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Пеевски: Достойното заплащане на полицаите е държавен дълг
  Тема: Избори

Пеевски: Достойното заплащане на полицаите е държавен дълг

8 Ноември, 2026 09:15 1 045 54

  • делян пеевски-
  • дпс-
  • полицаи-
  • мвр-
  • бюджет 2027

Лидерът на ДПС подкрепи исканията на синдиката на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027

Пеевски: Достойното заплащане на полицаите е държавен дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Достойното заплащане и социалните права на полицаите са отговорност на държавата към хората. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.

Пеевски изрази признателност към служителите на МВР за смелостта, професионализма и всеотдайността, с които защитават живота, спокойствието и сигурността на гражданите.

„Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви и държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви“, посочи Пеевски.

Той определи като недопустимо полицаите да бъдат превръщани в инструмент за партийни конфликти чрез политическото ръководство на службите.

Подкрепа за исканията за Бюджет 2027

Лидерът на ДПС заяви пълна подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и за защита на социалните права на служителите.

„Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите“, написа Пеевски.

По думите му ДПС ще отстоява тази позиция при обсъждането и приемането на бюджета. Той заяви още, че партията последователно защитава достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор „Сигурност“.

Пеевски посочи, че ДПС се е противопоставяла на опитите да бъдат отлагани договорени увеличения, да бъдат намалявани възнаграждения и да бъдат отнемани права.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генади

    47 1 Отговор
    Шопар.

    Коментиран от #18

    09:16 08.11.2026

  • 2 Гост

    46 2 Отговор
    Полицаите как не ги е срам, достатъчно прибират от подкупи, че да не им пука за заплатите...

    09:17 08.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    52 1 Отговор
    Още пари за кучетата на властта да пазят тези търтеи от народната любов

    09:18 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Васил

    49 0 Отговор
    Ама само полицаите ли работят в тази държава????

    09:19 08.11.2026

  • 6 хехе

    50 0 Отговор
    Ами да върне торбите с парите от Дубай и да плати достойно иначе си е чисто нахалство полицаите да ревът за ново увеличение на зплатите.

    09:19 08.11.2026

  • 7 Промяната

    38 0 Отговор
    Този трябва да го накажат да хвърля луга през зимата, защото хвърля сол на всеки проблем в държавата!

    09:20 08.11.2026

  • 8 Kaлпазанин

    24 0 Отговор
    Държавен дълг да си пазите власта ,и не само тук а и по света

    09:20 08.11.2026

  • 9 Достойно

    25 0 Отговор
    заплащане за недостойно отношение и работа , ли ? Хайде , де !

    09:20 08.11.2026

  • 10 ставка

    23 0 Отговор
    Оооо мистър Кеш не е в Дубай?
    Хаха.

    09:20 08.11.2026

  • 11 Държавен дълг

    29 0 Отговор
    Е ти и Борисов с пранги в затвора! Ни съд, ни полиция с Достойнство и Задължения!
    Я да мълчиш!

    09:21 08.11.2026

  • 12 Кьорави няма

    31 0 Отговор
    Друго седи зад думите ти,не съжалението ти за полицаите!

    09:21 08.11.2026

  • 13 Администрация

    32 0 Отговор
    Администрацията към МВР е 11 553 калинки с 29 000 полицаи. В ерата на компютрите, са безполезни и само взимат заплати.

    09:22 08.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шумкарския

    21 0 Отговор
    и милиционерски внук се изока напълно ненужно .

    09:23 08.11.2026

  • 16 Лопата Орешник

    25 0 Отговор
    А на другите граждани, достойното заплащане не е държавен дълг, така ли ве, шомпъл?! Аре тихичко и да не се чува грухтене от кочината, че винаги е нещо смешно и нелепо!! Те само полицаите са хора, другите не са, нали?

    09:23 08.11.2026

  • 17 Гого

    22 0 Отговор
    Някой велик мислител от миналото беше казал че не трябва заплатата на полицаите да е по-висока от тази на учителите. Иначе става полицейска държава

    09:23 08.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТоА пА?!

    16 0 Отговор
    Сега им се поддмазва....:)))!

