Кой е основният спонсор на Гюров - украинската фирма, производител на бойни дронове

Във Велико Търново, в залата на Музея „Възраждане и Учредително събрание“ – емблема на българската държавност – Илияна Йотова постави пряк въпрос, който отдавна витае около кампанията на Андрей Гюров. Един от основните спонсори на неговата двойка има голяма украинска фирма за производство на дронове. „Войната се оказва много добър бизнес, включително и за част от политическата система в България“, каза тя и попита какви зависимости би имал бъдещият президент.
Публичните данни потвърждават основата на това твърдение, коментира порталът ВRICS ВG. Сред най-големите дарители на кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев е Калоян Данчев, който е превел 100 000 евро. Същият Данчев е едноличен собственик на капитала на българската фирма „Дженерал Чери интернешънъл“ (ЕИК 208363240). Дружеството е регистрирано през юни 2025 г. като „Волаком Инвестмънт“ и на 12 юни 2026 г. е преименувано точно на името на една от най-големите украински компании за FPV дронове – General Cherry. Украинският производител официално заявява капацитет над 100 000 безпилотни системи месечно и е сред водещите в производството на ударни и прихващащи дронове. В българската фирма Кирил Петков е вписан като представител и член на съвета на директорите.
Гюров рядко говори сам. Както посочи Йотова, в 90 процента от случаите зад него стоят Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – хората, които „изкараха“ кампанията. ПП и ДБ не крият желанието си да върнат времето на сглобката: нестабилност, лични интереси и възможност Асен Василев да стане министър-председател. За тях продължаването на войната в Украйна е политическа линия, а не въпрос за българския интерес. Войната донесе разрушения и невинни жертви – православни хора, славяни. Но за част от политическата система тя се оказа и добър бизнес.
Когато бъдещ президент се финансира от кръг, свързан с производството на дронове за продължаващия конфликт, а неговите политически покровители искат България да остане на „правилната страна“ на тази война, независимо от цената, въпросът на Йотова е напълно основателен. Какви зависимости би имал такъв президент? Кой ще диктува позицията му по Черно море, по сигурността и по това дали български войници ще имат място в чужда война, български мъже ще бъдат отвличани за фронта от еквивалента на ТЦК в Украйна.
Отговорът не е в лозунгите за „нов път“. Той е в публичните регистри, във фирмените данни и в подписаните споразумения. Войната като бизнес не е метафора. Тя е конкретна практика, която вече има имена, суми и фирми, обобщава ВRICS ВG.
Друг медиен портал - SIK ВG, допълва картинката:
Забравете за чистите лица и независимите комитети! Стряскащи документи и регистри разкриват бруталната истина: зад задкулисната кампания на Андрей Гюров и Георги Кандев се крие железен олигархичен синдикат, който е налял милиони, за да завладее държавата!
Главният спонсор на „Продължаваме промяната“ Калоян Данчев е изсипал шестцифрени суми, осигурявайки близо 80% от бюджета за президентската надпревара. Но това е само върхът на айсберга! Данчев върти десетки имоти край Бургас, взел е 10-годишен газов лиценз от КЕВР за рекордно кратките 86 дни и – дръжте се здраво – държи компания с името на украинския оръжеен гигант за бойни дронове „General Cherry“, в чийто борд лично е влязъл бившият премиер Кирил Петков!
ВНИМАНИЕ! ЕТО КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО ГЮРОВ СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ:
Ако тази мрежа овладее властта, институцията на държавния глава няма да бъде дом на народа, а личен офис на българо-украинските схеми на неолибералите! Президентството ще се превърне в непреборим чадър за газови поръчки, имотни далавери и оръжейни апетити, а България ще бъде харизана като частна фирма на шепа милионери, прогнозира SIK ВG.
В мрежата има и още информация за въпросния спонсор:
Калоян Данчев от години развива мащабен туристически бизнес в Мексико, основно в района на Канкун. Свързан е с Fidelis Marketing Group, маркетингова компания, основана през 2013 г., която работи с туристически продукти и ваканционни комплекси, твърди Теменуга Кръстева (Nush Kresteva).
