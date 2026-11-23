Игор Йовичевич остана доволен от минималната победа на Лудогорец с 1:0 над Дунав в Разград. Единственият гол в мача от 15-ия кръг на Първа лига отбеляза Амир Хаджиахметович в 45-ата минута плюс 6 минути.

С успеха Лудогорец събра 33 точки и заема третото място в класирането. Разградчани се доближиха на две точки от лидерите ЦСКА и Левски, които имат по 35 точки. Лудогорец е и с мач по-малко от двата столични отбора.

Йовичевич: Трите точки са много важни

„Очаквах труден мач“, заяви старши треньорът на Лудогорец. Той похвали работата на наставника на Дунав Георги Чиликов и определи русенския тим като добре организиран в защита и труден съперник.

Йовичевич призна, че неговият отбор е имал възможности да вкара втори гол и да реши мача по-рано. Според него пропуските са оставили двубоя отворен до последните минути.

„Минимална победа, но съм щастлив, защото успяхме да изпълним нашия план“.

Треньорът подчерта, че Дунав не е получил възможности за опасни контраатаки. Той обърна внимание и на представянето на Сейнт Луис, когото определи като експлозивен и бърз футболист, но заяви, че не си спомня гостите да са създали подобни ситуации.

„Трите точки са си три точки и са много важни“, каза Йовичевич. По думите му Лудогорец е показал развитие, но в определени периоди може да изпитва трудности. Запазената суха мрежа в напрегнатите моменти според него дава допълнителна увереност на отбора.

Предстоят мачове с Ботев Враца и Левски

Лудогорец ще гостува на Ботев Враца на 28 ноември. На 3 декември разградчани трябва да изиграят и отложения си мач срещу Левски, който може да има значение за челото на класирането.

„Имаме три-четири дни да се възстановим, да анализираме днешната среща и да направим някои промени в стартовия състав, за да запазим футболистите свежи“, заяви Йовичевич.

Източници: topsport.bg, webcafe.bg, bntnews.bg