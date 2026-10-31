Александър Стоянов: Ето как се ражда Хелуин

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На днешната дата, през 811 г. Крум Страшни украсил вечерния си банкет с черепа на Никифор, а на децата на войниците му се раздали допълнителни лакомства в почет на победата над ромеите. Маскирани в разни доспехи войни изиграли ритуални танци в памет на загиналите.

От тогава тръгва и обичаят за честване на Хелоуин.

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Шегата на страна, зад този анекдот стои една по-дълбока истина. Това припомня във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

По стара средновековна практика походният сезон завършвал в края на октомври - Димитров ден бил ориентир, но преди Християнството, българите използвали този естествен преход от ранната към късна есен.

Успоредно с това, в края на октомври приключвало събирането на реколтата, което също се отбелязвало с празненства и гощавки.

Логично е след победата във Върбишкия проход и преследването на разбитите ромейски сили, Крум да разпуска войските си в средата на есента и да им раздава полагащите се възнаграждения, да разпределя цялостната плячка и т.н.

Мъжете се прибират от походите у дома, носят подаръци, а вероятно на първата, празнична вечеря, са правели помен и за падналите войни.

Действителният Хелоуин се ражда като смесица от честването на края на земеделския сезон и християнския празник Вси Светии - двете се случвали в периода 30 октомври - 2 ноември.