И продължава: в собствената си публична биография Данчев представя бизнеса си като генериращ близо милиард долара годишни продажби. И още по повод дроновете и Украйна. На 8 октомври президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум официално потвърждава, че правителството разследва видеозапис с предполагаеми членове на мексикански наркокартели, участващи във войната в Украйна. На записите се споменават групировките „Ла Чаписа“ и картелът „Халиско- Ново поколение“. Тя допуска възможността да са били вербувани от частни компании или военни структури. Отделно El Pais публикува разследвания за интереса на организирани престъпни групи към опита от войната в Украйна, включително използването на дронове с оптично управление.
И това не е всичко… Линда Петкова, съпругата на Кирил Петков, е едноличен собственик на „Елит естейтс груп“ ЕООД, ЕИК 208537748. Нейното дружество и Калоян Данчев участват в „Елит естейтс груп ЕООД и ко“ КД, ЕИК 208571558.
Вече стигаме до любимата ми част... политическия морал, продължава с коментара си Теменуга Кръстева. Същият онзи морал, с който години наред ни обясняваха как парите и властта не трябва да се преплитат. Как институциите трябва да са независими. Как прозрачността е задължителна. Как дори съмнението за конфликт на интереси заслужава публично обяснение. Прекрасни принципи. Евала!!
Всички ние знаем, че безплатен обяд няма. Въпросът не е дали някой вече е обещал да „връща“ даренията. Въпросът е как точно финансовата подкрепа ще бъде възнаградена с политическо влияние. С обществени поръчки? Напомням, че президентът е публичен възложител по закон. С назначения, институционално посредничество или позиции по законодателство, което засяга интересите на конкретни икономически групи? Или пък може би само с покани за „Българската Коледа“? Аз залагам на последното, защото вярвам в морала на тези, които направиха „Сглобката“.
Да приключим с нещо много простичко.
Нямам нужда някой да ми доказва, че богатите хора имат право да даряват за политически кампании. Знам го. Нямам нужда и някой да ми обяснява, че фирменото съдружие не е престъпление. И това го знам. Искам да знам къде е границата между финансовата подкрепа и политическото влияние. И кой ще следи тя да не бъде прекрачена. Искам да знам какво точно струва 300 000 евро.
Източник: "Дума"
Източник: glasove.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
Коментиран от #61
10:05 02.11.2026
2 Диктор
Коментиран от #7
10:06 02.11.2026
3 Се таа
Коментиран от #4
10:06 02.11.2026
4 Про100 💪👑💯
До коментар #3 от "Се таа":Гюров загуби, а това е пагубно за България. А народа пък ограбен 10 пъти! Бедност и "руски мир".
Коментиран от #12, #17, #19, #23
10:07 02.11.2026
5 Георгиев
10:07 02.11.2026
6 Дзак
Коментиран от #16
10:07 02.11.2026
7 Не само Гюров
До коментар #2 от "Диктор":И западния проект Алкайда
10:07 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тиква Стайл
10:08 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 само да попитам
10:09 02.11.2026
12 Цвена
До коментар #4 от "Про100 💪👑💯":Френски и немски велт глад и мизерия инхипер инфлация и война - не благодаря!
10:09 02.11.2026
13 военен неможач
10:09 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Само да попитам
Коментиран от #22, #25, #29, #34, #36
10:09 02.11.2026
16 Анонимен
До коментар #6 от "Дзак":Имаме пред вид кой беше консултант по "сигурността" на всеки, който го пожела!
10:09 02.11.2026
17 Браво
До коментар #4 от "Про100 💪👑💯":Изкара 10ц продължавай в същия дух ще си богат
10:10 02.11.2026
18 честен ционист
10:10 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Леле - леле ! 🤔
10:11 02.11.2026
21 Само да попитам
Коментиран от #58, #63
10:11 02.11.2026
22 Питай арабите
До коментар #15 от "Само да попитам":И Алкайда е жертва на "агресия"
10:12 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 опааа
10:12 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гума
Някакви 5 милиарда износ се споменават.
10:14 02.11.2026
27 АБВ
Трябва хигиена в медийното пространство. Чуждестранните агенти само го замърсяват и вмирисват !
10:14 02.11.2026
28 Жълто, но мирише като кафяво
Коментиран от #30, #54, #60, #66
10:14 02.11.2026
29 От когато виж
До коментар #15 от "Само да попитам":жертвата какво е направила за да бъде нападната.
