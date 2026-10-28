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Валентин Вълчев: Среща Путин–Зеленски иска договорен дневен ред
  Тема: Украйна

Валентин Вълчев: Среща Путин–Зеленски иска договорен дневен ред

28 Октомври, 2026 18:47 610 11

  • веселин вълчев-
  • путин-
  • зеленски-
  • войната в украйна-
  • доналд тръмп

Дипломатът очаква първо разговори между технически екипи в Абу Даби. Той коментира и междинните избори в САЩ и напрежението в Близкия изток

Валентин Вълчев: Среща Путин–Зеленски иска договорен дневен ред - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
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Среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски трудно може да се състои с реален резултат без предварително договорен дневен ред. Това заяви дипломатът Веселин Вълчев, бивш посланик на България в Кипър и бивш генерален консул в Лос Анджелис, пред NOVA.

Според него евентуалният разговор между двамата лидери трябва да бъде предшестван от сериозна подготовка и съгласуване на основните въпроси.

„За да има среща между лидерите на две страни, тя трябва да бъде много добре подготвена и да има цялостен дневен ред, с който и двете страни са се съгласили“, заяви Вълчев.

По думите му първоначално трябва да се проведе среща на технически екипи в Абу Даби. Именно там можело да бъде обсъдено какъв да бъде дневният ред на евентуална среща между Путин и Зеленски.

„Лидерите могат да се срещнат, за да подпишат и утвърдят всичко, което предварително е било подготвено“, посочи дипломатът.

Междинните избори в САЩ

Вълчев коментира и политическата ситуация в Съединените щати преди междинните избори. Според него вотът е важен за следващите две години от мандата на Доналд Тръмп, както и за политическите перспективи пред следващия президент.

По думите му действията на Тръмп са насочени към мобилизация на привържениците на Републиканската партия, включително на поддръжниците на движението MAGA, на политиката „Америка на първо място“ и на младите десни избиратели. Вълчев смята, че републиканците имат възможност да запазят контрола над Сената, но могат да загубят мнозинството си в Камарата на представителите.

Дипломатът посочи, че евентуална загуба на Тръмп на междинните избори може да насочи вниманието му към вътрешнополитическите проблеми в страната. Според него продължително оспорване на изборните резултати и намеса на съдилищата също биха могли да повлияят на действията на президента.

Близкият изток и Иран

Като друг фактор Вълчев посочи струпването на кораби и военни части в Близкия изток. По думите му регионът се насища с военна мощ, а развитието на ситуацията ще зависи и от вътрешнополитическите процеси в САЩ.

По отношение на вота в Израел дипломатът заяви, че двата основни политически блока имат сходни стратегически позиции по отношение на Иран, макар да се различават в подходите си.

„И за двата - както за „Ликуд“, така и за „Яшар“, Иран е основният противник. Дали ще има атака срещу Иран е друг въпрос“, каза Вълчев.

Той определи като важна и предстоящата среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Според него значението ѝ е свързано и със самия факт, че тримата лидери ще разговарят, докато конкретните теми трябва да бъдат подготвени предварително от технически екипи.

Източници: nova.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Нормално очакване от Вальо .Той е с две виши образования но средно няма

    18:51 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Варна

    3 0 Отговор
    Това са общите приказки на Г-н Никой които всеки средно интелигентен човек знае.

    19:00 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    3 0 Отговор
    На този етап среща между Путин и Зеленски е напълно изключена.
    Някога, далеч във времето, дори теоретично е малко вероятна.
    Още по-малко вероятно е подабна среща да даде някакъв резултат,
    по простата причина че Путин не смята Зеленски за легитимен.
    Това, че окраина със закон е забранила преговорите с Путин дори не го коментирам.

    19:03 28.10.2026

  • 8 Много гири

    3 0 Отговор
    Много са му гИрите на шията на Тръмп - Украйна, Израел,Иран, Тайван,а сега и Бразилия му бие шута и ще изпусне Задния си двор. Ще трябва да се отърве от Зеленото по метода - Мадуро. Има предостатъчно злоупотреби с американски средства за да го съди в САЩ.

    19:05 28.10.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Това на всичките ясно!

    19:09 28.10.2026

  • 10 Да се знае

    2 0 Отговор
    Среща Путин-Зеленски ще има, само когато вторият е готов да подпише капитулацията...

    19:29 28.10.2026

  • 11 Че липсва Украйна е логично

    1 0 Отговор
    Но къде сме ние от Е С в цялата схема.
    И кой допусна това да се случи.......
    Необходима е радикална промяна и оставки.

    19:35 28.10.2026