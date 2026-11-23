В пустия пейзаж на италианския уестърн той се появява с кал по палтото, поглед, който не издава страх, и ковчег, влачен през калта. Така през 1966 г. Франко Неро влиза в историята на киното като Джанго – герой, чието име остава завинаги свързано с неговото.

На 23 ноември 2026 г. италианският актьор навършва 85 години. Роден е през 1941 г. в Сан Просперо Пармезе край Парма с името Франческо Клементе Джузепе Спаранеро. Пътят му към голямото кино започва през 60-те години, но именно „Джанго“ на Серджо Корбучи го превръща в международна звезда.

Ролята, която остава завинаги

„Джанго“ е мрачен и суров италиански уестърн, различен от класическите американски истории за герои в бели шапки. В изпълнението на Неро главният персонаж е самотен, изморен и опасен мъж, който носи миналото си като тежест. Филмът става култов, а името Джанго започва да се произнася на различни езици като синоним на образа, изигран от Неро.

Самият актьор разказва пред „Гардиън“, че като дете е мечтаел да бъде каубой на бял кон, но първоначално не е искал да приеме ролята в „Джанго“. Въпреки колебанието си той се съгласява и филмът променя кариерата му.

Години по-късно Куентин Тарантино отдава почит на героя и актьора във „Джанго без окови“ от 2012 г. Неро се появява в кратка, но запомняща се сцена, в която среща Джанго, изигран от Джейми Фокс.

От „Библията“ до „Камелот“

Още през 1966 г. Джон Хюстън избира Неро за ролята на Авел във филма „Библията“. Година по-късно италианецът играе Ланселот в „Камелот“, където партнира на Ричард Харис и Ванеса Редгрейв. За изпълнението си получава номинация за „Златен глобус“.

С Редгрейв връзката му продължава десетилетия. Двамата имат син – режисьора Карло Габриел Неро. Заедно се появяват и в по-късни филмови проекти, включително в „Писма до Жулиета“.

Кариерата на Неро не остава ограничена до уестърните. Той работи с Лукино Висконти, Райнер Вернер Фасбиндер, Клод Шаброл и Луис Бунюел, като преминава от исторически драми към криминални филми, трилъри и международни продукции.

Звезда на Алеята на славата

През февруари 2026 г. Франко Неро получава звезда на холивудската Алея на славата – признание за кариера, продължила повече от шест десетилетия. През септември италианското Министерство на културата организира церемония в негова чест.

Тогава Неро обобщава отношението си към професията с кратка реплика: „Аз съм трактор; не спирам“. В думите му има и биография, и обещание – че човекът, когото светът помни като Джанго, продължава да търси следващата си роля.

Източници: apnews.com, ansa.it, theguardian.com