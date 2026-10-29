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Кузман Илиев: По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд!

Кузман Илиев: По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд!

29 Октомври, 2026 16:57, обновена 29 Октомври, 2026 17:01 1 471 30

  • кузман илиев-
  • андрей гюров-
  • румен радев

Няма как да си „умен, красив и честен“, но когато Радев и Йотова ти създават партия и те правят служебен премиер, да не забележиш, че те са „слабото звено“ на Източния фланг на НАТО

Кузман Илиев: По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд! - 1
Снимка: БГНЕС
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Кузман Илиев Кузман Илиев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По време на война, която бушува около нас, това е тотален абсурд!

По същия начин бившият британски премиер Борис Джонсън саботира Истанбулските преговори за мир, на които руснаци и украинци бяха постигнали съгласие и бяха парафирали договореностите. Защо? Оказа се, че впоследствие Джонсън получава 1 милион британски лири от бизнесмен със значителен дял в оръжейна компания, чиито дронове и роботи се използват от украинската армия.

Случаят сега с Гюров представлява безпрецедентен конфликт на интереси и заплаха за националната сигурност.

Няма как да си „умен, красив и честен“, но когато Радев и Йотова ти създават партия и те правят служебен премиер, да не забележиш, че те са „слабото звено“ на Източния фланг на НАТО, и въпреки това да приемеш поста. А днес да говориш друго.

Няма как да си върховен главнокомандващ на българската армия, когато те финансират производители на дронове, които имат пряк интерес кървавата баня да продължава, а България да бъде част от този конфликт и негова жертва.

Позор, действително!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    29 11 Отговор
    какво да добавя.
    Той изчерпа темата.

    Коментиран от #12, #13, #15

    17:01 29.10.2026

  • 2 Европеец

    18 13 Отговор
    Кузман отново е прав..... Разбира се няма да гласувам за петроханеца, както и зачервената с петрохански оттенък.....

    Коментиран от #5, #9, #16

    17:03 29.10.2026

  • 3 айде още един експерт се пръкна

    12 13 Отговор
    У БГ-то най много са екепертите и анализаторите? кои и за какво им плаща сами ще се досетите

    17:04 29.10.2026

  • 4 Йода

    13 9 Отговор
    А кой финансира Радев и Йотова.

    Коментиран от #10

    17:05 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Адрес 4000

    15 14 Отговор
    Всичкото отпадък на руска хранилка е изкарано да реве
    Явно работата е зле...
    Да напомня ли че преди да стане четирихилядник ,този беше гербидж евроатлантик

    17:05 29.10.2026

  • 7 гОШО

    10 11 Отговор
    Кузман-чо, иди да си подритваш топка, че анализите не са ти най-силна страна

    17:06 29.10.2026

  • 8 Стойчев

    10 9 Отговор
    Долна комунистическа подлога

    17:07 29.10.2026

  • 9 Сори майна

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Асенката Василев с нежния, звънлив гласец не е кандидат за президент..

    Коментиран от #19

    17:08 29.10.2026

  • 10 сигурно са някои меценати

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Йода":

    такива като Попандов и Урумов

    17:09 29.10.2026

  • 11 поговорка

    7 8 Отговор
    Едно си баба кузман знае, едно си бае.

    17:10 29.10.2026

  • 12 истината

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Полоството си има квота във всяко правителство.. но матряла много лош

    Коментиран от #23

    17:10 29.10.2026

  • 13 Радев и Йотова

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    ли направиха Гюров служебен премиер?
    Ако да, това означава ли, че щом са те сложили да изпълняваш тази длъжност трябва да им се кланяш и да им ставаш лакей,загърбвайки принципите, морала и професионализма си?

    17:10 29.10.2026

  • 14 Разкрития

    8 11 Отговор
    От хакната поща Прогресистите се разбира, че за калната кампания на Йотова, Кузман трябва да получи 10 000€
    Шварек 10 000€
    Ружа 4000€
    Дачков 7000€
    Карботски 6000€
    Бареков 8000€
    Кристиана 6000€

    Вземайте пуканки и да гледаме. Някой мина ли или Кузман е първи.

    17:11 29.10.2026

  • 15 Сложиха го, заради професионализма

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    му и чистото му досие и съвест. Той обаче отказа да им благодари чрез безпрекословно подчинение.

    17:12 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Историк

    10 11 Отговор
    Кузман Илиев е достоен БКП номенклатурен син. От едно и също кремълско котило са с Йотова и Радев.

    17:15 29.10.2026

  • 18 „слабото звено“ на Източния фланг на

    4 2 Отговор
    НАТО... но пък е силно звено и Западен фланг в борбата с атлантическият нацизъм

    17:20 29.10.2026

  • 19 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сори майна":

    той е кандидат за премиер, гюров става президент, Радев пада, ПП идва на власт след майдан и Асен Василев става премиер, техният "Диди" също така мислеше, главчев служебен, ДПС 50% и пеевски премиер, ама ядец

    17:22 29.10.2026

  • 20 Гуру Гарабед

    1 4 Отговор
    И ти си тотален абсурд кузмане.

    17:22 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ели

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "истината":

    Май ще излезе. Че ПП ДБ са всъщност истинските копейки.

    17:24 29.10.2026

  • 24 съсел

    2 3 Отговор
    Скузман е от партията на Шкембе Войвода.

    17:25 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бъдеще

    1 1 Отговор
    Не гласувах на първия тур. Но сега ще отида. Не заради друго, а заради това, че Гюров ще бъде клонинг на Плевнелиев, само че ще го управляват европепейците .... Факта, че подписа 10 годишно споразумение с украйна като служебен премиер с два месеца служба, е дълбоко показателен за това какъв послушко е тоя ...

    Йотова не е цвете за мирисане, но е по-малкото зло...

    17:31 29.10.2026

  • 27 НаРъБа

    2 0 Отговор
    България е в будна КУМА след 1945

    17:31 29.10.2026

  • 28 Ами това са фактите

    1 1 Отговор
    Точно производители на дронове, които имат пряк интерес кървавата баня да продължава финансират Гюров ! Точно това е въпроса за който и Миков говори в момента по Нова нюз

    17:32 29.10.2026

  • 29 К ПЕЙКИ с чалми

    2 2 Отговор
    Отивай да береш фурми в Иран кузка нествач

    Коментиран от #30

    17:32 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.