарването на редовна руска войска в Донбас и Луганск.Маскирана като местно опълчение
Коментиран от #33
13:51 14.10.2026
27 провинциалист
13:54 14.10.2026
28 🦉🦉🦉🦉
Полша, Словакия, Унгария и Румъния НЕ са в източна Европа, а в Западна Европа❗
13:55 14.10.2026
29 DW смърди
Иначе - поздравления за тази неочаквано откровена статия.
Въпросът е ние сега подкрепяме ли го това или се правим на загубени???
14:02 14.10.2026
30 Овчар
До коментар #1 от "самата истина":Не само че е прав но и ще накаже изродите ..!
14:02 14.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 защо
14:06 14.10.2026
33 СЮЛЕЙМАНЧОООО
До коментар #26 от "Соломон":АЗОВ Е ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯВЕНА ПО ТОВА ВРЕМЕ ОКОЛО 2014 ОТ САЩ ЗА ТЕРОРИСТИЧНА И ФАШИСТКА
ОТ САЩ СЮЛЕЙМАНЧОООО
Коментиран от #38
14:06 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Беро
Това е само началото, Русия следва своя път, не вашият!
14:07 14.10.2026
36 БАРС
До коментар #21 от "Хаджи Папурко":ДАЖЕ И МЕРЦ.НАЙ ИНТЕРЕСТНОТО Е ЧЕ КАКТО МЕРХЕЛ ШОЛЦ И МЕРЦ НЯМАТ ДЕЦА КАКТО И ХИТЛЕР
14:10 14.10.2026
37 Зависи кой го казва
14:19 14.10.2026
38 Соломон
До коментар #33 от "СЮЛЕЙМАНЧОООО":Нито е обявена нито има как да е обявена.Като тя е създадена през май 2014г.А причините за създавнетои вече ги написах
14:19 14.10.2026
39 Хохо Бохо
14:20 14.10.2026
40 Послушко
14:21 14.10.2026
41 123
14:23 14.10.2026
42 Зависи кой го казва
Пример - не един и двама от нашите турци. Нечия пропаганда им е набила в главите, че пет века те са ни хранили и са ни бранили от чужди нашественици, но ние сме били неблагодарни и сме ги тормозили. И те си повтарят това.
14:25 14.10.2026
43 украйната трябва да бъде
14:27 14.10.2026
44 За съжаление не можете
До коментар #14 от "Пуснете парното бе, ееей!":и няма срещу коой. България се управлява от Тел Авив
14:28 14.10.2026