Психолог вече работи с непълнолетното момиче, станало жертва на сексуално посегателство в София. Всички участници в случая са установени, а с тях се провеждат разпити, съобщи главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР.

По случая е образувано досъдебно производство и е назначен наблюдаващ прокурор. Разследването все още е в ранен етап, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случилото се.

Празненството е продължило на домашен адрес

По думите на главен инспектор Попов става дума за празненство, което е продължило в апартамент. „Става дума за празненство, което е продължило на домашен адрес. Имало е доста алкохол, но не бяха намерени наркотични вещества“, заяви той.

СДВР е започнала работа по случая след разпространението на видеозаписи в интернет. Полицията не съобщава самоличността на момичето и на останалите лица, свързани с разследването.

Осигурена е психологическа подкрепа

Попов подчерта, че с момичето вече работи психолог и че действията на разследващите са насочени към защита на детето от допълнително травмиране. „С нея вече работи психолог“, каза началникът на сектора.

На този етап няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения срещу конкретни лица. Разпитите и останалите процесуални действия продължават под наблюдението на прокуратурата.

Източници: novini.bg, dariknews.bg