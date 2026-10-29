Кузман Илиев: По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд!

По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд!
По същия начин бившият британски премиер Борис Джонсън саботира Истанбулските преговори за мир, на които руснаци и украинци бяха постигнали съгласие и бяха парафирали договореностите. Защо? Оказа се, че впоследствие Джонсън получава 1 милион британски лири от бизнесмен със значителен дял в оръжейна компания, чиито дронове и роботи се използват от украинската армия.
Случаят сега с Гюров представлява безпрецедентен конфликт на интереси и заплаха за националната сигурност.
Няма как да си „умен, красив и честен“, но когато Радев и Йотова ти създават партия и те правят служебен премиер, да не забележиш, че те са „слабото звено“ на Източния фланг на НАТО, и въпреки това да приемеш поста. А днес да говориш друго.
Няма как да си върховен главнокомандващ на българската армия, когато те финансират производители на дронове, които имат пряк интерес кървавата баня да продължава, а България да бъде част от този конфликт и негова жертва.
Позор, действително!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Той изчерпа темата.
Коментиран от #12, #13, #15
17:01 29.10.2026
2 Европеец
Коментиран от #5, #9, #16
17:03 29.10.2026
3 айде още един експерт се пръкна
17:04 29.10.2026
4 Йода
Коментиран от #10
17:05 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Адрес 4000
Явно работата е зле...
Да напомня ли че преди да стане четирихилядник ,този беше гербидж евроатлантик
17:05 29.10.2026
7 гОШО
17:06 29.10.2026
8 Стойчев
17:07 29.10.2026
9 Сори майна
До коментар #2 от "Европеец":Асенката Василев с нежния, звънлив гласец не е кандидат за президент..
Коментиран от #19
17:08 29.10.2026
10 сигурно са някои меценати
До коментар #4 от "Йода":такива като Попандов и Урумов
17:09 29.10.2026
11 поговорка
17:10 29.10.2026
12 истината
До коментар #1 от "Няма":Полоството си има квота във всяко правителство.. но матряла много лош
Коментиран от #23
17:10 29.10.2026
13 Радев и Йотова
До коментар #1 от "Няма":ли направиха Гюров служебен премиер?
Ако да, това означава ли, че щом са те сложили да изпълняваш тази длъжност трябва да им се кланяш и да им ставаш лакей,загърбвайки принципите, морала и професионализма си?
17:10 29.10.2026
14 Разкрития
Шварек 10 000€
Ружа 4000€
Дачков 7000€
Карботски 6000€
Бареков 8000€
Кристиана 6000€
Вземайте пуканки и да гледаме. Някой мина ли или Кузман е първи.
17:11 29.10.2026
15 Сложиха го, заради професионализма
До коментар #1 от "Няма":му и чистото му досие и съвест. Той обаче отказа да им благодари чрез безпрекословно подчинение.
17:12 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Историк
17:15 29.10.2026
18 „слабото звено“ на Източния фланг на
17:20 29.10.2026
19 Хмм
До коментар #9 от "Сори майна":той е кандидат за премиер, гюров става президент, Радев пада, ПП идва на власт след майдан и Асен Василев става премиер, техният "Диди" също така мислеше, главчев служебен, ДПС 50% и пеевски премиер, ама ядец
17:22 29.10.2026
20 Гуру Гарабед
17:22 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ели
До коментар #12 от "истината":Май ще излезе. Че ПП ДБ са всъщност истинските копейки.
17:24 29.10.2026
24 съсел
17:25 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бъдеще
Йотова не е цвете за мирисане, но е по-малкото зло...
17:31 29.10.2026
27 НаРъБа
17:31 29.10.2026
28 Ами това са фактите
17:32 29.10.2026
29 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #30
17:32 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.