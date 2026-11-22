Проф. Станимир Карапетков заяви, че срещу него се подготвя акция, чиято цел е да бъде отстранен от разследването на верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Изказването му идва след претърсване на дома му в Сливен от служители на ГДБОП.

„Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на АМ „Тракия““, каза Карапетков пред БНТ. Той допълни, че адвокатите му не му разрешават да говори подробно по случая и че е вдигнал кръвно.

Претърсването е извършено по досъдебно производство

Акцията е проведена в петък вечерта около 20:00 часа. По разпореждане на наблюдаващия прокурор в жилището на автоексперта са извършени претърсване и изземване на веществени доказателства по образувано досъдебно производство.

По време на процесуално-следствените действия Карапетков е бил временно изведен и задържан, за да не възпрепятства работата на разследващите. След това е освободен. На място е пристигнал и защитникът му адвокат Димитър Марковски.

Според информация на БНТ повод за действията е сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега при изготвянето на заключения. Към момента прокуратурата не е съобщила официално дали му е повдигнато обвинение и в какво процесуално качество участва в разследването.

Автоекспертът е свързван и с друго дело за катастрофа

Името на Карапетков беше въвлечено и в спор около дело за смъртта на 12-годишно момиче, загинало при катастрофа край Телиш. Бащата на детето публично оспори констатациите в автотехническата експертиза, изготвена от Карапетков.

По-рано през годината това доведе до отвода му от съдебното производство по делото. В последващ коментар пред БНТ бащата на момичето заяви, че претърсването е свързано със сигнал за натиск върху вещо лице, назначено да изготви нова експертиза. Това твърдение не е потвърдено официално от прокуратурата.

Засега няма публично съобщение за повдигнато обвинение срещу Карапетков или за предприемане на следващи процесуални действия по досъдебното производство.