    09:24 08.11.2026

  • 20 ЯЗВАТА НА ДЪРЖАВАТА СА СЪД

    9 0 Отговор
    И ЧИНГЕТАТА. ТВА СА НАААЙ ЛАКУМИТЕ ЗА ПАРИ. ТЯХНИТЕ ПАРИ ТРЯА ДА СА ПОЛЗВАТ ЗА ДИГАНЕ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА НА 2550 ЕВРАКИСА...

    09:25 08.11.2026

  • 21 анатома

    10 0 Отговор
    Запланите изобщо не са малки миналото лято стреляха под прозореца ми пистолет под прозореца мни в 1часа през ноща. Дежурния ми каза дано да си отидат.

    09:26 08.11.2026

  • 22 Само

    14 1 Отговор
    зад милиционерите ли стоят риск , дежурства и семейства , бе другарю ? Не обиждай и не омаловажавай труда на милиони граждани , чиито риск , труд , денонощни дежурства и персонална отговорност са несравними ! Срамота !

    09:27 08.11.2026

  • 23 Прасун

    17 0 Отговор
    Държавен дълг им е да те арестуват колкото се може по скоро и да ни отарвът от гнусната ти мутра

    09:27 08.11.2026

  • 24 хихи

    11 0 Отговор
    Пеевски! Дефинирай "Достойно"!???

    09:28 08.11.2026

  • 25 Дойде си

    13 0 Отговор
    време за популизъм! Над 80% процента от ченгетата са нищоправещи дребни душици,взимащи свръх висока заплата и чакащи пенсия.

    09:28 08.11.2026

  • 26 Цвете

    17 1 Отговор
    БЕЗУМИЕТО Е НАЛИЦЕ. ПАК ЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ, КОГАТО ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА ГИ ВДИГНАХТЕ САМО НА МВР С 50 %??????? КОЛКО ОЩЕ? А ЗА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ,ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАШ? ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЗАЩО МЪЛЧИШ ? КОГА ЩЕ ВЪРНЕШ ПАРИТЕ НА КТБ? ТИ СИ СИ ДОБРЕ С ОТКРАДНАТОТО ,А ОСТАНАЛИТЕ? КЪДЕ ТИ Е КОШНИЦАТА ЗА " ГРИЖАТА "? 🤦‍♂️👎🫡🤑🛒🤔🤥🇧🇬👎🤦‍♂️🇪🇺

    09:29 08.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ПРАСЧО , ИСКАЙ ДА УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ....
    ... ТЕ СА ПО - ВАЖНИ ЗА ТЕБ :)

    09:32 08.11.2026

  • 29 655

    13 0 Отговор
    Скандално е! Те взимат повече от лекар специалист?!?
    Цял ден са по колите,полуграмотни са, не изглеждат добре, физически са безпомощни!?! А и огромна част от тях, не служат в интерес на обществото! Справка - субектът, който ги подкрепя!!!

    09:32 08.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Имаше

    5 0 Отговор
    сравнение между охраната на Прасчо и лидера на С. Корея.. Корейците въпреки, че бягаха около колата на боса си изоставаха, спрямо охраната на Прасчо🤣🤣🤣

    09:33 08.11.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ОТ УТРЕ ПРАСЧО
    ПАК ЩЕ ГОВОРИ ЗА " ЕТНИЧЕСКО ПРОЧИСТВАНЕ" .... ЗАДЕЙСТВАХ МНОГО СЕРИОЗНИ ХОРА :)

    09:34 08.11.2026

  • 33 БеГемот

    7 0 Отговор
    Е как да го арестуват тоя хубавия човек ....полицаите....

    09:34 08.11.2026

  • 34 Коци Георгиев

    8 0 Отговор
    Един полицай не си получавал заплатата от 6 месеца. След шестия месец касиера го подсетил да си вземе заплатите , а той отговорил ..Ама вие и заплати ли давате?

    09:34 08.11.2026

  • 35 Справедливост

    8 0 Отговор
    Достойно заплащане на всички РАБОТЕЩИ БЪЛГАРИ!!!!! НЕ САМО за държавните служители (тоест хрантутниците)!!!

    09:34 08.11.2026

  • 36 Кочина ново начало

    5 0 Отговор
    Още има много хора в прокуратурата и съда прасето, затова не се плаши от Коледа.

