Унгарският премиер Петер Мадяр обяви началото на „нова глава“ в отношенията между Унгария и Украйна по време на среща с президента Володимир Зеленски в Ужгород, административния център на Закарпатска област.

„Смятам този ден за исторически момент и за великолепна възможност да отворим нова глава в историята и отношенията между нашите две държави“, заяви Мадяр. Зеленски от своя страна каза, че се радва на развитието на „важни добросъседски отношения с Унгария“.

Двамата лидери участваха в церемония в памет на загинали украински военнослужещи. Посещението на Мадяр е първата му официална визита в Украйна след встъпването му в длъжност през май и първото посещение на унгарски министър-председател в Закарпатието от 2015 г.

Мадяр осъди руската агресия

По време на визитата унгарският премиер отново осъди руската инвазия в Украйна.

„Унгарският народ категорично осъжда тази ужасна руска агресия, тази война, която вече близо пет години се води срещу цивилни и военни и която Русия води срещу една суверенна и свободна европейска държава“, заяви Петер Мадяр.

Закарпатие е дом на значителна унгарска общност и именно въпросът за нейните права от години е сред основните причини за напрежението между Киев и Будапеща. Районът е бил част от Кралство Унгария до края на Първата световна война.

Езиковите права остават в центъра на спора

Преди посещението си Мадяр заяви, че ще настоява Украйна да въведе до края на годината или най-късно в началото на следващата законови разпоредби, които да гарантират на унгарското малцинство възможността да използва майчиния си език в болници, домове за възрастни хора и по време на спортни прояви.

Това искане идва след приемането на украински закон, който разширява езиковите права на националните малцинства в образователната система. След срещата си със Зеленски в Брюксел през октомври Мадяр определи закона като „първа стъпка към възстановяване на взаимното доверие“.

Унгария поставяше приемането на подобни мерки като условие, за да не блокира началото на преговорите за членство на Украйна в Европейския съюз. През юни Будапеща оттегли ветото си, след като двете страни постигнаха споразумение по въпроса за правата на етническото унгарско малцинство.

Затопляне, но и нерешени въпроси

Отношенията между Киев и Будапеща се влошиха особено след 2017 г., когато Украйна прие политика украинският език да бъде основен в средното образование. Унгария определи мярката като ограничение за правата на унгарската общност.

При управлението на Виктор Орбан Будапеща поддържаше тесни отношения с Москва и често блокираше решения, свързани с подкрепата за Киев и европейската интеграция на Украйна. След идването на Мадяр на власт двете страни предприеха стъпки към възстановяване на диалога, но Будапеща продължава да настоява за изпълнение на договореностите за малцинството.

Очаква се след срещата в Ужгород Мадяр да разговаря и с представители на местната унгарска общност. Именно прилагането на договореностите за езиковите, културните и образователните права ще покаже дали заявеното ново начало ще доведе до трайно подобряване на отношенията между Унгария и Украйна.

Източници: bta.bg, apnews.com, freemalaysiatoday.com