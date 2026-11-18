Героите от „Синята приказка“ се събраха 20 години след едно от най-паметните постижения в историята на Левски. Сдружение „Сини Сърца“ организира специална среща на отбора, който през 2006 г. се класира за групите на Шампионската лига.

Бившите футболисти получиха персонални плакети и наградни знаци. С тях организаторите изразиха признателността си към състава, извел Левски до най-престижната клубна футболна надпревара в Европа.

„Сякаш беше вчера…“, написаха от „Сини Сърца“ след срещата. От сдружението заявиха, че за тях е било чест и привилегия да посрещнат отбора и че две десетилетия по-късно отново са преживели емоцията от незабравимите вечери през 2006 г.

Според организаторите съставът има специално място в историята на Левски. Почитта към футболистите идва в навечерието на предстоящите мачове на настоящия шампионски отбор, към който „Сини Сърца“ отправиха пожелание за нови успехи.

„Нека ни очакват още мигове, които ще помним и след двадесет години!“, заявиха от сдружението.