Четири населени места в община Павликени са без автобусен транспорт до общинския център, Велико Търново и съседните селища вече осем години. Жителите на Вишовград и Росица разчитат на таксита, роднини и съседи, за да стигнат до лекар, аптека, пазар или административна услуга.

Проблемът е особено тежък за възрастните хора и за тези без личен автомобил. В Росица кметът Айдън Юмеров посочва, че седем-осем вдовици търсят помощ от близки и съседи, когато трябва да пътуват до града.

„Има седем-осем вдовици, които нямат личен превоз и се ориентират към роднини, към комшии“, казва Айдън Юмеров, кмет на Росица.

Жителите настояват поне веднъж седмично да има връзка с Павликени. Вторник е пазарен ден и тогава хората искат да купят храна, да посетят аптека и да свършат административните си задачи. Липсата на автобус засяга и работещи във Велико Търново, които не разполагат с личен автомобил.

Таксито е единствената алтернатива

Във Вишовград местните също са принудени да търсят индивидуален превоз. Крум Димитров разказва, че възрастните хора пътуват с таксита или с каквото успеят да намерят. Според него без личен автомобил младите жители трудно стигат до работните си места във Велико Търново.

Британският заселник Анди Сърл посочва, че без кола дори купуването на по-евтина храна и плащането на битови сметки се превръщат в проблем. По думите му таксито вече струва 10 евро, докато преди години същото пътуване е било 10 лева.

Общината не намира превозвач

Редовен автобусен транспорт има по основните направления, но линиите към малките населени места остават без превозвачи заради ниския брой пътници. Кметът на община Павликени Емануил Манолов заявява, че ежегодните обществени поръчки не привличат кандидати.

„Всяка година провеждаме обществена поръчка, на която не се явява никой кандидат от превозваческите фирми“, казва Манолов.

Според него решение може да има, ако държавата субсидира нерентабилните линии по единни критерии. Той смята, че така ще се появят превозвачи, готови да изпълняват услугата.

Проблемът не е ограничен само до Павликенско. Данни, събрани от общините през февруари 2026 г., показват, че 738 населени места в България са без обществен транспорт. Предлаганото решение е съчетание от държавно финансиране за губещите линии и промени в транспортните схеми, така че да бъдат отчетени нуждите на малките населени места и новите жители там.

Източници: euronews.bg, btv.bg