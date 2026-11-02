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Кой е основният спонсор на Гюров - украинската фирма, производител на бойни дронове

Кой е основният спонсор на Гюров - украинската фирма, производител на бойни дронове

2 Ноември, 2026 10:01 3 476 76

  • андрей гюров-
  • спонсор-
  • дронове

във велико търново, в залата на музея „възраждане и учредително събрание“ – емблема на българската държавност – илияна йотова постави пряк въпрос, който отдавна витае около кампанията на андрей гюров. един от основните спонсори на неговата двойка има голя

Кой е основният спонсор на Гюров - украинската фирма, производител на бойни дронове - 1
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във Велико Търново, в залата на Музея „Възраждане и Учредително събрание“ – емблема на българската държавност – Илияна Йотова постави пряк въпрос, който отдавна витае около кампанията на Андрей Гюров. Един от основните спонсори на неговата двойка има голяма украинска фирма за производство на дронове. „Войната се оказва много добър бизнес, включително и за част от политическата система в България“, каза тя и попита какви зависимости би имал бъдещият президент.

Публичните данни потвърждават основата на това твърдение, коментира порталът ВRICS ВG. Сред най-големите дарители на кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев е Калоян Данчев, който е превел 100 000 евро. Същият Данчев е едноличен собственик на капитала на българската фирма „Дженерал Чери интернешънъл“ (ЕИК 208363240). Дружеството е регистрирано през юни 2025 г. като „Волаком Инвестмънт“ и на 12 юни 2026 г. е преименувано точно на името на една от най-големите украински компании за FPV дронове – General Cherry. Украинският производител официално заявява капацитет над 100 000 безпилотни системи месечно и е сред водещите в производството на ударни и прихващащи дронове. В българската фирма Кирил Петков е вписан като представител и член на съвета на директорите.

Гюров рядко говори сам. Както посочи Йотова, в 90 процента от случаите зад него стоят Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – хората, които „изкараха“ кампанията. ПП и ДБ не крият желанието си да върнат времето на сглобката: нестабилност, лични интереси и възможност Асен Василев да стане министър-председател. За тях продължаването на войната в Украйна е политическа линия, а не въпрос за българския интерес. Войната донесе разрушения и невинни жертви – православни хора, славяни. Но за част от политическата система тя се оказа и добър бизнес.

Когато бъдещ президент се финансира от кръг, свързан с производството на дронове за продължаващия конфликт, а неговите политически покровители искат България да остане на „правилната страна“ на тази война, независимо от цената, въпросът на Йотова е напълно основателен. Какви зависимости би имал такъв президент? Кой ще диктува позицията му по Черно море, по сигурността и по това дали български войници ще имат място в чужда война, български мъже ще бъдат отвличани за фронта от еквивалента на ТЦК в Украйна.

Отговорът не е в лозунгите за „нов път“. Той е в публичните регистри, във фирмените данни и в подписаните споразумения. Войната като бизнес не е метафора. Тя е конкретна практика, която вече има имена, суми и фирми, обобщава ВRICS ВG.

Друг медиен портал - SIK ВG, допълва картинката:

Забравете за чистите лица и независимите комитети! Стряскащи документи и регистри разкриват бруталната истина: зад задкулисната кампания на Андрей Гюров и Георги Кандев се крие железен олигархичен синдикат, който е налял милиони, за да завладее държавата!

Главният спонсор на „Продължаваме промяната“ Калоян Данчев е изсипал шестцифрени суми, осигурявайки близо 80% от бюджета за президентската надпревара. Но това е само върхът на айсберга! Данчев върти десетки имоти край Бургас, взел е 10-годишен газов лиценз от КЕВР за рекордно кратките 86 дни и – дръжте се здраво – държи компания с името на украинския оръжеен гигант за бойни дронове „General Cherry“, в чийто борд лично е влязъл бившият премиер Кирил Петков!

ВНИМАНИЕ! ЕТО КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО ГЮРОВ СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ:

Ако тази мрежа овладее властта, институцията на държавния глава няма да бъде дом на народа, а личен офис на българо-украинските схеми на неолибералите! Президентството ще се превърне в непреборим чадър за газови поръчки, имотни далавери и оръжейни апетити, а България ще бъде харизана като частна фирма на шепа милионери, прогнозира SIK ВG.

В мрежата има и още информация за въпросния спонсор:

Калоян Данчев от години развива мащабен туристически бизнес в Мексико, основно в района на Канкун. Свързан е с Fidelis Marketing Group, маркетингова компания, основана през 2013 г., която работи с туристически продукти и ваканционни комплекси, твърди Теменуга Кръстева (Nush Kresteva).