    09:36 08.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гру

    7 0 Отговор
    Това си чиста проба купуване на МВР за собственна употреба. Див популизъм.

    09:38 08.11.2026

  • 40 Спират ме

    2 0 Отговор
    вечер двама полицаи. Единият ме пита:
    -Откъде идваш?
    Отговарял:
    -Прибирам се от работа.
    Другият полицай ме поглежда и пита:
    -А къде отиваш?
    Останах в ступор! Къде може да се прибира човек?

    09:38 08.11.2026

  • 41 Мата Хари от Крушари

    3 1 Отговор
    Пееф е от проевропейските сили.Да не забравяме приноса му за спечелването на вота в Кърджали от Гюро.

    09:38 08.11.2026

  • 42 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Достатъчно достойно им е на тия шебеци. Сега постъпил полицай взима 2000 евро без един ден трудов стаж. И парите са чисти , не плащат абсолютно никакви осигуровки, всичко им го плащаме ние. За да ни тероризират после за благодарност.

    09:39 08.11.2026

  • 43 Пламен

    5 0 Отговор
    България остава сред страните в ЕС с едни от най-ниските изисквания за възраст при пенсиониране в сектор „Сигурност“. В страни като Нидерландия и Германия полицаите остават на работа близо десетилетие по-дълго.

    Коментиран от #48

    09:40 08.11.2026

  • 44 Ццц

    5 0 Отговор
    Ако мисията на полиция е да служи и пази, значи в България няма полицаи! По пътищата виждам, че камерите, които работят си имат униформени шофьори да ги закарат на работа, но поискаш ли съдействие от хората с униформите или не е тяхна работа или ако не са в настроение, ще ти искат лична карта и ще започнат да се ежат!

    09:40 08.11.2026

  • 45 Гнида

    3 0 Отговор
    Като не им отърват заплатите , да се откажат . Ама се натискат на държавната ясла . Тоя шопар търси евтин популизъм .

    09:41 08.11.2026

  • 46 АЗ МИСЛЯ

    5 0 Отговор
    ЧЕ ЩОМ НЕ СИ АРЕСТУВАН И РАСЛЕДВАН ,НЕ СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА И ТРЯБВА ДА ИМ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТИТЕ

    09:41 08.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Казанлъшкия

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пламен":

    Не е приложимо това при нас , защото нашите са много охранени, имат високо кръвно и понякога и висока захар и ще ги покоси някой инфаркт на служебното място докато тичат след някой джебчия примерно. ))

    09:43 08.11.2026

  • 49 кукузел

    2 0 Отговор
    "С чужда кесия лесно се разплаща". При средното ниво полицаи за ЕС 313/100k, България е осма с 398/100k .

    09:44 08.11.2026

  • 50 Ама то

    1 0 Отговор
    И полицаи ли имало ,аз мислех ,че само милиционери

    09:45 08.11.2026

  • 51 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор
    КОМШИЯТА МИ СЕ ХВАЛЕШЕ
    ЧЕ СА НА ДОТАЦИИ...

    ДОБРИ ПАРИ КАЗА

    ДО ДЕ ИЗЛЕЗЕ НА ПЪТЯ
    И ЗАВАЛЯВАТ ПАРИ

    НЯМА СУША
    ДОБРА РЕКОЛТА

    СЕГА ЗНАЧИ И ЗАПЛАТИ
    ЩЕ И ДАВАТ...МИЛИОНЕРИ...

    09:49 08.11.2026

  • 52 Троян

    0 0 Отговор
    Интересно ми е. Прасето да каже колко е началната заплата на полуграмотно ченге и колко взема млад лекар завършил висше образование? Амсалак. Тоя е шефа на дпс тая дума я разббира вероятно.

    09:49 08.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 амии

    0 0 Отговор
    Пеевски отлично разбира, че е прави провокация с изказването си.
    Правителството да се замисли за първи стъпки за въвеждане на роботи в полицията както вече започнаха да правят други държави, хем по-малко трантутници в полицята и по-малки разходи за заплати, хем по-качествена и неподкупна сигурност.

    09:58 08.11.2026