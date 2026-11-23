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„Продължаваме промяната“ определи прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев като „ответен удар на задкулисието“ и заяви, че решението на Общинската избирателна комисия ще бъде обжалвано.

ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев и анулира удостоверението му за избран кмет. Решението е взето с предварително изпълнение. За него са гласували 20 членове на комисията, а шестима са били против. В заседанието са участвали 26 от общо 27 членове.

Като председател на ОИК – Варна Велин Жеков посочи, че решението е свързано със сигнали за отпуските на кмета по време на задържането му през 2025 г. По думите му сигналите, подадени през 2025 и 2026 г., са били разделени в началото на заседанието.

Жеков заяви, че решението подлежи на обжалване пред съда в седемдневен срок от публикуването му. Той не коментира дали предварителното изпълнение означава, че Варна ще остане без кмет още от следващия ден, като уточни, че последващите процедурни действия не са в правомощията на ОИК.

ПП свърза казуса със задържането на Коцев

В позицията си „Продължаваме промяната“ заяви, че формалният повод за отстраняването са отпуските, използвани в периода, когато Коцев е бил задържан. Според партията принудителното му отсъствие от работното място сега се използва като основание за прекратяване на мандата.

„Първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът“, заяви ПП.

Партията твърди, че срещу Коцев са се обединили политически и икономически кръгове, които възприемат промяната в управлението на Варна като заплаха за установените си позиции. В съобщението се споменават бизнес интереси, сделки с общинско имущество и незаконно строителство в местността „Баба Алино“. Тези твърдения са част от политическата позиция на ПП и не са установени с решението на ОИК.

„Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара“, посочва партията. В позицията се споменават още ТИМ, Данаил Славов-Дънката и „статуквото“ във Варна, за които ПП твърди, че имат интерес от избиране на служебен кмет чрез Общинския съвет. В текста не са представени доказателства за конкретна координация между тези лица и организации по казуса.

Следва съдебно обжалване

ПП заяви, че ще оспори решението в съда. До произнасянето по жалбата остава открит въпросът как ще бъде организирано управлението на общината и кой ще изпълнява кметските функции.

ОИК – Варна се е произнесла по административен и изборен казус, свързан с отсъствието и отпуските на кмета. Решението не съдържа констатация, че Благомир Коцев е виновен за престъпление. Окончателната преценка за законосъобразността на прекратяването на мандата ще бъде направена от съда.