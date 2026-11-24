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Какви са поуките от войната в Украйна, какви технологични решения се прилагат на бойното поле и защо собственото производство на въоръжение е от решаващо значение? Пред ФАКТИ говори майор (о.з.) инж. Калин Христов, член на СОР „Атлантик“.

– Г-н Христов, войната в Украйна промени представите за мащаба и интензивността на съвременните бойни действия. Какво показват руските въздушни атаки и доколко те се различават от масираните бомбардировки през Втората световна война?

- Нека да проследим официалните съобщения от Украйна за руските атаки:

-- 24.05.2026 г. — Русия е атакувала Украйна с „90 ракети и 600 дрона“

-- 30.07.2026 г. — Русия снощи е изстреляла над 70 ракети и 280 дрона в рамките на масирана атака срещу Украйна

-- 10.10.2026 г. — Киев съобщава за 160 руски безпилотни апарата и т.н. Това e извадка от ежедневните атаки в Украйна със стотици дронове и ракети.

От всичко това става ясно, че бойните действия и най-често ударите срещу граждански цели са ежедневни и с висока интензивност. Пред нас е коренно различна картина от схващанията за водене на бойни действия в миналото.

Някой може да възрази, че по време на Втората световна война, например при Операция „Милениум“ (Кьолн, май 1942 г.) е първият рейд в историята с участието на над хиляда самолета наведнъж. Британското командване изпраща тогава 1047 бомбардировача срещу град Кьолн. В края на 1944 г. и началото на 1945 г. американските ВВС редовно изпращат формации от над 1000 до 1300 тежки бомбардировача, придружени от 550 до 750 изтребителя в рамките на един-единствен рейд (например при ударите над Берлин на 3 февруари и 18 март 1945 г.).

Да така е, но има разлика от тогава в качествено и количествено отношение. Сега масираните атаки по въздух са ежедневие. Освен това съвременните реактивни дронове летят със скорост между 480 и 800 км/ч, което ги прави по-бързи от почти всички витлови бомбардировачи от Втората световна война.

Използват се балистични и крилати ракети, които са изключително трудни за откриване и унищожаване. Съвременните самолети могат да управляват едновременно от 2 до 5 безпилотни бойни апарата. Когато става въпрос за малки разузнавателни или ударни дронове, организирани в автономни рояци, един изтребител може да координира десетки апарати чрез задаване на общи цели, без да ги пилотира поотделно.



- И какво трябва да ни покаже всичко това…

- С тези примери искам да покажа, че съвременната отбрана срещу масирани атаки с технологични оръжия е много сложна задача. Затова редица държавни и частни компании са в Украйна и събират актуална информация от военните действия, за да намерят работещи решения с ИИ (изкуствен интелект) на възникналите проблеми. Внимателно се наблюдават и анализират действията на страните в конфликтите от различни точки на планетата.

– Каква е ролята на технологичните компании в разработването на приложими модели с изкуствен интелект? Може ли да посочите конкретен пример за сътрудничество между технологичния сектор и украинската армия?

- Ще дам пример с една американска компания - Palantir. Месеци след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна , главният изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп стана първият ръководител на голяма западна технологична компания, който лично посети Киев.

През юни 2022 г. президентът Володимир Зеленски заяви, че е „възхитен“ да получи подкрепата на подобна компания в борбата срещу Русия „на дигиталния фронт“. Партньорството с базираната във Флорида фирма за разработка на софтуер се е отплатило. Оттогава Украйна стана първата нация в съвременната история, която систематично събира данни от бойните полета, което е ключов актив за обучението на военен ИИ да разпознава модели и да прави прогнози.

Информацията от реални бойни действия, получена от видео и други сензори в продължение на пет години конфликт, помага на Украйна да наблюдава, предвижда и реагира на руските атаки с помощта на продуктите на Palantir. Тази компания е основана след атаката срещу Световния търговски център в Ню Йорк през 2001 г., за да помогне на американската отбранителна индустрия да изгради единна среда за данни, от която да наблюдава и реагира на входящите заплахи.

Ясир Аталан, заместник-директор на Лабораторията в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), каза, че Palantir кара „различни форми на данни да общуват помежду си“. Във военния контекст, данните от самолети, радари, системата за автоматична идентификация (AIS) и отворени източници се събират на едно място, предлагайки обобщен „по-добър поглед към бойното поле“ (б.а.- това са думи на Аталан).

Подобни решения са на разположение и на правителствата за граждански цели, включително граничен контрол, здравни услуги, данъци и приходи – и системи за масово наблюдение. Системите използват повечето данни за статистическо обучение, за да разпознават модели и да правят точни прогнози, което позволява на военните системи да вземат автоматизирани тактически решения за части от секундата. Поради това, големи набори от данни, базирани на реални сценарии, са желани от всички, които се стремят да надминат конкурентите си и това им носи стратегическо предимство.

