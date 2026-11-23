НАТО ще предостави на Полша самолет за далечно радиолокационно откриване и управление АУАКС (AWACS) като част от отговора на падането на три руски ракети на полска територия. Това съобщи полският заместник-министър на отбраната Павел Залевски пред журналисти в Брюксел.

„Самолет за ранно предупреждение АУАКС ще бъде предоставен на Полша“, каза Залевски. По думите му системата ще осигури „още по-дълбока оперативна осведоменост“ и ще позволи по-добра реакция при подобни заплахи.

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На 20 ноември три ракети са паднали на полска територия по време на руска атака срещу Украйна. Полската прокуратура е съобщила, че става дума за ракети Х-101. Инцидентът засили опасенията, че войната в Украйна може да се разпространи към територията на държави от НАТО.

Какво представлява системата АУАКС

НАТО разполага с 14 самолета АУАКС, базирани в германския град Гайленкирхен. Машините са оборудвани с характерен радиолокационен купол с диаметър около девет метра и са на въоръжение в алианса от 1982 г. насам.

Самолетите осигуряват наблюдение на въздушното и морското пространство, командване и управление, както и координация на действията на съюзническите сили. Те могат да подават обща радарна картина към изтребители, кораби и командни центрове, а при конфликт да насочват бойни самолети към определени цели.

Флотът АУАКС има ключова роля в наблюдението по източния фланг на НАТО, особено след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Алиансът вече е използвал такива самолети за засилване на въздушното наблюдение в близост до източните си граници.

Предоставянето на самолет на Полша е част от мерките след последното нарушение на сигурността по източния фланг. В съобщението на НАТО не се посочват срокът на разполагането, конкретната база или продължителността на мисията.