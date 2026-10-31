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Александър Стоянов: Ето как се ражда Хелуин

Александър Стоянов: Ето как се ражда Хелуин

31 Октомври, 2026 16:01 1 573 32

  • александър стоянов-
  • хелоуин-
  • хан крум-
  • земеделие-
  • вси светии-
  • християнство-
  • езичество

Действителният Хелоуин се ражда като смесица от честването на края на земеделския сезон и християнския празник Вси Светии - двете се случвали в периода 30 октомври - 2 ноември

Александър Стоянов: Ето как се ражда Хелуин - 1
Снимка: Фейсбук
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На днешната дата, през 811 г. Крум Страшни украсил вечерния си банкет с черепа на Никифор, а на децата на войниците му се раздали допълнителни лакомства в почет на победата над ромеите. Маскирани в разни доспехи войни изиграли ритуални танци в памет на загиналите.

От тогава тръгва и обичаят за честване на Хелоуин.

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Шегата на страна, зад този анекдот стои една по-дълбока истина. Това припомня във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

По стара средновековна практика походният сезон завършвал в края на октомври - Димитров ден бил ориентир, но преди Християнството, българите използвали този естествен преход от ранната към късна есен.

Успоредно с това, в края на октомври приключвало събирането на реколтата, което също се отбелязвало с празненства и гощавки.

Логично е след победата във Върбишкия проход и преследването на разбитите ромейски сили, Крум да разпуска войските си в средата на есента и да им раздава полагащите се възнаграждения, да разпределя цялостната плячка и т.н.

Мъжете се прибират от походите у дома, носят подаръци, а вероятно на първата, празнична вечеря, са правели помен и за падналите войни.

Действителният Хелоуин се ражда като смесица от честването на края на земеделския сезон и християнския празник Вси Светии - двете се случвали в периода 30 октомври - 2 ноември.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    36 4 Отговор
    Ражда се и се роди от евроатлантици ,с този и така йндс се прекръсти на светеща тиква да си плаши децата

    16:05 31.10.2026

  • 2 Мечтател

    36 8 Отговор
    На Урсула кратуната дали може да събере два големи коняка?

    Коментиран от #27

    16:06 31.10.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    6 21 Отговор
    Мунчо и "Ко", нямат нужда от костюми и маскировка за Хелоуин. Да си се появят с естествените си муцуни и все едно са маскирани. Мунчо, ще е Бай Тошо, Йотова, ще е перачка от обществена пералня по времето на соца и т.н. Ще се получи някакъв "Соц Хелоуин".

    16:14 31.10.2026

  • 4 аде сега

    21 3 Отговор
    Още малко ще кажете и че първият човек е бил бъларин и всички традиции за български :D

    16:17 31.10.2026

  • 5 Василеску

    22 1 Отговор
    Шега, шега, ама добре, че Крум не е мАкедонски цар, че щеше да е истина!

    16:17 31.10.2026

  • 6 Коиловци брадърс

    28 2 Отговор
    този пишман-историк е страшна 6матка

    16:23 31.10.2026

  • 7 Лама Кифла

    17 7 Отговор
    тиквата кандев плаши децата

    16:24 31.10.2026

  • 8 Не войни

    4 4 Отговор
    Воини.

    16:26 31.10.2026

  • 9 Глупости на търкалета

    28 2 Отговор
    Соросоиди манипулации на търкалета. Хелуин се ражда като келтски празник в Ирландия и земите на келтите преди 2000 години. По-късно папите като виждат,че не могат да го забранят го официализират, но си остава най-вече ирландски празник. Ирландските емигранти го пренасят в САЩ където протестантите го комерсиализират ,става светски с тиквите и лакомствата. Сега шорошнятА комерсиално го продуцИра и у нас. Няма нищо общо и с хан Крум ,и с православието.

    16:34 31.10.2026

  • 10 Ето

    27 3 Отговор
    Как се подменя историята и се промива мозъка на подрастващите!

    16:35 31.10.2026

  • 11 ТолЕма Тиква

    14 1 Отговор
    АбЕее... , може да има и българска следа - я вижте каква голЕма Тиква прЪкнахме през последните 35 години в България !

    16:38 31.10.2026

  • 12 Е то бива, бива, но бивол курбан не бива

    21 1 Отговор
    Това ли са ви фактите? Срам ме е от вас.