И продължава: в собствената си публична биография Данчев представя бизнеса си като генериращ близо милиард долара годишни продажби. И още по повод дроновете и Украйна. На 8 октомври президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум официално потвърждава, че правителството разследва видеозапис с предполагаеми членове на мексикански наркокартели, участващи във войната в Украйна. На записите се споменават групировките „Ла Чаписа“ и картелът „Халиско- Ново поколение“. Тя допуска възможността да са били вербувани от частни компании или военни структури. Отделно El Pais публикува разследвания за интереса на организирани престъпни групи към опита от войната в Украйна, включително използването на дронове с оптично управление.

И това не е всичко… Линда Петкова, съпругата на Кирил Петков, е едноличен собственик на „Елит естейтс груп“ ЕООД, ЕИК 208537748. Нейното дружество и Калоян Данчев участват в „Елит естейтс груп ЕООД и ко“ КД, ЕИК 208571558.

Вече стигаме до любимата ми част... политическия морал, продължава с коментара си Теменуга Кръстева. Същият онзи морал, с който години наред ни обясняваха как парите и властта не трябва да се преплитат. Как институциите трябва да са независими. Как прозрачността е задължителна. Как дори съмнението за конфликт на интереси заслужава публично обяснение. Прекрасни принципи. Евала!!

Всички ние знаем, че безплатен обяд няма. Въпросът не е дали някой вече е обещал да „връща“ даренията. Въпросът е как точно финансовата подкрепа ще бъде възнаградена с политическо влияние. С обществени поръчки? Напомням, че президентът е публичен възложител по закон. С назначения, институционално посредничество или позиции по законодателство, което засяга интересите на конкретни икономически групи? Или пък може би само с покани за „Българската Коледа“? Аз залагам на последното, защото вярвам в морала на тези, които направиха „Сглобката“.

Да приключим с нещо много простичко.

Нямам нужда някой да ми доказва, че богатите хора имат право да даряват за политически кампании. Знам го. Нямам нужда и някой да ми обяснява, че фирменото съдружие не е престъпление. И това го знам. Искам да знам къде е границата между финансовата подкрепа и политическото влияние. И кой ще следи тя да не бъде прекрачена. Искам да знам какво точно струва 300 000 евро.

Източник: "Дума"

Източник: glasove.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    22 71 Отговор
    Кой стои зад Йтова !!!?

    Коментиран от #61

    10:05 02.11.2026

  • 2 Диктор

    17 141 Отговор
    Именно той ще ни спаси от кризата, която копейките ни докараха дотам!

    Коментиран от #7

    10:06 02.11.2026

  • 3 Се таа

    148 12 Отговор
    Гюрата загуби народа е мъдър

    Коментиран от #4

    10:06 02.11.2026

  • 4 Про100 💪👑💯

    18 148 Отговор

    До коментар #3 от "Се таа":

    Гюров загуби, а това е пагубно за България. А народа пък ограбен 10 пъти! Бедност и "руски мир".

    Коментиран от #12, #17, #19, #23

    10:07 02.11.2026

  • 5 Георгиев

    132 11 Отговор
    България избегна катстарофа с този сорос

    10:07 02.11.2026

  • 6 Дзак

    30 1 Отговор
    Напоследък край вен гледам само автомобили с Бургаска регистрация. За цвят - един с Пазарджишка.

    Коментиран от #16

    10:07 02.11.2026

  • 7 Не само Гюров

    50 4 Отговор

    До коментар #2 от "Диктор":

    И западния проект Алкайда

    10:07 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тиква Стайл

    20 87 Отговор
    Така е Илианке, него украинска фирма за дробове, теб българската ДС мафия.

    10:08 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 само да попитам

    112 0 Отговор
    защо нямаше такива статии преди вота?

    10:09 02.11.2026

  • 12 Цвена

    54 4 Отговор

    До коментар #4 от "Про100 💪👑💯":

    Френски и немски велт глад и мизерия инхипер инфлация и война - не благодаря!

    10:09 02.11.2026

  • 13 военен неможач

    9 44 Отговор
    Не знам кой го е писал, но прилича на разследваш журналист. Йово? - не вярвам. Малко е праволинеен русофоб и като така не е много акълия. И дали е верно? Сигурно. Но пък защо спопсор да не е българо-украинска фирма? Какво лошо за юнак Гюро? Тъкмо и без това не стреляме по дронове( май няма с какво), та няма шанс да унищожаваме производството им, било то руско, украинско, британско или иранско.

    10:09 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само да попитам

    14 72 Отговор
    От кога подкрепата към жертвата на агресия е мръсно дело?

