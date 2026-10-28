Валентин Вълчев: Среща Путин–Зеленски иска договорен дневен ред

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Среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски трудно може да се състои с реален резултат без предварително договорен дневен ред. Това заяви дипломатът Веселин Вълчев, бивш посланик на България в Кипър и бивш генерален консул в Лос Анджелис, пред NOVA.

Според него евентуалният разговор между двамата лидери трябва да бъде предшестван от сериозна подготовка и съгласуване на основните въпроси.

„За да има среща между лидерите на две страни, тя трябва да бъде много добре подготвена и да има цялостен дневен ред, с който и двете страни са се съгласили“, заяви Вълчев.

По думите му първоначално трябва да се проведе среща на технически екипи в Абу Даби. Именно там можело да бъде обсъдено какъв да бъде дневният ред на евентуална среща между Путин и Зеленски.

„Лидерите могат да се срещнат, за да подпишат и утвърдят всичко, което предварително е било подготвено“, посочи дипломатът.

Междинните избори в САЩ

Вълчев коментира и политическата ситуация в Съединените щати преди междинните избори. Според него вотът е важен за следващите две години от мандата на Доналд Тръмп, както и за политическите перспективи пред следващия президент.

По думите му действията на Тръмп са насочени към мобилизация на привържениците на Републиканската партия, включително на поддръжниците на движението MAGA, на политиката „Америка на първо място“ и на младите десни избиратели. Вълчев смята, че републиканците имат възможност да запазят контрола над Сената, но могат да загубят мнозинството си в Камарата на представителите.

Дипломатът посочи, че евентуална загуба на Тръмп на междинните избори може да насочи вниманието му към вътрешнополитическите проблеми в страната. Според него продължително оспорване на изборните резултати и намеса на съдилищата също биха могли да повлияят на действията на президента.

Близкият изток и Иран

Като друг фактор Вълчев посочи струпването на кораби и военни части в Близкия изток. По думите му регионът се насища с военна мощ, а развитието на ситуацията ще зависи и от вътрешнополитическите процеси в САЩ.

По отношение на вота в Израел дипломатът заяви, че двата основни политически блока имат сходни стратегически позиции по отношение на Иран, макар да се различават в подходите си.

„И за двата - както за „Ликуд“, така и за „Яшар“, Иран е основният противник. Дали ще има атака срещу Иран е друг въпрос“, каза Вълчев.

Той определи като важна и предстоящата среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Според него значението ѝ е свързано и със самия факт, че тримата лидери ще разговарят, докато конкретните теми трябва да бъдат подготвени предварително от технически екипи.

Източници: nova.bg