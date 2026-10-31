Александър Стоянов: Ето как се ражда Хелуин

На днешната дата, през 811 г. Крум Страшни украсил вечерния си банкет с черепа на Никифор, а на децата на войниците му се раздали допълнителни лакомства в почет на победата над ромеите. Маскирани в разни доспехи войни изиграли ритуални танци в памет на загиналите.
От тогава тръгва и обичаят за честване на Хелоуин.
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Шегата на страна, зад този анекдот стои една по-дълбока истина. Това припомня във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.
По стара средновековна практика походният сезон завършвал в края на октомври - Димитров ден бил ориентир, но преди Християнството, българите използвали този естествен преход от ранната към късна есен.
Успоредно с това, в края на октомври приключвало събирането на реколтата, което също се отбелязвало с празненства и гощавки.
Логично е след победата във Върбишкия проход и преследването на разбитите ромейски сили, Крум да разпуска войските си в средата на есента и да им раздава полагащите се възнаграждения, да разпределя цялостната плячка и т.н.
Мъжете се прибират от походите у дома, носят подаръци, а вероятно на първата, празнична вечеря, са правели помен и за падналите войни.
Действителният Хелоуин се ражда като смесица от честването на края на земеделския сезон и християнския празник Вси Светии - двете се случвали в периода 30 октомври - 2 ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
16:05 31.10.2026
2 Мечтател
Коментиран от #27
16:06 31.10.2026
3 Много Известен Съветски Актьор
16:14 31.10.2026
4 аде сега
16:17 31.10.2026
5 Василеску
16:17 31.10.2026
6 Коиловци брадърс
16:23 31.10.2026
7 Лама Кифла
16:24 31.10.2026
8 Не войни
16:26 31.10.2026
9 Глупости на търкалета
16:34 31.10.2026
10 Ето
16:35 31.10.2026
11 ТолЕма Тиква
16:38 31.10.2026
12 Е то бива, бива, но бивол курбан не бива
16:41 31.10.2026
13 Сила
16:47 31.10.2026
14 Пламен
Франк Джоузеф
Там всичко е обяснено.Днес се чества ,,Денят на мъртвите" в много древни цивилизации.Става дума за денят на Катастрофата.
Вижте , тук не става дума за ,,Плоската земя". Книгата е фрашкана с факти и доказателства. Невероятна е!
16:51 31.10.2026
15 стига смешки
По времето на Крум организацията на армията е била съвсем разична от днешната. Не може държавата да си позволи да издържа голяма армия в мирно време и това е налагало така нареченото "Воеводство" – военно-административна област в държавата, начело стои „Войвода”. Във Воеводството влизат населени места и земи, раздавани на „войници” /-идентични структури в Константинополската империя „Романия” – „сипахи” и/или „стратиоти”, а в Османската държава – „спахии”/. С тази отдавани имоти „войниците” са се издържали, себи си, семейството си, както и са поддържали въоръжението си и бойните коне. Във воеводството е имало т.нар. „ята”. В тях са били обединени наличните войници. 4 /четири/ „войника” са били в едно „ято”. Веднъж на 4 /четири/ години единият от „войниците” е бил „дежурен” – привикван на военен сбор за една година. През тази година другите трима „войници” от „ятото” са оставали негови „ятаци”, т.е. осигурявали са му спокоен тил, обработвали са неговата земя и са помагали за изхранване на семейството на „дежурния” войник.
16:55 31.10.2026
16 1111
Православната църква отбелязва Неделята на Всички светии в първата неделя след Петдесетница. Тази тодина това беше на 07.06.2026 г.
Коментиран от #21
16:55 31.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Неделя след Петдесетница¬ - на Всички светии.
14 юли неделя 2026
+ 2 Неделя след Петдесетница - на Всички български светии.
......
БЕЗБОЖНИЦИ , ТОЙ ВИ ГЛЕДА !
Коментиран от #22
17:06 31.10.2026
18 Е.С.
17:08 31.10.2026
19 Хелоуин
17:14 31.10.2026
20 Вечния кръговрат на живота
17:15 31.10.2026
21 Ха ХаХа
До коментар #16 от "1111":А ние от кого взехме християнството?да не би ние да сме го измислили.От 32 букви 24 са гръцки, за имената да не говорим.
Ние сме посредници
Коментиран от #24, #25, #31
17:16 31.10.2026
22 Не юли, а юни!
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Държа пред мен календара!
17:20 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Генчо петолъчката
До коментар #21 от "Ха ХаХа":Господаря Путин каза че православието е Македония
17:21 31.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И ние не сме по-назад
Само че в Западна Европа и в САЩ хитреците са комерсиализирали тези вярвания и правят огромни печалби от продажбата на маскарадни костюми и лакомства.
Коментиран от #30
17:23 31.10.2026
27 хаспухати
До коментар #2 от "Мечтател":сабира ли 3 ойья?
17:24 31.10.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 В православието не
До коментар #26 от "И ние не сме по-назад":В православието души на мъртви не се вселяват в живи хора.
17:43 31.10.2026
31 Не сме го взели
До коментар #21 от "Ха ХаХа":А един ренегат ни го е наложил с огън и меч. Горко им на тогавашните българи, сега поне никой не ти налага религии
17:46 31.10.2026
32 Щип
17:46 31.10.2026