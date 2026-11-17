Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Дръмъндвил, Канада. Втората ракета на България загуби от поставения под номер 6 швейцарец Дилан Дитрих с 2:6, 5:7.

Мачът на твърда настилка в зала продължи 1 час и 37 минути. В първия сет Нестеров допусна два пробива – в третия и седмия гейм, а Дитрих се възползва от предимството си, за да поведе с 6:2.

Българинът започна по-уверено втората част. След размяна на пробиви той успя да обърне резултата от 2:3 до 4:3 и да постави швейцареца под напрежение.

Дитрих обаче отново спечели подаването на Нестеров в 11-ия гейм, за да поведе с 6:5. След това швейцарецът затвори сета със 7:5 и приключи двубоя в два сета.

23-годишният Нестеров остава без точки за световната ранглиста от участието си в канадския турнир. В актуалното класиране той е 283-и.

Турнирът в Дръмъндвил се провежда от 16 до 22 ноември 2026 г. в категория „Чалънджър 75“, а срещите са на твърда настилка в зала.