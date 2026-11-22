Народното събрание избра 11-те членове на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет след повече от четири години забавяне. Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова определи процедурата като първия случай, в който депутатите не са гласували кандидатите без публично обсъждане.

„За първи път Народното събрание не избра тези хора като „ котки в чувал“.

По думите на Йорданова е имало избор между 21 кандидати, като са били обсъдени аргументите в подкрепа и критиките към всеки от тях. За Съдийската колегия са избрани Емил Дечев, Иван Панчев, Калин Баташки, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров. Представителите на парламента в Прокурорската колегия са Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Кандидатите са били 13 за шестте места в Съдийската колегия и 8 за петте места в Прокурорската колегия. Изборът е проведен с квалифицирано мнозинство, като за всеки кандидат са били необходими най-малко 160 гласа.

Новият ВСС вече е попълнен

На 21 ноември Петко Петков беше избран за член на ВСС от квотата на следователите с 323 гласа. Така съставът на съвета беше попълнен, след като прокурорите и съдиите вече бяха избрали своите представители. При липса на обжалване новият състав може да бъде публикуван в „Държавен вестник“ в началото на декември.

След встъпването си членовете ще трябва да започнат процедури за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

ДБ предлага дефицит от 2,81% в Бюджет 2027

Йорданова заяви, че „Демократична България“ не подкрепя нито един от трите бюджета, представени от кабинета „Радев“. Партията ще настоява дефицитът в големия бюджет да бъде намален от предложените 4,24% на 2,81%.

Сред предложенията е държавата да инвестира по 1000 евро за всяко новородено дете чрез механизъм, наречен „Сметка бъдеще“. Идеята е средствата да се управляват така, че да могат да се увеличават. ДБ предлага още по-високи данъчни облекчения за семейства с две и три деца, както и безплатен спорт и рехабилитация за деца с двигателни проблеми, други здравословни затруднения или наднормено тегло.

Йорданова каза, че партията ще продължи да настоява и за реформа в ТЕЛК. Тя уточни, че все още не е определено коя част от бюджета може да бъде подкрепена на второ четене.