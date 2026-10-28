Любомир Стефанов: Кампанията нямаше ясен залог

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Кампанията за президентския балотаж не е успяла да покаже ясно какъв е залогът за избирателите. Това заяви политологът Любомир Стефанов в интервю за Българското национално радио. Според него не се очаква съществено нарастване на избирателната активност.

„Като цяло кампанията нямаше висока температура и залог“, каза Стефанов. По думите му кандидатите не са обяснили достатъчно защо е важно кой ще бъде президент и какво може да промени държавният глава.

Дебатът може да повлияе на част от избирателите

Политологът коментира предстоящия дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров като възможен фактор за промяна в нагласите на част от избирателите. Той обаче отбеляза, че телевизията влияе най-вече на хората над 45 години, докато младите се информират по други канали.

„Да, дебатът може да добави проценти“, посочи Стефанов. Според него основният въпрос остава защо останалите около 3,5 милиона души не гласуват и защо причините за това не могат да бъдат обяснени само за няколко дни.

По думите му гражданите не са припознали изборите като тема, която ги засяга лично. Това, според анализа му, може да остави част от тях извън балотажа, тъй като не виждат какво им предлагат двамата кандидати.

Какво би последвало при победа на двамата кандидати

Стефанов очерта и различни предизвикателства пред Йотова и Гюров при евентуална победа. Илияна Йотова ще трябва да докаже, че може да бъде различен президент от Румен Радев, чийто мандат довършва. Андрей Гюров пък ще трябва да покаже дали заявеното по време на кампанията може да бъде реализирано чрез правомощията на президента.

„Със сигурност на 2 ноември България ще се осъмне различна“, заяви политологът.

Източници: bnrnews.bg