Атанас Славов: Отворени сме за дебат за избора на ВСС

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„Демократична България“ е отворена за дебат за деблокиращ механизъм при избора на нов Висш съдебен съвет, но той трябва да бъде въведен така, че да не се заобикаля изискването за квалифицирано мнозинство. Това заяви депутатът от „Да, България“ и бивш министър на правосъдието Атанас Славов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му първо трябва да се направят два или три опита за избор с необходимите 160 гласа, а едва след това да се премине към механизъм за преодоляване на блокажа.

„Деблокиращият механизъм трябва да се направи умно, така че да не се стигне до снижаване на мнозинството. Например два или три пъти да се опита да се постигне голямото мнозинство – 160 народни представители, чак тогава да се мине към деблокиращ механизъм, за да не се позволи управляващите просто да си избират квотата във ВСС. Отворени сме за дебат по тази тема“, заяви Славов.

Той отбеляза, че подобна идея не е нова и присъства в становища на Венецианската комисия.

Спор за ролята на президента

Славов се обяви против създаването на служебен ВСС. Коментарът му беше по повод идея на правосъдния министър Николай Найденов президентът да участва в процедурата при невъзможност да бъде избран нов състав, включително чрез назначаване на служебни членове.

Депутатът каза, че „Демократична България“ все още не е запозната с конкретните параметри на предложението. По думите му то не е било включено и в програмата на парламентарното мнозинство, публикувана преди три месеца.

„Мисля, че като държава трябва да приключим със служебните кабинети и съвети. Трябва да си вършим работата като институции“, коментира депутатът.

Според Славов евентуалното участие на президента в излъчването на служебен ВСС би нарушило баланса между властите и би влязло в противоречие с решение на Конституционния съд.

Изслушванията за парламентарната квота

Славов определи проведените изслушвания на кандидатите за парламентарната квота на ВСС като съдържателни, независимо от продължителността им. Според него кандидатите са получили конкретни въпроси и са имали възможност да представят професионалните си качества и компетентност.

Депутатът уточни, че могат да се дадат различни оценки за представянето на отделните кандидати, но досега не са водени разговори за подкрепа на конкретни номинации.

„Оценяваме протеклото изслушване и в следващите 2 седмици трябва да се намери общата пресечна точка“, заяви Славов.

Източници: nova.bg