Върхът на сътрудничеството между Palantir и Министерството на отбраната на Украйна дойде през януари с пускането на специализирана софтуерна платформа Brave1 Dataroom, която използва данни от бойното поле за обучение на ИИ за военни приложения. Най-важното е, че тази платформа има международен потенциал. Според информация на Министерството на отбраната на Украйна, над 100 компании вече работят в средата, като в бъдеще платформата може да служи и за споделяне на доказани в бойни условия алгоритми със съюзнически държави.

– Освен софтуерните решения и обработката на данни, какво значение имат собствените производствени възможности на Украйна и технологичната подкрепа от съюзниците? Какви нови системи и оръжия се разработват?

- От съобщения в открити източници, специално за нуждите на Украйна се разработват както съвместни хибридни системи със западни съюзници, така и стотици нови модели безпилотни апарати, ракети и наземни роботи от местната отбранителна индустрия. Например използва се антидрон система със зенитно оръдие монтирано на роботизирана платформа, което се управлява от ИИ. За нуждите на сухопътните операции има роботи, които заменят живата сила в особено опасни участъци.



В средствата за масова информация бе съобщено за пленяването на руски войници чрез робот.



Само през 2026 г. украинското Министерство на отбраната е одобрило над 1600 нови образци въоръжение, 90% от които са украинско производство.



- А когато става въпрос за хибридни системи за противовъздушна отбрана, какво може да се каже…

- Заради недостига на съветски боеприпаси и нуждата от бърза защита на небето, инженери от САЩ, Великобритания и Украйна създадоха специални хибридни комплекси:

• Програмата FrankenSAM. Това са системи, които съчетават стари съветски пускови установки и радари със западни ракети. Примерите включват модифицирани установки „Бук-М1“, адаптирани да изстрелват американски ракети RIM-7 Sea Sparrow, както и интеграция на ракети AIM-9M Sidewinder със съветски радари.

• Британската система Raven. Разработена само за три месеца от британското Ми-нистерство на отбраната специално за Украйна, тя монтира авиационни релси и ракети „въздух-въздух“ ASRAAM върху високопроходими военни камиони Supacat за сваляне на дронове и крилати ракети.

• Противобалистичната програма FREYJA. Това е съвместна инициатива на Украйна и девет европейски държави (включително Дания, Франция, Германия и Великобритания) за създаване на нова противобалистична система. Украинската компания Fire Point разработва специалните ракети FP-7.x за нея, а европейските партньори осигуряват радарните компоненти.



- Все по-често чуваме да се говори за дронове с голям обсег и ракети-дронове. При тях какво е развитието…

- Украйна и западните ѝ партньори (като германската компания Helsing или американски стартъпи) създават специализирани ударни системи за поразяване на цели дълбоко в тила:

• Ракетадрон „Паляница“ (Palianytsia). Това е хибрид между крилата ракета и дрон с реактивен двигател, проектиран в Украйна за бързи и прецизни удари на стотици километри разстояние.

• Дронове за далечни удари (Deep Strike). Модели като UJ-26 „Бобър“ (Beaver) и „Лютий“ (Lyutyi) са специално конструирани за преодоляване на вражеската ПВО на разстояния от 800 до над 1000 километра.

• Високоскоростни дронове-прехващачи. През 2025 и 2026 г. на въоръжение влязо-ха десетки нови модели малки, бързи дронове, създадени единствено за преследване и унищожаване на руски разузнавателни БПЛА и ударни дронове тип „Шахед“ във въздуха.



- Черно море вече е определено като територия с голям военен риск. Какво може да се каже за морски и наземни безпилотни платформи?

- Войната наложи създаването на изцяло нов клас безекипажни машини:

• Морски дронове камикадзе и платформи. Украинските надводни дронове Magura V5/V7 и Sea Baby са разработени специално за операции в Черно море. Освен за носене на експлозиви (до 850 кг при Sea Baby), по-новите им версии са оборудвани с зенитни ракети за сваляне на хеликоптери и изтребители.

• Наземни роботизирани комплекси (UGV). Системи като Sirko-S1 и десетки други модели се произвеждат за логистика, евакуация на ранени, дистанционно миниране и огнево прикритие на предната линия.

Тук е добре да се кажат и няколко думи за специализирани боеприпаси и средства за радиоелектронната борба (РЕБ).

Тук вече говорим за боеприпаси с термитна смес („Дронове дракони“). Специално адаптирани FPV дронове, които пускат термитни боеприпаси върху укрепени позиции и горски по-яси. (б.а. - термитните боеприпаси са вид запалителни оръжия, които използват химическата реакция на термитната смес за генериране на изключително висока температура, способна да разтопи метал и бетон. При горене те развиват температура от 2200°C до 2700°C, без да се нуждаят от външен източник на кислород). Имаме и системи за радиоелектронна борба (РЕБ) и акустично засичане. Разработват се преносими заглушители за окопи и мрежи от акустични сензори със собствен изкуствен интелект (като системата ZVOOK), които засичат нисколетящи ракети и дронове по звука им.

– Какви са основните изводи от украинския опит? При какви условия една държава може да постигне технологично превъзходство на бойното поле и каква е ролята на собствената отбранителна индустрия?

