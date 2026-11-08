Пеевски: Достойното заплащане на полицаите е държавен дълг

Достойното заплащане и социалните права на полицаите са отговорност на държавата към хората. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.
Пеевски изрази признателност към служителите на МВР за смелостта, професионализма и всеотдайността, с които защитават живота, спокойствието и сигурността на гражданите.„Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви и държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви“, посочи Пеевски.
Той определи като недопустимо полицаите да бъдат превръщани в инструмент за партийни конфликти чрез политическото ръководство на службите.
Подкрепа за исканията за Бюджет 2027
Лидерът на ДПС заяви пълна подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и за защита на социалните права на служителите.„Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите“, написа Пеевски.
По думите му ДПС ще отстоява тази позиция при обсъждането и приемането на бюджета. Той заяви още, че партията последователно защитава достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор „Сигурност“.
Пеевски посочи, че ДПС се е противопоставяла на опитите да бъдат отлагани договорени увеличения, да бъдат намалявани възнаграждения и да бъдат отнемани права.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Генади
Коментиран от #18
09:16 08.11.2026
2 Гост
09:17 08.11.2026
3 Тик-Ток
09:18 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Васил
09:19 08.11.2026
6 хехе
09:19 08.11.2026
7 Промяната
09:20 08.11.2026
8 Kaлпазанин
09:20 08.11.2026
9 Достойно
09:20 08.11.2026
10 ставка
Хаха.
09:20 08.11.2026
11 Държавен дълг
Я да мълчиш!
09:21 08.11.2026
12 Кьорави няма
09:21 08.11.2026
13 Администрация
09:22 08.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шумкарския
09:23 08.11.2026
16 Лопата Орешник
09:23 08.11.2026
17 Гого
09:23 08.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ТоА пА?!
09:24 08.11.2026
20 ЯЗВАТА НА ДЪРЖАВАТА СА СЪД
09:25 08.11.2026
21 анатома
09:26 08.11.2026
22 Само
09:27 08.11.2026
23 Прасун
09:27 08.11.2026
24 хихи
09:28 08.11.2026
25 Дойде си
09:28 08.11.2026
26 Цвете
09:29 08.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ТЕ СА ПО - ВАЖНИ ЗА ТЕБ :)
09:32 08.11.2026
29 655
Цял ден са по колите,полуграмотни са, не изглеждат добре, физически са безпомощни!?! А и огромна част от тях, не служат в интерес на обществото! Справка - субектът, който ги подкрепя!!!
09:32 08.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Имаше
09:33 08.11.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПАК ЩЕ ГОВОРИ ЗА " ЕТНИЧЕСКО ПРОЧИСТВАНЕ" .... ЗАДЕЙСТВАХ МНОГО СЕРИОЗНИ ХОРА :)
09:34 08.11.2026
33 БеГемот
09:34 08.11.2026
34 Коци Георгиев
09:34 08.11.2026
35 Справедливост
09:34 08.11.2026
36 Кочина ново начало
09:36 08.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гру
09:38 08.11.2026
40 Спират ме
-Откъде идваш?
Отговарял:
-Прибирам се от работа.
Другият полицай ме поглежда и пита:
-А къде отиваш?
Останах в ступор! Къде може да се прибира човек?
09:38 08.11.2026
41 Мата Хари от Крушари
09:38 08.11.2026
42 Казанлъшкия
09:39 08.11.2026
43 Пламен
Коментиран от #48
09:40 08.11.2026
44 Ццц
09:40 08.11.2026
45 Гнида
09:41 08.11.2026
46 АЗ МИСЛЯ
09:41 08.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Казанлъшкия
До коментар #43 от "Пламен":Не е приложимо това при нас , защото нашите са много охранени, имат високо кръвно и понякога и висока захар и ще ги покоси някой инфаркт на служебното място докато тичат след някой джебчия примерно. ))
09:43 08.11.2026
49 кукузел
09:44 08.11.2026
50 Ама то
09:45 08.11.2026
51 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ЧЕ СА НА ДОТАЦИИ...
ДОБРИ ПАРИ КАЗА
ДО ДЕ ИЗЛЕЗЕ НА ПЪТЯ
И ЗАВАЛЯВАТ ПАРИ
НЯМА СУША
ДОБРА РЕКОЛТА
СЕГА ЗНАЧИ И ЗАПЛАТИ
ЩЕ И ДАВАТ...МИЛИОНЕРИ...
09:49 08.11.2026
52 Троян
09:49 08.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 амии
Правителството да се замисли за първи стъпки за въвеждане на роботи в полицията както вече започнаха да правят други държави, хем по-малко трантутници в полицята и по-малки разходи за заплати, хем по-качествена и неподкупна сигурност.
09:58 08.11.2026