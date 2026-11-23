„Да, България“ определи като „нов опит за заличаване на избора на хората“ решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев. Комисията анулира и удостоверението му за избран кмет на общината.

Решението е взето на заседание на 23 ноември. От 27 членове на ОИК са присъствали 26, като 20 са гласували „за“, а шестима – „против“. Според председателя на комисията Велин Жеков подкрепа е имало от представители на всички парламентарно представени политически сили. Решението е постановено с предварително изпълнение.

Спорът е за отпуските и отсъствието от работа

Процедурата е започнала по сигнали, свързани с отпуските на Коцев през 2025 г., когато той е бил задържан в софийския арест. В решението на ОИК е посочено, че за периода от 1 януари до 11 ноември 2025 г. кметът е отсъствал общо 107 работни дни. Комисията приема, че са налице основания за предсрочно прекратяване на пълномощията му по Закона за местното самоуправление и местната администрация.

От „Да, България“ посочват, че Коцев е ползвал платен отпуск, докато е бил в ареста, но дните не са били достатъчни, за да покрият целия период. Партията твърди още, че вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане, както и че прокуратурата е била връщана от съда за поправки по работата си по обвиненията срещу него. Тези твърдения са част от политическата позиция на партията.

Според „Да, България“ именно това поставя въпроса дали отсъствие, причинено от задържане, което партията определя като незаконно, може да бъде използвано като основание за отстраняване от изборна длъжност. От партията заявяват, че окончателното решение по казуса трябва да бъде взето от съда.

Следва обжалване пред съда

Решението на ОИК-Варна може да бъде обжалвано пред Административния съд във Варна в седемдневен срок. Председателят на комисията не уточни дали предварителното изпълнение означава, че градът остава без кмет непосредствено след решението.

Ако решението влезе в сила, няма да се провеждат частични местни избори, тъй като до края на мандата остава по-малко от една година. В такъв случай Общинският съвет във Варна ще избере човек, който да довърши мандата на Благомир Коцев.