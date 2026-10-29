Кузман Илиев: По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд!

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По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд!

По същия начин бившият британски премиер Борис Джонсън саботира Истанбулските преговори за мир, на които руснаци и украинци бяха постигнали съгласие и бяха парафирали договореностите. Защо? Оказа се, че впоследствие Джонсън получава 1 милион британски лири от бизнесмен със значителен дял в оръжейна компания, чиито дронове и роботи се използват от украинската армия.

Случаят сега с Гюров представлява безпрецедентен конфликт на интереси и заплаха за националната сигурност.

Няма как да си „умен, красив и честен“, но когато Радев и Йотова ти създават партия и те правят служебен премиер, да не забележиш, че те са „слабото звено“ на Източния фланг на НАТО, и въпреки това да приемеш поста. А днес да говориш друго.

Няма как да си върховен главнокомандващ на българската армия, когато те финансират производители на дронове, които имат пряк интерес кървавата баня да продължава, а България да бъде част от този конфликт и негова жертва.

Позор, действително!