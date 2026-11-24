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На 1 февруари 2009 година в храма "Христос спасител" в Москва руският патриарх Кирил встъпи в длъжност. Аз и колегата Сергей Чапнин бяхме сред първите миряни, приели причастие от новоизбрания предстоятел на Руската църква. Добре си спомням онзи ден – това беше време на надежди за значителна част от православната интелигенция.

Вождът е Путин, а не Гундяев

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Президент тогава беше Дмитрий Медведев, който преди да поеме поста все още говореше, че "свободата е по-хубаво нещо от несвободата". Изглеждаше, че младият (по църковния стандарт) и енергичен патриарх, който тогава беше "само" на 63 години, ще може да придвижи Руската православна църква (РПЦ) към по-голяма независимост от руската власт.

През май 2009 година патриархът покани Сергей Чапнин да стане главен редактор на "Списанието на Московската патриаршия" – основното издание на Руската православна църква. Помня и тогавашните си разговори със Сергей. Разбира се, знаехме, че бившият митрополит на Калининград и Смоленск е имал връзки с КГБ по времето на СССР. Но кой от йерарсите не е имал такива? Да, Кирил съвсем очевидно се наслаждава на властта. Но мислехме, че това може да го направи по-малко податлив на компромиси и по-независим в отношенията му с Кремъл. Освен това новото "светейшество" нямаше лошо отношение към Римокатолическата църква, за разлика от предишния патриарх Алексий Втори, което означаваше, че ще се появяват перспективи за диалог със Светия престол и за подобряване на отношенията с най-голямата християнска деноминация в света.

На 20 ноември 2026 патриархът навърши 80 години. И аз, и Чапнин отдавна сме напуснали Русия. Нашите илюзии от първите години на новия патриарх се изпариха още в епохата на московските протести през 2011-2012 година. През 2015 патриархът уволни Сергей от поста главен редактор заради критични позиции.

"Струва ми се, че в самото начало Кирил имаше потенциал и амбиции на реформатор", казва Чапнин, който сега е сътрудник на Центъра за православни изследвания в университета "Фордъм" в Ню Йорк. Кирил активно пътуваше из страната, общуваше с хората, изнасяше речи. Но през 2012, когато Путин започна завръщането си на власт, кремълската администрация даде да се разбере, че в страната може да има само един политически и духовен лидер на име Владимир, е това не е Гундяев. Така още към момента на встъпването в длъжност на Путин плановете за църковни реформи, ако изобщо е имало такива, и претенциите за особена роля на предстоятеля в обществения живот бяха окончателно зачертани.

"Кирил е първият съветски патриарх", каза веднъж един от прозорливите московски свещеници. Звучи парадоксално, но е вярно: всички предстоятели на възстановената, или по-точно новосъздадена от Сталин през 1943 г. руска църква, бяха родени преди 1917 година. Патриарх Алексий Втори (фон Ридигер) бе роден през 1929 г. в столицата на независима Естония – Талин. Роденият през 1946 г. в Ленинград Владимир Михайлович Гундяев е наистина първият изцяло съветски човек на патриаршеския престол. Той е израснал в епоха, когато съветската власт изглеждаше непоклатима. Представата за държавата като основна ценност за него е напълно естествена, както е естествена и за Владимир Путин. И точно затова Кирил е най-безпроблемният патриарх за руската диктатура.

Защо патриарх Алексий отказа на Путин

Един от приближените на вече покойния патриарх на Грузия Илия ми разказа следното: когато през 2008 руските войски завзеха Абхазия и Южна Осетия, Путин предложил на патриарх Алексий Втори да приеме юрисдикцията на РПЦ над грузинската църква в онези земи. Алексий Втори обаче отказал, заявявайки: "Това са канонически територии на Грузинската православна църква. Не е моя работа да променям канона". Много трудно бих могъл да си представя, че патриарх Кирил ще отвърне на Кремъл по толкова категоричен начин.

По примера на кремълския диктатор, и патриарх Кирил построи своя собствена вертикала на властта. Огромното мнозинство от сегашните митрополити са негови протежета. Но има и нещо още по-важно: Кирил помогна за създаването и развитието на онази църква, която е нужна на руския режим, но – за съжаление – и на църковната йерархия, а и на болшинството от руснаците, които се смятат за православни.

Тази църква се крепи на две основни опори. От една страна – обреди и суеверия – например, че не бива да се покланяш, когато се кръстиш, нито да подстригваш косите на момичетата, но пък си длъжен да пиеш лекарствата си със светена вода. От друга страна – това е имперската идеология. "Правилното" православие според версията на Кирил е възможно да съществува само при имперска, а по същество – авторитарна власт, и само "сливайки" се с нея.

Този доведен до пълен абсурд византинизъм, присъстващ в религиозния живот на Русия още от времето на империята, сега се превърна фактически в официална доктрина на РПЦ. Според нея агресията срещу Украйна е свещена война, наемниците – са "христолбиви воини", а загиналите във войната криминални престъпници – едва ли не светци.

През февруари 2016 в Куба се състоя първата в историята среща на римския папа с руския патриарх. Един инсайдър от Ватикана тогава ми разказа, че в края на срещата Папа Франциск казал на своето обкръжение: "Какъв ти църковен предстоятел? Това е политик!". Покойният папа е попаднал с тези думи точно в десятката.

Русия има патриарх-еретик

Преди две години същата мисъл публично изказа и Вселенският патриарх Вартоломей. Той даде автокефална независимост на украинското православие, а в отговор Кирил скъса всички отношения с Вселенската патриаршия.

Вартоломей тогава каза, че руската църква е болна от "филетизъм" – това е църковна ерес, при която интересите на държавата или етноса се поставят над основите на християнското вероучение. С други думи духовният глава на световното православие нарече главата на най-многочислената православна църква "еретик".

Тази диагноза се отнася и до останалата йерархия, която в една "здрава" църква би трябвало да развълнува всички и да ги накара да откажат подчинение на еретика. Но задължените на Кирил архиереи със златотъканите одежди и скъпите мерцедеси мълчат и угоднически се възмущават от "константинополския лакей на Америка". Те се страхуват от патриарха така, както самият Кирил се страхува от Путин. "Само ако позициите на Кирил отслабнат, митрополитите веднага ще се отвърнат от него и на часа ще го забравят", казва Сергей Чапнин. Това е твърде възможно. Страхът не може да роди вярност.

Днес в Русия, обременена от войната и от "комплекса на жертвата", разбира се, има и ще има истински хора на вярата и дори мъченици. Има и обикновени миряни, които са верни на Христос. Но онзи вид православие, утвърден в националното съзнание от патриарх Кирил и от Путин, за съжаление има всички шансове да ги надживее. Тази полуезическа вяра устройва както властта, така и мнозинството от хората. Докато Русия остава авторитарна, тя ще продължи да съществува.

Автор: Константин Егерт