    Коментиран от #22, #25, #29, #34, #36

    10:09 02.11.2026

  • 16 Анонимен

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Имаме пред вид кой беше консултант по "сигурността" на всеки, който го пожела!

    10:09 02.11.2026

  • 17 Браво

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "Про100 💪👑💯":

    Изкара 10ц продължавай в същия дух ще си богат

    10:10 02.11.2026

  • 18 честен ционист

    2 33 Отговор
    Основен спонсеорн на Гюро са червените ескадрони.

    10:10 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Леле - леле ! 🤔

    61 8 Отговор
    Кървави пари и национално предателство , това са русофобите - турско-английски слугини .

    10:11 02.11.2026

  • 21 Само да попитам

    11 32 Отговор
    Това означава ли, че подкрепата на САЩ към СССР с оръжия през ВСВ е подкрепа за войната?

    Коментиран от #58, #63

    10:11 02.11.2026

  • 22 Питай арабите

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Само да попитам":

    И Алкайда е жертва на "агресия"

    10:12 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 опааа

    54 7 Отговор
    айде, краят на ПП-ДБ започна

    10:12 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гума

    10 14 Отговор
    Бълкарското ВПК, чиито директори и собственици са потомствени комунисти и русофили, кой спонсорират и къде изнасят продукцията си?

    Някакви 5 милиарда износ се споменават.

    10:14 02.11.2026

  • 27 АБВ

    19 4 Отговор
    След "Дойче веле", не "Дума", а и "Поглед инфо" и Раша Тудей да публикувате, все тая.
    Трябва хигиена в медийното пространство. Чуждестранните агенти само го замърсяват и вмирисват !

    10:14 02.11.2026

  • 28 Жълто, но мирише като кафяво

    9 33 Отговор
    Даже не познават числата. Със 100 000 евро не може да се плати президентска кампания и да се купи външна политика. Необходими са още две нули. Сред спосорите на Радев са всички български оръжейни производители. Военните заводи работят на 3 смени и наемат още работници за да разширяват производството. Това е действителността, а не ароматните сънища на Дачков.

    Коментиран от #30, #54, #60, #66

    10:14 02.11.2026

  • 29 От когато виж

    20 6 Отговор

    До коментар #15 от "Само да попитам":

    жертвата какво е направила за да бъде нападната.

    Коментиран от #62

    10:16 02.11.2026

  • 30 Ба бааааа

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "Жълто, но мирише като кафяво":

    Пак дрънкаш глупости злобата ще те погуби

    Коментиран от #39

    10:16 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 1447

    18 3 Отговор
    ванга го е казала, че само
    рус(к)а жена ще оправи българия

    10:17 02.11.2026

  • 34 АБВ

    19 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само да попитам":

    А кога подкрепата за държава, избиваща собствените си граждани, не е била мръсно дело ?

    10:18 02.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Само отговарям

    25 3 Отговор

    До коментар #15 от "Само да попитам":

    Откакто подкрепата на фашистите стана добро дело!

    10:19 02.11.2026

  • 37 Българин 🇧🇬

    31 4 Отговор
    Престъпниците от НПО ППДБ са спонсори на окраинските терористи

    10:19 02.11.2026

  • 38 Някой си

    28 4 Отговор
    Мога само да похваля автора за точната статия. Нека да я прочетат привържениците на тези. Ама като ги знам колко са умни едва ли ще има файда.

    Коментиран от #75

    10:21 02.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Е не беше ли

    4 5 Отговор
    Един наркотрафикант?

    10:24 02.11.2026

  • 41 Чичо Ганчо

    10 3 Отговор
    Някой се опитва много бързо да обърне лопатата във фурната... Че секват грантовете...

    10:25 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Милена

    18 1 Отговор
    ЕС и НАТО мафиотизираха България до степен на кома за държавата! Изобщо западната демокрация навсякъде се изроди в това, но у нас изключително силно. Това не е политика и 80% от българите гласуват ЗА ПРОМЯНА НА МОДЕЛА И ПЪТЯ.

    Коментиран от #53

    10:26 02.11.2026

  • 44 Демократ2

    6 34 Отговор
    По-лъжлива статия не бях чел. Явно в-к Дума е станал жълта Дума.
    Ако Йотова и щабът + ПБ и Радев не бяха толкова много лъжи срещу Гюров, сигурно щяхме да имаме друг президент.
    Опасявам се че вървим към диктатура, най-малко като беларуската. Дано не стигнем руската, че ще ядем дървото целия народ, без значение кой за кого е гласувал.

