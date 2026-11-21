Севиля и Реал Бетис завършиха 1:1 в градското дерби от 13-ия кръг на Ла Лига. Домакините стигнаха до точката с гол на Кике Салас в първата минута на добавеното време, след като Антони беше извел Бетис напред в началото на второто полувреме. Мачът се игра на стадион „Рамон Санчес-Писхуан“.

Първите 45 минути не предложиха гол, а двата отбора се оттеглиха на почивка при 0:0. Реал Бетис откри резултата в 50-ата минута. Антони получи подаване от Иско и реализира за 1:0.

Севиля увеличи натиска в заключителната част и беше възнаграденa в добавеното време. Кике Салас се разписа в 90-ата минута, а Исаак Ромеро беше последният подавач за изравнителното попадение.

Двата отбора запазиха позициите си

Равенството остави Реал Бетис на четвърто място с 27 точки, докато Севиля събра 19 точки и остана шеста. Преди дербито двата тима заемаха съответно четвърта и шеста позиция, като Бетис имаше 26 точки, а Севиля - 18.

Преди срещата треньорът на Бетис Мануел Пелегрини отхвърли ролята на фаворит за своя отбор. „В дербитата няма фаворити“, заяви чилиецът, който определи двубоя като мач с много емоции и непредвидими обстоятелства.

Предстоят нови мачове в края на ноември

Реал Бетис ще приеме Райо Валекано на 28 ноември в 14:00 часа в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. Ден по-късно Севиля ще гостува на Реал Сосиедад.

Източници: mundodeportivo.com, as.com, europapress.es