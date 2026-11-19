На 19 ноември 1903 г. София открива първата специализирана акушеро-гинекологична болница в България. Тя носи името Майчин дом „Княгиня Мария-Луиза“ и е създадена по идея на княгинята, която още през 1883 г. решава да построи със свои средства родилен дом, наричан от софиянци „Матерните“.

Строителството започва през 1896 г. и приключва през 1898 г., но официалното откриване се състои пет години по-късно. На церемонията присъстват княз Фердинанд, министри, депутати, дипломати, духовници и граждани. Министерството на здравеопазването определя средствата за изграждането на първата сграда и идеята за създаването на родилен дом като дело на княгиня Мария-Луиза.

Началото е с 40 легла

Първият управител на болницата е д-р Димитър Стаматов. В началото лечебното заведение разполага с три отделения и общо 40 легла - 20 акушерски и 20 гинекологични. Приемът на пациенти започва на 23 ноември 1903 г., четири дни след официалното откриване.

Още в първите години болницата постепенно разширява дейността си. През 1906 г. е открито самостоятелно инфекциозно отделение. В лечебната работа са въведени за времето си съвременни хигиенни и хирургични практики, а болницата развива и обучение на лекари.

От болница до научен институт

През 1920 г. Майчин дом става база на Катедрата по акушерство и гинекология към Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Така лечебното заведение се превръща не само в място за медицинска помощ, но и в център за подготовка на специалисти.

След 9 септември 1944 г. от името на болницата отпада „Княгиня Мария-Луиза“. През 1972 г. с указ на Държавния съвет на Народна република България Майчин дом е обединен с Научноизследователския институт по акушерство и гинекология на база АГ болница „Тина Киркова“ и с катедрата за следдипломна квалификация по акушерство и гинекология към ИСУЛ на база III градска болница „Мара Малеева“.

След обединението структурата придобива статут на Научен институт по акушерство и гинекология към Медицинската академия. През 1993 г. НИАГ „Майчин дом“ е преобразуван в Държавна университетска болница.

Името, което остава

От 18 февруари 2000 г. лечебното заведение е Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД, София. Историята му започва с дарителската идея на княгиня Мария-Луиза и с малка болница от 40 легла, а продължава като университетски и научен център на акушеро-гинекологичната помощ в България.

Източници: bta.bg, clinica.bg, old-news.bnr.bg