    10:26 02.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 бай Ескобар

    5 3 Отговор
    Не ги разбирате игрите, но ще ви ги разкажа.

    Коментиран от #51

    10:28 02.11.2026

  • 48 Пильота

    5 8 Отговор
    Хубу де, ама кой докара Кирето на власт, че аз лично не се сещам вече..?? И защо така се скараха после, дали има причина?
    за 3-4 години експортът на оръжие от България е скочил с над 2 млрд евро - от половин млрд то 2.5 млрд..Целият Подбалкан се храни от това. Йотката какво мисли по темата?

    10:28 02.11.2026

  • 49 язе

    18 2 Отговор
    "умник" гюро с "умници юнаци"...айде далече от България....

    10:29 02.11.2026

  • 50 Народна мъдрост

    7 4 Отговор
    "Петроханка" с чушка глътката отваря, "ППетроханец" с пушка хорските сърца затваря.

    10:30 02.11.2026

  • 51 Ба бааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "бай Ескобар":

    А недей

    10:34 02.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Друго си е Москва да те мафиотизира

    2 17 Отговор

    До коментар #43 от "Милена":

    Изпадаш в международна изолация и като оправдание водиш 5-годишна тридневна военна операция с милион жертви.

    Коментиран от #56

    10:37 02.11.2026

  • 54 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Жълто, но мирише като кафяво":

    Аве продайноф нещо препил спасението е повече зелева чорба

    10:39 02.11.2026

  • 55 Господин,

    16 2 Отговор
    Гюров -Ту-тууу!

    10:40 02.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Украинските нацисти

    15 2 Отговор
    Яко ревът сега в България!

    10:45 02.11.2026

  • 58 Верно ли бе

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Само да попитам":

    Ами да, точно така. Подкрепа за Великата Отечествена Война .Никога не е било тайна , че е така . Не си мисли ,че си открил топлата вода.

    10:46 02.11.2026

  • 59 Дачков

    3 8 Отговор
    Гледа да заработи полученото! Смешен си Дачков. Произвпдството на дронове е бизнес. Точно както произвпдството на пластмаси е!

    10:47 02.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Хайде , почивай сега 5 години ! Дай съвет тогава .😅

    10:48 02.11.2026

  • 62 " Жертвата "

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "От когато виж":

    Изгори живи на 2 Май 2014 г.м Одеса 60 души между които българинът инж Веселин Петров.
    " Жертвата" обяви антитерористична операция/АТО/ с авиация и танкове изби 14000 цивилниэи 500 деца, понеже държат на майчиния си руски език.
    Тази "жертва" забрани и бълг.език в училищата.Смени българската националност с украинска, както и имената.
    Така, че всички вие национални предатели ви чака Белене

    10:52 02.11.2026

  • 63 Тити на Кака

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "Само да попитам":

    Само факти:
    1. Подкрепата на САЩ е за техния СЪЮЗНИК във войната на САЩ, СССР и Британия срещу оста Рим-Берлин-Токио.
    2. Размерът на тази помощ по днешни цени е около 160 млрд $. И с тази американска помощ СССР успя да счупи немската армия на европейското бойно поле.
    3. Подкрепата на САЩ и ЕС за Украйна е подкрепа на страни, които формално не воюват с Русия.
    4. Размерите на тази подкрепа до момента са някъде около 500 млрд$. И въпреки тези огромни пари - Украйна губи войната. Губи хора, територии, промишлен потенциал. Продължаването на помощите за Украйна означава само едно - все повече загуби за украинците.

    Разликата със ситуацията около ленд-лиза през ВСВ е огромна - и в размерите, и в постигнатото, и в статуса на воюващи/помагащи.
    И тази разлика е невидима само за хора с видима гладкост на мозъчната кора.

    Коментиран от #67, #70

    10:56 02.11.2026

  • 64 ккк

    1 1 Отговор
    Ето - искате безпристрастна журналистика, а не желаете да платите. Никакъв проблем - друг ще плати. Но има едно "но", той ще поръча друга музика. Приятно слушане на всички почитатели на безпристрастната безплатна журналистика.