- Изброявайки тези постижения искам да покажа, че съвременната конвенционална война може да бъде спечелена при:

• Мобилизиране на огромен интелектуален и икономически потенциал от страните участващи в конфликта.

• Осигуряване на технологично превъзходство на бойното поле с прилагане почти ежеседмично на новости за противника.

• Технологичната и материална помощ на целия западен свят, което помага на Украйна да осигурява това превъзходство.

• Страната има високо подготвени кадри в стратегически направления на военната промишленост. Украйна няма ресурсите на Русия, особено когато става дума за жива сила и територия за маневриране, но тя компенсира с иновации.

• Решаваща е и наличната и новоизградена база за собствено производство на сложни системи оръжия.

От изброеното до сега става ясно, че подготовката на армиите, военните учения и симулации трябва да се променят адекватно на съвременните тенденции и промени в методите за водене на съвременна конвенционална война. Тази година се проведоха редица учения, които се съсредоточиха върху дроновете и борбата с тях. Например в Швеция се проведе учението „Aurora 2026“ с участието на над 18 000 военнослужещи от 13 държави. Изключително интересен елемент тук бе участието на опитни оператори на дронове от Украйна, които бяха използвани за „тестване“ на съюзническите сили чрез симулирани атаки с разузнавателни и бойни дронове. Военните бяха поставени в условия без антидрон защита, за да се анализира как дроновете влияят върху пехотата и танковете. В края на октомври в Латвия се проведоха Технологичните тестове на НАТО FUSE и DiBaX във военната база Адажи. В тях се включиха над 100 компании от 20 държави с цел изпробване на иновации за свързано бойно поле и противодействие на рояци от високотехнологични дронове с използване на ИИ. През същия месец в България се проведе учението „BOLD ADRA 26“ на летище „Чешнегирово“ край Пловдив. Това бе мащабно многонационално експериментално учение под егидата на НАТО, в което участваха специални сили от над 15 държави и над 20 технологични компании. Основният фокус беше тестването на системи за сухопътно откриване, проследяване и поразяване на нисколетящи дронове. Тези учения показват изключителното внимание, което се отделя на дроновете в съвременната война.



Смята се, че Атлантическият алианс е нужно да притежава способности за отразяване на около 1500 цели само за един ден.



Това е основна задачата, която военното командване на САЩ и НАТО трябва да решат при мащабна война в Европа.

Такива цели и задачи бяха отработени на многонационалното военно учение „Динамичен фронт 26“ (Dynamic Front 26), което се проведе в началото на тази година. Основните действия и бойните стрелби се състояха на учебния полигон Чинку в Румъния, както и на територията на други съюзнически държави като Германия. То обединява сили на САЩ и НАТО, за да отработят координацията на огъня на далечни разстояния в конфликт с висока интензивност. Въз основа на поуките от Украйна, бойното поле се разглежда като място атакувано от вълни от дронове, ракети и артилерия. Това определя и особеностите при управление на защитата и отразяването на тези атаки, защото целите се появяват в обхвата на сензорите по-бързо, отколкото традиционният Команден пункт (КП) може да ги обработи. Освен това нараства нивото на стрес, което поставя на изпитание психическата издръжливост на персонала. И тук именно се намесва ИИ, който е в състояние да анализира и обработи огромни масиви от информация за изключително кратко време.



По време на тренировките основното внимание се съсредоточи върху предаването на данни за насочване през националните граници и техния обмен между различни системи.



Според участници в учението са отработени задачи по прехващане и унищожаване на 600 до 1200 балистични ракети, крилати ракети и безпилотни самолети с голям обсег на всеки 24 часа. Тези числа отразяват мащаба на атаките, наблюдавани в Украйна. Междувременно са отработени възможности за идентифициране, следене и анализ на минимум 1500 цели за 24 часа. На практика това означава, че армията трябва непрекъснато да следи целта от откриването до унищожаването, като се гарантира, че тя не е изгубена или погрешно идентифицирана, докато информацията се предава от командния пункт до огневите части.

Тъй като всяка голяма война в Европа би включвала множество държави, използващи различни системи, „Динамичен фронт 26“ се фокусира и върху това да гарантира, че сензори от една държава могат да предоставят данни на щабовете, командните пунктове и огневите подразделения от друга без забавяне и без грешки. Което изисква и апаратна и комуникационна съвместимост! И тук дебело трябва да подчертаем, че различни модели ИИ подобен на разработения от компания Palantir имат решаващо значение в съвременния бой. Особено за работещите в командните пунктове, подобни мащаби от данни могат да обработят чрез автоматизирани системи. Тъй като вълните от дронове и артилерия генерират информация по-бързо, отколкото конвенционален щаб може да я обработи. Затова американската армия изпробва специализирани софтуерни инструменти с изкуствен интелект. Тези системи, включително компоненти от новата мрежа за командване и управление Next Generation Command and Control - NGC2, автоматично сортират данни от сензори и предлагат варианти за реакция на щабовете и командирите в реално време.



Следва…