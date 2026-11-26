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Автор: Мария Манолова, "Климатека"

Свикнали сме да избираме мобилния си оператор, интернет доставчика си и условията, при които ползваме техните услуги. Но когато става дума за електроенергията у дома, повечето от нас нямат навика да сравняват оферти. Плащаме сметката си по регулирани цени, без да се замисляме от кого купуваме ток и дали бихме могли да получим по-изгодни условия.

През 2025 г. България отложи за неопределен срок пълното отваряне на пазара на електроенергия за домакинствата. Това обаче не отменя въпросите, които съпътстват промяната: ще плащаме ли повече за ток, какво реално ще можем да избираме и как ще бъдат защитени хората, които и днес трудно покриват сметките си?

За да бъде свободният пазар реална възможност, а не риск от по-високи цени, са необходими повече промени от премахването на регулираната цена.

Какво означава свободен пазар?

Либерализацията на пазара на електроенергия променя начина, по който се определя цената на тока за домакинствата. Вместо тя да бъде дефинирана от държавата, на свободния пазар тя се формира според търсенето и предлагането. Потребителите могат да избират между различни търговци и оферти, сравнимо с това как избират интернет доставчика си.

Процесът е заложен в европейските директиви и е необратим. У нас той се случва поетапно и все още функционират паралелно регулиран и свободен пазар.

Целта е постепенно да се изгради общ европейски енергиен пазар, в който електрическата енергия да се търгува при сходни правила. Процесът обаче е бавен и сложен, а свободният пазар сам по себе си не гарантира по-ниски цени – в някои европейски държави те се повишават и след либерализацията.

Какво ще можем да избираме?

Свободният пазар не означава, че всичко в сметката за електроенергия ще подлежи на избор. Едно домакинство ще може да избира търговеца, от когото купува електроенергия, и да сравнява различни оферти и условия. Електроразпределителното дружество няма да се сменя, а ще зависи от това къде живеем и продължава да отговаря за мрежата, по която токът достига до дома ни. Мрежовите услуги и такси също остават регулирани.

Затова при свободен пазар може да се договаря цената на самата електроенергия, но но не всички компоненти в крайната сметка.

На теория свободният пазар позволява на домакинствата да избират доставчик и да договарят цената на електроенергията. На практика това все още не се случва в пълна степен, тъй като механизмите за дългосрочни договори между битови потребители и доставчици не са развити за битови абонати. Това намалява стимулите както за конкуренция между доставчиците, така и за активното участие на домакинствата на свободния пазар.

За ползите и рисковете от свободния пазар

В идеалния случай процесът води до прозрачна и конкурентна среда, в която повече компании имат шанс да участват и да инвестират. .

Повече конкуренция не значи автоматично по-ниски сметки. Идеята на свободния пазар е различните търговци да се конкурират за потребителите с цени, условия и услуги. Това може да насърчи по-голяма ефективност и нови предложения, но цената на електроенергията продължава да зависи и от редица други фактори – от производството и потреблението до цените на горивата и състоянието на енергийната система.

Какво ще донесе конкуренцията?

Идеята е конкуренцията на свободния пазар да насърчи по-добри услуги и по-иновативни решения. Очакването е, че натискът между различните търговци може да повиши ефективността, да намали част от разходите и в дългосрочен план да допринесе за по-конкурентни цени. Подобен опит има например в Обединеното кралство и Германия.

Защо се отлага либерализацията?

Отлагането се дължи на комбинация от политически, икономически и социални фактори. Сред тях са и съществуващите опасения за по-високи сметки за електроенергия. Липсва и подготовка на системата. А въвеждането на мерките за защита на енергийно бедните домакинства се забави.

В момента домакинствата могат доброволно да изберат търговец на свободния пазар, но преобладаващата част остават при регулираното снабдяване, където цената се определя от КЕВР и е значително по-ниска от тази на свободния пазар.

Причината е, че все още липсват част от техническите и регулаторните механизми, необходими за пълно отваряне на пазара.

Как се формира сметката ни за ток днес?

Този процес беше заместен от модел, който донякъде прилича на пазарен, но цените за домакинствата не се определят по пазарни механизми, а остават определяни от държавата. Можем да сравним българската ситуация с “пазарен Франкенщайн”.

В момента повечето домакинства в България купуват електроенергия на регулиран пазар, където цената се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Последните промени измениха начина, по който се организира регулираният пазар, но за домакинствата основният принцип остава същият – цената продължава да се определя административно.

КЕВР определя ежемесечно компенсация за крайните снабдители (Електрохолд, ЕВН и Енерго-про) за покриване на част от разходите за закупената електрическа енергия от свободен пазар за битови крайни клиенти, които са на регулирани цени. Стойността на тази компенсация е видима във фактурите за електроенергия. На Фиг. 2 е представена като пример фактура за електроенергия от периода 21 август - 19 септември 2026 г., а компенсацията се намира точно под общата сума за плащане.

Както показва Фиг. 3, около една четвърт от крайната сметка за електроенергия се формира от мрежови такси, а не от самата цена на потребената електроенергия. Данните показват, че дори при намаляване на разходите за закупуване на електроенергия, мрежовите такси остават значим компонент от крайната сметка, което подчертава значението на възможностите за локалното производство и потребление на енергия за ограничаване на общите разходи.

Фигура 3. Дялово разпределение на елементите в общата цена за електричество от показаната във фиг. 2

Кой плаща за регулираните цени?