    11:01 02.11.2026

  • 65 БАЙ ---ХОЙ

    3 7 Отговор
    КАТО. РАЗБРАХ. КОЙ. Е. ИЗТОЧНИКЪТ. НА. ЙОТОВА , БРИКС. ВГ. АМА. ТОВА. Е
    ИКОНОМИЧЕСКИЯТ. СЪЮЗ. НА. ПУТИН.
    СССР, КИТАЙ, СЕВЕРНА. КОРЕЯ. ИНДИЯ.
    ДРУГАРКО. ЙОТОВА. ЕИЕ. СЕ. БЪРКАТЕ. НЕЩО. В. КАЛАБАЛЪКА. ОТ. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. КОЙТО. ВИ. ДАВАТ. ДА. ЧЕТЕТЕ.
    ИСТИНАТА. Е. ЧЕ. ПРЕД. ВАС. СЪС. РАДЕВ. И. НЕГОВОТО. ПОЛИТБЮРО. ДА СТЕ. МНОГО. ПРЕЦИЗНИ. В. ИЗБИРАНЕТО. И. ОЦЕНКИТЕ. НА. ВСС, ЗАЩОТО. ВЕЧЕ. ИМА. СИГНАЛИ. ЧЕ. НА. ВЪЗЛОВИ. ПОЗИЦИИ. В. СЪД. ПРОКУРАТУРА. СЛЕДСТВИЕ. МВР, СА. НАЗНАЧЕНИ. ГОЛЕМИ. РОДНИНСКИ. ГРУПИ.
    ТАКА. ЧЕ. МНОГО. ВНИМАВАЙТЕ. ДА. СЕ. ИЗБЕРАТ. ЧИТАВИ. ХОРА. ТАМ. ИНАЧЕ.
    ЩЕ. ВИ. СЕ. СТОВАРИ. НА. ГЛАВИТЕ. НЕ. ТУХЛА. ЧЕТВОРКА. АМИ. НАПРАВО. ЦЯЛ. БЕТОНОВОЗ. ТАКА. ЧЕ. ХУБАВИЧКО. СИ. ПОМИСЛЕТЕ. ОТ. ТУК. НАТАТЪК. КАКВИ
    РЕШЕНИЯ. ВЗЕМАТЕ. ДА. ВИДИМ. ЛЪГАХТЕ. ЛИ. ПРЕДИ. ИЗБОРИТЕ. ИЛИ И. СЛЕД. ИЗБОРИТЕ. ЩЕ. СТЕБ ДИ. СЪЩИТЕ
    МИРОЛЮБЦИ.ЦЯЛАТА. ВЛАСТ. Е. У. ВАС
    А. И. ЕВРОПА. НЕ. СПИ. И. ГЛЕДА. И. СЛУША. НА. КЪДЕ. КАРАТЕ. МАЙКА. БЪЛГАРИЯ.

    11:03 02.11.2026

  • 66 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Жълто, но мирише като кафяво":

    Знаете най-добре!

    11:04 02.11.2026

  • 67 Чичо Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тити на Кака":

    Много точно!!! 👍👌🙌

    11:05 02.11.2026

  • 68 Бай Пешо

    4 0 Отговор
    Цяла сутрин чакам анализ от дежурните и техния антураж- тагаревци,глишевци, нейхски,попкремчета, пасита, шамита, къневци, цековци, минчевци, слатински и т.н., но НЕМА
    Оти така?

    Коментиран от #74

    11:12 02.11.2026

  • 69 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Имат пари


    СИМО........ТИ ЛИ СИ🗣
    А ЗА КАМПАНИЯТА НА ДОН ЙОЦА
    СТАРИ БР.НА В . дума предадени
    НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
    ПАРИТЕ ГИ СЪБРАХТЕ А.....🗣

    11:14 02.11.2026

  • 70 Допълнение

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тити на Кака":

    Русия подпомага армията на Вашингтон с пари, оръжие и офицери.
    Русия първа признава САЩ.
    Руският император с 51 % злато и диаманти създава Федералният резерв на САЩ.
    Двете държави са съюзници в ПСВ.
    Доставките за Ленд Лийза са плащани от Сталин със злато

    11:17 02.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Всеки който е спечелил пари от смъртта

    0 0 Отговор
    на нашите братя освободители да ги харчи за свещи.

    11:27 02.11.2026

  • 74 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Бай Пешо":

    Няма и да има.Те ,сега се стягат за Украйна да пътуват. Да, Ни защитават.🤣

    11:27 02.11.2026

  • 75 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Някой си":

    и Дойче Зеле да я препечата. Тогава ще я прочетат със сигурност.

    11:27 02.11.2026

  • 76 Коста

    0 0 Отговор
    Една бележка. По неофициални данни около 6 милиона са рушветите дадени на Община Варна и други институции за да се осъществи баба Алено край Варна. Къде са тези пари? Никой не пита. И никой няма да пита. В партийните каси на ПП ДБ. За подобни "бизнеси". Защо освободиха Кмета Коцев? За да си затваря устата. Даже и за Президент щяха да го издигат. Да не се разприказва...

    11:35 02.11.2026