Хъл Сити победи Брайтън с 2:0 в мач от 11-ия кръг на английската Висша лига. Оливър Макбърни се превърна в герой за домакините с два гола в добавеното време, след като до края на редовните 90 минути резултатът остана 0:0.

Нападателят откри в 92-ата минута след подаване на Люка Дурна-Гуат. Само три минути по-късно Макбърни отново беше точен, този път след пас на Мохамед Белуми, като завърши атаката на празна врата.

Брайтън контролираше играта в големи периоди от срещата. Ясин Аяри и Диего Гомес поставяха под напрежение защитата на Хъл, а Паскал Грос беше сред най-активните футболисти на гостите в средата на терена. Домакините обаче запазиха вратата си суха благодарение на Константинос Цолакис, който направи поредица от важни спасявания.

Развръзката се промени в 89-ата минута, когато Кощиня спря с ръце откъсващ се съперник. Нарушението не беше преценено като основание за директен червен картон, но футболистът получи втори жълт и Брайтън остана с десет души. Главен съдия на двубоя беше Питър Банкс.

Хъл се отдалечи от опасната зона

С успеха Хъл Сити събра 14 точки и се придвижи на 11-о място в класирането. Брайтън остана втори с 22 точки, на шест зад лидера Арсенал. Манчестър Сити също има 22 точки, а след тях са Борнемут и Ливърпул с по 18, като Ливърпул е с мач по-малко.

Победата прекъсна възможността на Брайтън да се доближи до Арсенал и даде на Хъл ценни точки в първия му сезон обратно във Висшата лига. Следващият мач на Хъл е гостуване на Кристъл Палас на 29 ноември, а Брайтън приема Нюкасъл същия ден.

Източници: bta.bg, skysports.com, sports.yahoo.com