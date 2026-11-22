Кая Калас не е била разглеждана като реален кандидат да представлява Европа в бъдещите преговори с Русия, съобщава испанският вестник „Ел Паис“, позовавайки се на свои източници. Външният министър на Европейския съюз е предложила да координира разговорите, но е останала извън процеса по определяне на европейското представителство.

Според публикацията съставът на участниците ще зависи от формата на преговорите. Ако разговорите са експертни, в тях ще се включат специалисти в съответната област. При политически формат участниците ще бъдат държавни ръководители.

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Очаква се Европа да бъде представлявана от съветниците по национална сигурност на Франция, Германия, Великобритания, Италия и Полша. В състава ще има и високопоставени представители на Европейската комисия и Европейския съвет.

„Ел Паис“ цитира неназован източник, според когото председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен концентрира решенията около себе си. „Кая е една от малкото в Европейската комисия, които не се съгласиха да ѝ се подчиняват“, твърди събеседникът.

Високопоставен представител в Брюксел определя ситуацията като въпрос на курса на външната политика на Европейския съюз и избора на лице, което да бъде упълномощено да го представлява.

Темата се разви, след като на 19 ноември руският президент Владимир Путин потвърди, че Москва е поканила европейски представители, за да обсъдят позицията си по бъдещите преговори. Към този момент остава нерешено кой ще говори от името на Европа и в какъв формат ще се проведат разговорите.

Източници: focus-news.net