    16:41 31.10.2026

  • 13 Сила

    3 2 Отговор
    Шашко Дебелото ....Шашето пак взима участие без да го питат ....✌️🤡

    16:47 31.10.2026

  • 14 Пламен

    1 3 Отговор
    Достатъчно е да се прочете книгата ,,Гибелта на Атлантида"
    Франк Джоузеф

    Там всичко е обяснено.Днес се чества ,,Денят на мъртвите" в много древни цивилизации.Става дума за денят на Катастрофата.
    Вижте , тук не става дума за ,,Плоската земя". Книгата е фрашкана с факти и доказателства. Невероятна е!

    16:51 31.10.2026

  • 15 стига смешки

    1 0 Отговор
    Това да не би да е било гарнизонен отпуск на воиниците?
    По времето на Крум организацията на армията е била съвсем разична от днешната. Не може държавата да си позволи да издържа голяма армия в мирно време и това е налагало така нареченото "Воеводство" – военно-административна област в държавата, начело стои „Войвода”. Във Воеводството влизат населени места и земи, раздавани на „войници” /-идентични структури в Константинополската империя „Романия” – „сипахи” и/или „стратиоти”, а в Османската държава – „спахии”/. С тази отдавани имоти „войниците” са се издържали, себи си, семейството си, както и са поддържали въоръжението си и бойните коне. Във воеводството е имало т.нар. „ята”. В тях са били обединени наличните войници. 4 /четири/ „войника” са били в едно „ято”. Веднъж на 4 /четири/ години единият от „войниците” е бил „дежурен” – привикван на военен сбор за една година. През тази година другите трима „войници” от „ятото” са оставали негови „ятаци”, т.е. осигурявали са му спокоен тил, обработвали са неговата земя и са помагали за изхранване на семейството на „дежурния” войник.

    16:55 31.10.2026

  • 16 1111

    5 1 Отговор
    Фараджията Стоянов да се фокусира върху руските (славянски) езически обичаи и да не забравя, че са приели християнството от нас!
    Православната църква отбелязва Неделята на Всички светии в първата неделя след Петдесетница. Тази тодина това беше на 07.06.2026 г.

    Коментиран от #21

    16:55 31.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    07 юли неделя 2026
    Неделя след Петдесетница¬ - на Всички светии.

    14 юли неделя 2026
    + 2 Неделя след Петдесетница - на Всички български светии.
    ......
    БЕЗБОЖНИЦИ , ТОЙ ВИ ГЛЕДА !

    Коментиран от #22

    17:06 31.10.2026

  • 18 Е.С.

    4 2 Отговор
    Пълни глупости! Хелуин е напълно езически празник, свързан с човешки жертвоприношения.

    17:08 31.10.2026

  • 19 Хелоуин

    7 1 Отговор
    Е Сатанински празник и няма общо с България

    17:14 31.10.2026

  • 20 Вечния кръговрат на живота

    1 0 Отговор
    Колективния Брикс инкомунисческия интернационал няма кво да лапат,пак гледат западни списания и подсмърчат

    17:15 31.10.2026

  • 21 Ха ХаХа

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "1111":

    А ние от кого взехме християнството?да не би ние да сме го измислили.От 32 букви 24 са гръцки, за имената да не говорим.
    Ние сме посредници

    Коментиран от #24, #25, #31

    17:16 31.10.2026

  • 22 Не юли, а юни!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Държа пред мен календара!

    17:20 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Генчо петолъчката

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    Господаря Путин каза че православието е Македония

    17:21 31.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И ние не сме по-назад

    0 0 Отговор
    В нашите традиционни календарни обичаи има период, наречен "Мръсните дни" - от Игнажден до Йордановден. Той е аналог на Хелоуин, вярванията са същите. Считало се е, че силите на Отвъдното през този период нахлуват в човешкия свят и че по тъмно навън бродят всякакви таласъми, караконджоли и т.н.
    Само че в Западна Европа и в САЩ хитреците са комерсиализирали тези вярвания и правят огромни печалби от продажбата на маскарадни костюми и лакомства.

    Коментиран от #30

    17:23 31.10.2026

  • 27 хаспухати

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мечтател":

    сабира ли 3 ойья?

    17:24 31.10.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 В православието не

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "И ние не сме по-назад":

    В православието души на мъртви не се вселяват в живи хора.

    17:43 31.10.2026

  • 31 Не сме го взели

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    А един ренегат ни го е наложил с огън и меч. Горко им на тогавашните българи, сега поне никой не ти налага религии

    17:46 31.10.2026

  • 32 Щип

    0 0 Отговор
    ФАКТИ защо ме триете или шепата долари и вие ги получавате за родоотстъп?

    17:46 31.10.2026