Европа все още няма единна политическа стратегия за участието си в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви Александър Мережко, председател на парламентарната комисия по външна политика на Украйна. Според него включването на европейските държави е важно за Киев, но Москва може да го използва, за да измести фокуса от прекратяването на огъня към преразглеждане на цялата система за сигурност на континента.

„На този етап не виждам формирана политическа стратегия“, каза Мережко. Той посочи, че в Европа има различия както за това кой трябва да представлява държавите, така и за самия подход към разговорите с Русия.

Москва сменя дневния ред, твърди Мережко

По думите на украинския депутат Русия дълго е отхвърляла участието на Европа в преговорите, но сега е променила позицията си. Мережко свързва промяната с предложението да бъде обсъждана общоевропейската сигурност.

Според него това позволява на Кремъл да представя разговорите като по-широк спор за бъдещето на Европа, вместо като процес за спиране на руската агресия срещу Украйна. „Путин е готов да обсъжда всичко, освен прекратяването на огъня“, заяви Мережко.

Той смята, че основната цел на Москва е да печели време и да избегне нови санкции от страна на Съединените щати. Мережко определи като грешка допускането на Русия да формулира собствено виждане за европейската сигурност, тъй като според него именно Москва е основната заплаха за нея.

Европа търси кой да говори от нейно име

Европейското участие в следващия етап на срещите трябва да бъде организирано във формат Е5 плюс Европейския съюз. Това е било съобщено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според Мережко обаче още не е ясно дали Европа ще бъде представена от един човек или от колективен формат.

Като възможен единен представител той посочи Кая Калас, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Мережко настоява в процеса да участват и Великобритания, балтийските държави и скандинавските страни, които не трябва да бъдат изключвани заради различния си статут или по-малкия си икономически мащаб.

Той подчерта, че Европейската комисия не може сама да договаря бъдещата архитектура на сигурността, тъй като решенията зависят и от националните правителства, и от НАТО. В същото време отделна държава или Алиансът не могат еднолично да решават въпросите за санкциите на Европейския съюз или членството на Украйна.

Червената линия е международното право

Мережко заяви, че европейските държави не трябва да приемат руски искания за ограничаване на НАТО или за промяна на правилата на европейската сигурност. По думите му всяко възнаграждаване на агресор би създало опасен прецедент.

Като задължителни теми в разговорите той посочи териториалната цялост, суверенното равенство на държавите и отговорността за международни престъпления. Мережко каза още, че Русия може да се опита да размени частични отстъпки за ограничения върху военната и политическата подкрепа за Украйна.

Според него Киев трябва да настоява за решения, които запазват суверенитета и независимостта на Украйна и не противоречат на украинската конституция и международното право.

Източници: obozrevatel.com