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Пицула: Без реформи Сърбия няма да напредне към ЕС

Пицула: Без реформи Сърбия няма да напредне към ЕС

5 Ноември, 2026 14:26 428 12

  • сърбия-
  • европейски съюз-
  • тонино пицула-
  • марта кос-
  • евроинтеграция-
  • александър вучич

Докладчикът на Европейския парламент настоява за конкретни промени и възстановяване на доверието с държавите членки. Марта Кос заяви, че ЕС е готов да подкрепи новото сръбско правителство

Пицула: Без реформи Сърбия няма да напредне към ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сърбия няма да постигне реален напредък към членство в Европейския съюз без конкретни реформи и възстановяване на доверието с държавите членки. Това заяви докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула.

„Сърбия не може да постигне реален напредък по пътя към членство в Европейския съюз без конкретни реформи и възстановяване на доверието между Белград и държавите членки“, каза Пицула.

ЕС очаква действия от новото правителство

Пицула е поставил пред еврокомисаря по разширяването Марта Кос въпроса дали смяната на властта в Сърбия може да доведе до промяна във външната политика на страната.

Кос е заявила, че Европейският съюз е готов да помогне на новото сръбско правителство да осъществи необходимите реформи. По думите ѝ Белград трябва да възстанови нарушеното доверие с останалите държави членки.

В последния пакет за разширяването Европейската комисия оценява, че Сърбия не е постигнала съществен напредък в преговорите за присъединяване. Според Комисията негативните тенденции в основополагащи области на процеса противоречат на заявената от властите цел за членство в ЕС. Напредъкът ще зависи от усилията на новото правителство за укрепване на демократичните критерии, съдебната система и основните права.

Разширяването напредва с различни темпове

Пицула подчертава, че през последната година процесът на разширяване е отбелязал значителен напредък. Черна гора е близо до членство в ЕС, Албания затваря преговорни клъстери, а Украйна и Молдова са отворили нови.

На този фон докладчикът посочва, че върховенството на закона, демокрацията и реформите остават основата на разширяването. Според него процесът трябва да се основава на заслугите на всяка държава кандидат.

Европейската комисия заявява, че след парламентарните избори новото сръбско правителство има възможност да промени посоката и да предприеме необходимите стъпки по европейския път. В предоставената информация не е посочен конкретен срок за следващата оценка на Сърбия.

Източници: news.bg, paragrafa.com


Сърбия
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  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Че България какви реформи направи, че да е в европейския съюз бе, пицула

    14:31 05.11.2026

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  • 12 От Сърбия

    0 0 Отговор
    Изобщо нямаме намерение да влизаме в ЕС и клуба на богатите.

    14:57 05.11.2026

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