Коментиран от #62
10:16 02.11.2026
30 Ба бааааа
До коментар #28 от "Жълто, но мирише като кафяво":Пак дрънкаш глупости злобата ще те погуби
Коментиран от #39
10:16 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 1447
рус(к)а жена ще оправи българия
10:17 02.11.2026
34 АБВ
До коментар #15 от "Само да попитам":А кога подкрепата за държава, избиваща собствените си граждани, не е била мръсно дело ?
10:18 02.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Само отговарям
До коментар #15 от "Само да попитам":Откакто подкрепата на фашистите стана добро дело!
10:19 02.11.2026
37 Българин 🇧🇬
10:19 02.11.2026
38 Някой си
Коментиран от #75
10:21 02.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Е не беше ли
10:24 02.11.2026
41 Чичо Ганчо
10:25 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Милена
Коментиран от #53
10:26 02.11.2026
44 Демократ2
Ако Йотова и щабът + ПБ и Радев не бяха толкова много лъжи срещу Гюров, сигурно щяхме да имаме друг президент.
Опасявам се че вървим към диктатура, най-малко като беларуската. Дано не стигнем руската, че ще ядем дървото целия народ, без значение кой за кого е гласувал.
10:26 02.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 бай Ескобар
Коментиран от #51
10:28 02.11.2026
48 Пильота
за 3-4 години експортът на оръжие от България е скочил с над 2 млрд евро - от половин млрд то 2.5 млрд..Целият Подбалкан се храни от това. Йотката какво мисли по темата?
10:28 02.11.2026
49 язе
10:29 02.11.2026
50 Народна мъдрост
10:30 02.11.2026
51 Ба бааааа
До коментар #47 от "бай Ескобар":А недей
10:34 02.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Друго си е Москва да те мафиотизира
До коментар #43 от "Милена":Изпадаш в международна изолация и като оправдание водиш 5-годишна тридневна военна операция с милион жертви.
Коментиран от #56
10:37 02.11.2026
54 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #28 от "Жълто, но мирише като кафяво":Аве продайноф нещо препил спасението е повече зелева чорба
10:39 02.11.2026
55 Господин,
10:40 02.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Украинските нацисти
10:45 02.11.2026
58 Верно ли бе
До коментар #21 от "Само да попитам":Ами да, точно така. Подкрепа за Великата Отечествена Война .Никога не е било тайна , че е така . Не си мисли ,че си открил топлата вода.
10:46 02.11.2026
59 Дачков
10:47 02.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хи хи хи
До коментар #1 от "!!!?":Хайде , почивай сега 5 години ! Дай съвет тогава .😅
10:48 02.11.2026
62 " Жертвата "
До коментар #29 от "От когато виж":Изгори живи на 2 Май 2014 г.м Одеса 60 души между които българинът инж Веселин Петров.
" Жертвата" обяви антитерористична операция/АТО/ с авиация и танкове изби 14000 цивилниэи 500 деца, понеже държат на майчиния си руски език.
Тази "жертва" забрани и бълг.език в училищата.Смени българската националност с украинска, както и имената.
Така, че всички вие национални предатели ви чака Белене
10:52 02.11.2026
63 Тити на Кака
До коментар #21 от "Само да попитам":Само факти:
1. Подкрепата на САЩ е за техния СЪЮЗНИК във войната на САЩ, СССР и Британия срещу оста Рим-Берлин-Токио.
2. Размерът на тази помощ по днешни цени е около 160 млрд $. И с тази американска помощ СССР успя да счупи немската армия на европейското бойно поле.
3. Подкрепата на САЩ и ЕС за Украйна е подкрепа на страни, които формално не воюват с Русия.
4. Размерите на тази подкрепа до момента са някъде около 500 млрд$. И въпреки тези огромни пари - Украйна губи войната. Губи хора, територии, промишлен потенциал. Продължаването на помощите за Украйна означава само едно - все повече загуби за украинците.
Разликата със ситуацията около ленд-лиза през ВСВ е огромна - и в размерите, и в постигнатото, и в статуса на воюващи/помагащи.
И тази разлика е невидима само за хора с видима гладкост на мозъчната кора.
