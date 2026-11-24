Офисът на президента на Украйна отрече твърденията, че държавното финансиране за производството на ракетите „Фламинго“ се пренасочва към „Нептун“. Слухът беше разпространен от украински Telegram канали, свързвани с президентската администрация, които твърдяха, че Володимир Зеленски е дал подобно указание на министъра на отбраната Йевхен Хмара.

Информацията и последвалото опровержение бяха описани от „Зеркало недели“. Дмитро Литвин, съветник на президента по комуникациите, отхвърли достоверността на публикациите.

Различни роли в украинската ракетна програма

„Логично е, че приоритетите на ракетната програма няма да бъдат разкривани в анонимни Telegram канали“, заяви Литвин, цитиран от Liga.net.

„Нептун“ и „Фламинго“ са крилати ракети, но са разработени с различен акцент. Базовият Р-360 „Нептун“ има обсег до 300 километра, бойна глава до 150 килограма и дозвукова скорост. По-новият вариант, известен като „Дълъг Нептун“, достига до 1000 километра, а масата на бойната му глава се оценява между 260 и 450 килограма. Максималната посочвана скорост е до 950 км/ч.

Производител на ракетите „Нептун“ е държавното конструкторско бюро „Луч“. Системата първоначално е разработена като противокорабно оръжие, но впоследствие е приспособена и за удари по наземни цели. Според експертни оценки това я прави по-универсална в сравнение с „Фламинго“.

„Фламинго“ е предназначена за далечни удари

Ракетата FP-5 „Фламинго“, произвеждана от частната компания Fire Point, е с обявен обсег до 3000 километра. Посочваната маса на бойната глава е до 1150 килограма, а скоростта достига до 950 км/ч. Тези характеристики я позиционират като оръжие за далечни удари по големи наземни цели.

Украинските въоръжени сили са използвали крилати ракети при удари по Кримския мост, но в публикацията не се посочва официално разпределение на ролите между двата модела за конкретните операции. Засега няма публично потвърждение за решение за промяна на държавното финансиране или за замяна на „Фламинго“ с „Нептун“.

Източници: news.bg, zn.ua