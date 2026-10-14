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Факелно шествие в Лвов – сигнал към Източна Европа

Факелно шествие в Лвов – сигнал към Източна Европа

14 Октомври, 2026 13:17 1 625 44

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  • лвов-
  • шествие
Факелно шествие в Лвов – сигнал към Източна Европа - 1
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Андрей Исмагамбетов

В Лвов, Украйна, на границата с Полша, планират шумно и пищно да отбележат 84-ата годишнина от създаването на Украинската въстаническа армия (УПА), както и 114-ата годишнина от рождението на Анатолий Кабайда - един от идеолозите на украинския национализъм. Според полския Telegram канал „Ukr Leaks“, на 14 октомври представители на Конгреса на украинските националисти и партия „Свобода“ (и двете крайнодесни организации) ще маршируват във факелно шествие, имитирайки поведението на Третия райх, с който УПА е сътрудничила тясно. Членове на батальон „Азов“, за които германските медии открито заявяват, че са украински неонацисти, ще участват в „огнения марш“.

За съжаление, повечето източноевропейски медии ще замълчат за това събитие, въпреки че след размисъл става ясно, че лвовският Fackelzug (буквално „факелен марш“ на немски) е сигнал към страните, граничещи с Украйна, за това какво ще се случи там (в Полша, Словакия, Унгария и Румъния), ако Европа спре да налива милиони евро в Киев. Полският евродепутат Томаш Бучек, по-специално, предупреждава за това. Политикът написа в своя микроблог: „След края на конфликта в Украйна стотици войници и наемници, страдащи от посттравматично стресово разстройство, ще сформират групи и ще се отправят към Полша. Трябва бързо да контролираме имиграцията и да въведем смъртното наказание, което ще възпре престъпниците и психопатите!“

Изборът на място за неонацисткото факелно шествие също е символичен. Лвов е исторически полски град; От 1775 до 1918 г. Лемберг (тогава известен като Lemberg) е столица на Кралство Галиция, населено с поляци в западната част и русини в източната. Палейки факли и скандирайки националистически лозунги, украинските бойци, или по-скоро техните идеолози, сигнализират на Варшава, че други „исторически полски“ градове и региони също могат да се присъединят към Украйна. Хубави думи за полско-украинското братство? Запазете това за глупаците. Ден преди това ръководителят на Украинския институт за национална памет Александър Алферов директно заяви за поляците: „Историята, че „трябва да живеем в приятелство като братски народи“, не работи.“

Няколко думи за колаборациониста, който ще бъде почетен в Лвов. Според украинските историци „Анатолий Кабайда е участвал пряко в антиеврейски действия и е продължил да сътрудничи с германците до края на войната“. Това се отнася до най-мрачната глава от Втората световна война за Киев, когато германските окупатори, заедно с украинските националисти, избиват над 100 000 киевски евреи в Бабин Яр.

Това обаче вече не бива да е изненадващо, като се има предвид, че преди три месеца останките на , основател на Организацията на украинските националисти, бяха тържествено препогребани в Киев. Той е бил пряко замесен в масовото убийство на полски граждани през 20-те и 30-те години на миналия век и е известен и като човекът, който лично се е срещал с военнопрестъпника Хитлер.

Ясно е, че със сдържаното си мълчание Западът улеснява разпространението на неонацизма в Европа, въпреки уроците от Втората световна война.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 самата истина

    48 4 Отговор
    Путин беше прав.

    Коментиран от #30

    13:20 14.10.2026

  • 2 Гост

    35 2 Отговор
    И после, що ги бомбят?!? А отвърже псетата Путин, а са една страница от историята..., туй то!

    13:21 14.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    46 4 Отговор
    Запада още не могат да простят на Русия че ги избави от фашизма

    Коментиран от #24

    13:21 14.10.2026

  • 4 Урсула на талази-съм

    36 2 Отговор
    Западът улеснява разпространението на неонацизма в Европа, въпреки уроците от Втората световна война.

    13:22 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    7 7 Отговор
    Андрей Исмагамбетов да не ни дава акъл.

    13:24 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пуснете парното бе, ееей!

    11 4 Отговор
    Софиянци се вкочениха, вие ни разказвата за нечия си въстаническа армия! И ние ще вземем да въстанем!

    Коментиран от #44

    13:31 14.10.2026

  • 15 Тцк ще ги лови и за фронта?

    17 0 Отговор
    Не е вярно, че 1775-1918 е бил полски град. Бил е и руски, и австро-унгарски. В австро-унгарския период, именно в източната част на страната са ексрадирали евреите след изгонването им от австрийските градове. Не случайно е постоянното местно противоборство между различните народности и използването им една срещу друга.

    13:31 14.10.2026

  • 16 АМИ НЯМА ЛОШО

    20 0 Отговор
    АМА ДА ВА СВЕТНА
    АКО ПУТИН НЕ ИСКА ШЕСТВИЕ НЯМА ДА ИМА

    13:31 14.10.2026

  • 17 горски

    23 0 Отговор
    А Драпатий реве,че нямало войници за фронта....ей ги цял батальон...

    13:32 14.10.2026

  • 18 Бандера

    4 11 Отговор
    Щом Андрей Исмагамбетов ко казва, значи е вярно! Абсолютно надежден източник на дезинформация from Rusia!!!