Коментиран от #67, #70
10:56 02.11.2026
64 ккк
11:01 02.11.2026
65 БАЙ ---ХОЙ
ИКОНОМИЧЕСКИЯТ. СЪЮЗ. НА. ПУТИН.
СССР, КИТАЙ, СЕВЕРНА. КОРЕЯ. ИНДИЯ.
ДРУГАРКО. ЙОТОВА. ЕИЕ. СЕ. БЪРКАТЕ. НЕЩО. В. КАЛАБАЛЪКА. ОТ. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. КОЙТО. ВИ. ДАВАТ. ДА. ЧЕТЕТЕ.
ИСТИНАТА. Е. ЧЕ. ПРЕД. ВАС. СЪС. РАДЕВ. И. НЕГОВОТО. ПОЛИТБЮРО. ДА СТЕ. МНОГО. ПРЕЦИЗНИ. В. ИЗБИРАНЕТО. И. ОЦЕНКИТЕ. НА. ВСС, ЗАЩОТО. ВЕЧЕ. ИМА. СИГНАЛИ. ЧЕ. НА. ВЪЗЛОВИ. ПОЗИЦИИ. В. СЪД. ПРОКУРАТУРА. СЛЕДСТВИЕ. МВР, СА. НАЗНАЧЕНИ. ГОЛЕМИ. РОДНИНСКИ. ГРУПИ.
ТАКА. ЧЕ. МНОГО. ВНИМАВАЙТЕ. ДА. СЕ. ИЗБЕРАТ. ЧИТАВИ. ХОРА. ТАМ. ИНАЧЕ.
ЩЕ. ВИ. СЕ. СТОВАРИ. НА. ГЛАВИТЕ. НЕ. ТУХЛА. ЧЕТВОРКА. АМИ. НАПРАВО. ЦЯЛ. БЕТОНОВОЗ. ТАКА. ЧЕ. ХУБАВИЧКО. СИ. ПОМИСЛЕТЕ. ОТ. ТУК. НАТАТЪК. КАКВИ
РЕШЕНИЯ. ВЗЕМАТЕ. ДА. ВИДИМ. ЛЪГАХТЕ. ЛИ. ПРЕДИ. ИЗБОРИТЕ. ИЛИ И. СЛЕД. ИЗБОРИТЕ. ЩЕ. СТЕБ ДИ. СЪЩИТЕ
МИРОЛЮБЦИ.ЦЯЛАТА. ВЛАСТ. Е. У. ВАС
А. И. ЕВРОПА. НЕ. СПИ. И. ГЛЕДА. И. СЛУША. НА. КЪДЕ. КАРАТЕ. МАЙКА. БЪЛГАРИЯ.
11:03 02.11.2026
66 Дзак
До коментар #28 от "Жълто, но мирише като кафяво":Знаете най-добре!
11:04 02.11.2026
67 Чичо Ганчо
До коментар #63 от "Тити на Кака":Много точно!!! 👍👌🙌
11:05 02.11.2026
68 Бай Пешо
Оти така?
Коментиран от #74
11:12 02.11.2026
69 Жоржета стресираща
СИМО........ТИ ЛИ СИ🗣
А ЗА КАМПАНИЯТА НА ДОН ЙОЦА
СТАРИ БР.НА В . дума предадени
НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
ПАРИТЕ ГИ СЪБРАХТЕ А.....🗣
11:14 02.11.2026
70 Допълнение
До коментар #63 от "Тити на Кака":Русия подпомага армията на Вашингтон с пари, оръжие и офицери.
Русия първа признава САЩ.
Руският император с 51 % злато и диаманти създава Федералният резерв на САЩ.
Двете държави са съюзници в ПСВ.
Доставките за Ленд Лийза са плащани от Сталин със злато
11:17 02.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Всеки който е спечелил пари от смъртта
11:27 02.11.2026
74 Хи хи хи
До коментар #68 от "Бай Пешо":Няма и да има.Те ,сега се стягат за Украйна да пътуват. Да, Ни защитават.🤣
11:27 02.11.2026
75 Може
До коментар #38 от "Някой си":и Дойче Зеле да я препечата. Тогава ще я прочетат със сигурност.
11:27 02.11.2026
76 Коста
11:35 02.11.2026