Пеевски: Достойното заплащане на полицаите е държавен дълг

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Достойното заплащане и социалните права на полицаите са отговорност на държавата към хората. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.

Пеевски изрази признателност към служителите на МВР за смелостта, професионализма и всеотдайността, с които защитават живота, спокойствието и сигурността на гражданите.

„Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви и държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви“, посочи Пеевски.

Той определи като недопустимо полицаите да бъдат превръщани в инструмент за партийни конфликти чрез политическото ръководство на службите.

Подкрепа за исканията за Бюджет 2027

Лидерът на ДПС заяви пълна подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и за защита на социалните права на служителите.

„Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите“, написа Пеевски.

По думите му ДПС ще отстоява тази позиция при обсъждането и приемането на бюджета. Той заяви още, че партията последователно защитава достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор „Сигурност“.

Пеевски посочи, че ДПС се е противопоставяла на опитите да бъдат отлагани договорени увеличения, да бъдат намалявани възнаграждения и да бъдат отнемани права.

Източници: bta.bg