Пътят на Украйна към НАТО е необратим, но към момента няма конкретен срок или условия за присъединяването на страната към Алианса. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на пленарното заседание на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин.

Вадефул беше попитан за позицията на Германия относно членството на Украйна в НАТО. В отговора си той се позова на Парижката харта за нова Европа, която утвърждава правото на всяка държава сама да избира средата си за сигурност.

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„Всяка страна има право да избира своята среда за сигурност. Това е неотделимо право и няма никакво съмнение по този въпрос“, заяви германският външен министър.

По думите му НАТО няма да позволи връщане към ред, при който правото на държавите самостоятелно да определят своето геополитическо и сигурностно ориентиране може да бъде ограничено.

Решението е в ръцете на държавите от НАТО

Вадефул подчерта, че окончателното решение за приемането на нови членове се взема от държавите в Алианса. Като пример той посочи присъединяването на Финландия и Швеция, което е отнело време, но в крайна сметка е получило положителен отговор.

„Ако някоя държава иска да се присъедини към нас, разбира се, ние решаваме дали да кажем „да“ или „не“. Така е било винаги. Това се отнася и до Украйна“, каза Вадефул.

Той не се ангажира с отговор кога Украйна би могла да стане член на НАТО и при какви обстоятелства би се случило това.

„Мога ли да кажа кога, как и при какви обстоятелства ще стане това? Честно казано, не. Но общата ни позиция е, че Украйна се намира на необратим път към НАТО“, заяви германският министър.

Така Берлин потвърди подкрепата си за принципа на „отворените врати“ на НАТО и за правото на Украйна да избира своите съюзи за сигурност. Конкретните параметри на евентуалното членство обаче остават неопределени.

Източници: obozrevatel.com