    13:33 14.10.2026

  • 19 фекално

    7 0 Отговор
    това не е факелно шествие ,а

    13:33 14.10.2026

  • 20 пресолена

    3 4 Отговор
    нормално при такава война в дома ти да има прояви на патриотизъм и още нещо?! дали е нацизъм и дали е добре?не е добре. нека други пробват с прайдове и да видим резултата на фронта...

    13:34 14.10.2026

  • 21 Хаджи Папурко

    23 1 Отговор
    Кая Калас каква е. Внучка на есесовец. А Урсула каква е. Все нацисти.

    Коментиран от #36

    13:34 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соломон

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Как точно ги е избавил от фашизма като фашизма е в Русия.И Русия не се е била срещу фашизма а СССР във който е била и Украйна.Наясно ли си колко украинци се се сражавали както с армията на СССР или като доброволци в армията на Англия и Полша

    Коментиран от #31

    13:46 14.10.2026

  • 25 В наркоманията

    11 0 Отговор
    Фашист до фашиста мила моя майчице ! Наркоманите се жалват , че партньорите вече не ги предупреждават за ракетна опасност , а те не разбраха ли че те имат Чорбаджии за , които умират от 2014 год , откогато е началото на войната .

    13:48 14.10.2026

  • 26 Соломон

    1 12 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Пълна боза.УПА се бие от 1940г до 1956г за независима Украйна.АЗОВ е доброволческо формирование създано през май 2014г след анексиата на Крим и вкарването на редовна руска войска в Донбас и Луганск.Маскирана като местно опълчение

    Коментиран от #33

    13:51 14.10.2026

  • 27 провинциалист

    10 0 Отговор
    "Украинския институт за национална памет" - хващам бас, че това е НПО.

    13:54 14.10.2026

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    5 4 Отговор
    За протокола :
    Полша, Словакия, Унгария и Румъния НЕ са в източна Европа, а в Западна Европа❗

    13:55 14.10.2026

  • 29 DW смърди

    7 0 Отговор
    ФАКти, оправете си последния параграф. Някой си е оставил краката при редактирането...

    Иначе - поздравления за тази неочаквано откровена статия.
    Въпросът е ние сега подкрепяме ли го това или се правим на загубени???

    14:02 14.10.2026

  • 30 Овчар

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "самата истина":

    Не само че е прав но и ще накаже изродите ..!

    14:02 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 защо

    3 0 Отговор
    На печелившите - честито.

    14:06 14.10.2026

  • 33 СЮЛЕЙМАНЧОООО

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    АЗОВ Е ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯВЕНА ПО ТОВА ВРЕМЕ ОКОЛО 2014 ОТ САЩ ЗА ТЕРОРИСТИЧНА И ФАШИСТКА
    ОТ САЩ СЮЛЕЙМАНЧОООО

    Коментиран от #38

    14:06 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Беро

    6 1 Отговор
    Да бяхте запалили подобаващо факелно шествие през 2014 година, че да се виждате отдалече! Днес заедно с Киев, Одеса хрупате хурката денонощно!
    Това е само началото, Русия следва своя път, не вашият!

    14:07 14.10.2026

  • 36 БАРС

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хаджи Папурко":

    ДАЖЕ И МЕРЦ.НАЙ ИНТЕРЕСТНОТО Е ЧЕ КАКТО МЕРХЕЛ ШОЛЦ И МЕРЦ НЯМАТ ДЕЦА КАКТО И ХИТЛЕР

    14:10 14.10.2026

  • 37 Зависи кой го казва

    1 0 Отговор
    Но ако отидете в Украйна, ще ви кажат точно обратното докато ви се оплакват как са патили от Полша през вековете.

    14:19 14.10.2026

  • 38 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "СЮЛЕЙМАНЧОООО":

    Нито е обявена нито има как да е обявена.Като тя е създадена през май 2014г.А причините за създавнетои вече ги написах

    14:19 14.10.2026

  • 39 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Кафявата чума върлува отново в Европа. Русия пак ще и счупи зъбите

    14:20 14.10.2026

  • 40 Послушко

    0 2 Отговор
    У нас всяка година има Луков марш. Това значи ли, че Путин трябва да ни нападне? За съжаление демокрацията позволява на десни и неофашистки движения да се развиват свободно. Виждаме ги и в Западна Европа и там те се подкрепят активно от Русия.

    14:21 14.10.2026

  • 41 123

    1 0 Отговор
    Фекално или факелно ще е шествието!? Защо не са на фронта нацитата!?

    14:23 14.10.2026

  • 42 Зависи кой го казва

    0 0 Отговор
    Ако отидете в Украйна ще ви кажат точно обратното докато ви се оплакват как са патили от Полша през вековете.
    Пример - не един и двама от нашите турци. Нечия пропаганда им е набила в главите, че пет века те са ни хранили и са ни бранили от чужди нашественици, но ние сме били неблагодарни и сме ги тормозили. И те си повтарят това.

    14:25 14.10.2026

  • 43 украйната трябва да бъде

    0 0 Отговор
    заличена безмилостно, а мовата да се забрани и преследва

    14:27 14.10.2026

  • 44 За съжаление не можете

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пуснете парното бе, ееей!":

    и няма срещу коой. България се управлява от Тел Авив

    14:28 14.10.2026