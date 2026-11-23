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В Европейския парламент се проведе дискусия за нарушаването на правата на украинските деца в условията на руската агресия. Сред участниците бе и Наталия Василиева, бивша директорка на Раденския лицей към Олешковския градски съвет. Тя е свидетел на начина, по който руските окупационни сили унищожават системата на украинското образование в окупираната част на Херсонска област. В интервю за ДВ Василиева разказва как се е случвало това.

"Още от първите дни започнаха да контролират образованието"

ДВ: Г-жо Василиева, кога след окупацията на Олешки стана ясно, че руснаците не просто са завзели територията, а се опитват да установят контрол и върху украинското образование?

Наталия Василиева: Буквално още от първите дни след превземането на Олешки окупационните власти се заеха с управлението на образованието. Започнаха да убеждават учителите, че руското образование е по-добро, че украинското образование не дава достатъчно знания на децата ни. И настояваха да отворим училищата и да провеждаме занятия, но по руските стандарти.

Повечето учители не преминаха на страната на руските окупатори. Никой не ходеше на работа, преминахме към дистанционно обучение и тъй като все още имахме интернет, успявахме да работим с децата и да провеждаме онлайн занятия по украинските програми. Това продължи до лятото на 2022 година.

Като директорка на лицея аз ходех на работа, но след това представители на окупационните власти дойдоха при мен. Тъй като не дадох съгласието си да сътруднича, ми взеха ключовете от лицея, а впоследствие дори не ми позволяваха да влизам в сградата.

ДВ: Впоследствие училищата все пак отвориха врати. Кои хора дойдоха да работят там?

Наталия Василиева: Училищата бяха отворени едва когато окупационните власти вече разполагаха с определен брой хора, които да заменят украинските учители, отказали да сътрудничат. Сред тях имаше и известен брой учители, които предадоха родината си. Но повечето бяха хора, които нямаха никакво отношение към образователната система или бяха докарани от Русия.

"Изгаряха украинските учебници и правеха от тях пионерски огньове"

ДВ: Какво направиха руските окупатори с украинските учебници и другите учебни материали, останали в училищата?

Наталия Василиева: Всички методически материали бяха изхвърляни и унищожавани. Украинските учебници, учебниците по украински език, литература и история на Украйна на практика бяха изгаряни. От тях правеха така наречените "пионерски огньове".

ДВ: Контролираха ли руските окупатори на какъв език общуват децата?

Наталия Василиева: Изискването децата да говорят на руски и да не се допуска общуване на украински дори не подлежеше на обсъждане. Децата трябваше да говорят на руски, принуждаваха ги да учат и да пеят руския химн.

ДВ: Имаше ли украински език като учебен предмет?

Наталия Василиева: Знам, че по-късно беше въведен един учебен час седмично по предмета "Родна реч" - това беше украинският език. Що се отнася до историята на Украйна, тя не се преподаваше, защото те казваха, че Украйна като държава не съществува и следователно не може да има и история на Украйна.

"За децата това беше изключително болезнено"

ДВ: А как децата възприемаха тази принудителна промяна в образованието?

Наталия Василиева: За децата това беше изключително болезнено. Но те не могат да се противопоставят на възрастни, още повече когато са въоръжени. Училищата бяха обкръжени от руски военни.

ДВ: Можеха ли децата, останали под окупация, да продължат онлайн обучението си по украинската учебна програма? Доколко това беше достъпно и безопасно?

Наталия Василиева: Тогава, както и до днес, достъпът до интернет е доста проблематичен, защото от началото на войната там няма украински интернет доставчик, а те не успяха да осигурят нормалното функциониране на своя доставчик. Затова връзката е много лоша. Не можеш да се свържеш с хората дори просто за да поговориш с тях. Затова онлайн занятията бяха трудни и опасни. Родителите бяха принуждавани да изпращат децата си на училище. Заплашваха ги, че в противен случай децата им ще бъдат отведени в интернат, а самите родители ще бъдат глобявани. Така те бяха принудени да позволят на децата си да посещават училища, в които се преподава по руските стандарти.

"Дълбока психологическа травма"

ДВ: Какви според Вас ще бъдат последиците за децата от факта, че са били принудени насила да променят коренно познатата им образователна среда?

Наталия Василиева: За децата това е преди всичко дълбока психологическа травма. Освен това е нарушение на правото на детето да познава традициите, културата и историята на своята страна, да получава образование на езика, на който желае, и в крайна сметка на правото му да познава собствената си идентичност, да знае, че е украинец.

На детето е отнето правото да се движи свободно по собствената си украинска земя. Тези деца нямат безопасно детство. Къде например могат да си купят играчки или детски книги? Къде могат да отидат, за да си починат и да укрепят здравето си? Къде е занималнята или клубът, който детето е свикнало да посещава и където се е занимавало с любимото си хоби? Всичко това е разрушено. Нарушен е целият им живот.

Автор: Виктория Власенко