Токът вече се търгува на борсата, като действа регулиран механизъм за покриване/компенсиране на част от разходите на крайните снабдители, финансиран през Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, за да не плащат домакинствата пълната пазарна цена макар и да продължават да плащат регулирани цени. Разликата между пазарната и регулираната цена се покрива чрез въпросните компенсации за снабдителите.

Средствата за тези компенсации идват от Фонда за сигурност на електроенергийната система, който се финансира от различни източници в енергийния сектор, включително от приходи от производители на електроенергия, мрежови такси и продажба на въглеродни квоти. (Фиг. 4).

От 1 юли 2025 г. механизмът за компенсации започна да се определя по по-гъвкав начин като част от подготовката за либерализацията на пазара. Въпреки това цените за домакинствата остават под контрола на КЕВР, за да се защитят битовите потребители и да се запази социално поносима цена за електроенергия.

Този процес обаче е с неопределен срок на действие и без разяснителна комуникационна кампания за домакинствата.

Как работи пазарът зад кулисите?

На свободния пазар електроенергията се купува и продава по свободно договорени цени – чрез директни договори между участниците или на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). На него участват търговци, фирми и мрежови оператори, които купуват електроенергия за технологичните си разходи.

Производителите на енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство с мощност над 500 kW са задължени да предлагат произведената електроенергия на организирания борсов пазар.

КЕВР определя правилата за търговия и регулираните мрежови цени. А когато предварително заявеното количество електроенергия се различава от реално произведеното или потребеното, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) балансира системата. Разходите от тези разлики се отчитат чрез цените на балансиращата енергия.

От какво зависи цената на тока в един либерализиран пазар?

На свободния пазар цената на електроенергията се определя от търсенето и предлагането, но върху нея влияят много други фактори – цените на горивата и въглеродните емисии, времето, състоянието на електроенергийната система, геополитическите събития и динамиката на регионалните пазари.

Домакинствата не избират конкретен производител на електроенергия, а търговец и неговата оферта. Част от търговците могат например да предлагат електроенергия с гарантиран произход от възобновяеми източници, както и различни допълнителни услуги.

Въпреки потенциала на либерализацията, към момента участието на домакинствата на свободния пазар в България остава ограничено и не винаги икономически изгодно. Причините са комбинация от технически, инфраструктурни и поведенчески фактори.

Защо реалният избор продължава да е труден?

На теория свободният пазар дава повече възможности за избор, но за да могат домакинствата действително да се възползват, е необходима и подходяща техническа инфраструктура.

Един от основните проблеми е липсата на интелигентни електромери и почасово отчитане на потреблението. Без тях домакинството трудно може да проследи кога използва най-много електроенергия и да премести част от потреблението си към часовете с по-ниски цени. В момента тази липса ограничава възможностите за активно участие на битовите потребители на пазара на електроенергия. Дори когато битов потребител е на свободния пазар, потребената електроенергия се балансира и фактурира на база предварително определени стандартизирани профили. В резултат на това потребителят не получава ясен ценови сигнал и няма достатъчен стимул да адаптира потреблението си към часовете с по-ниски цени на електроенергията.

Това става все по-важно с навлизането на възобновяемите източници. Традиционно сме свикнали с по-евтина нощна тарифа, но при по-голямо производство от слънчева енергия часовете с по-ниски пазарни цени по-често могат да бъдат през деня. За да се възползва от тях обаче, потребителят трябва да е наясно кога и колко електроенергия използва.

Ограничения има и при обмена на данни между електромерите, мрежовите оператори и търговците. Това затруднява въвеждането на по-гъвкави ценови модели и стимули, чрез които домакинствата да преместват потреблението си извън часовете с най-голямо натоварване.

Как можем да сравним оферти?

Реалният избор изисква потребителите да могат лесно да сравняват предложенията на различните търговци. КЕВР поддържа дигитална платформа за сравнение на оферти и смяна на доставчик, а съществуват и независими инструменти за сравнение на предложенията на пазара.

Потребители в затруднено положение

Свободният пазар не поставя всички домакинства в еднаква позиция. Затова една от най-важните предпоставки за либерализацията е да има работеща защита и подкрепа за хората, които са най-силно изложени на риск от високи сметки и ценови колебания.

Българското законодателство вече въвежда понятията „енергийно бедно домакинство“ и „уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия“. Според оценки на Икономическия и социален съвет около 1,8 млн. души в България попадат в категорията на енергийно бедните.

Предизвикателството обаче е тези определения да бъдат свързани с реално работещи мерки – целева подкрепа, компенсации и обновяване на жилищата. Изграждането на тези механизми е важна част от подготовката за бъдещото отваряне на пазара. Според експерти, те са в още съвсем начален етап.

Какво показва опитът на Габрово?

Една от възможностите потребителите да имат по-активна роля са енергийните общности, в които произведената на местно ниво електроенергия може да се споделя между участниците.

През февруари 2026 г. в България беше въведен модел за споделяне на електроенергия чрез регистрирана група от производствени и потребителски обекти. Той обхваща и активни клиенти, граждански енергийни общности и общности за възобновяема енергия.

Практически пример е първата енергийна общност в Габрово, създадена с подкрепата на общината, в която вече участва и битов потребител. В рамките на общността цената на споделяната електроенергия се договаря между участниците, което дава възможност на домакинствата да заемат по-активна роля на енергийния пазар и да разполагат с по-предвидим модел на разходите за електроенергия. За количеството електроенергия, получено чрез механизма за споделяне на енергия, не е начислена стойност за самата електроенергия (фиг. 5). Заплащат се единствено мрежовите услуги, чиито цени се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно действащата нормативна рамка.

Фиг. 5 Извадка от фактурата за електроенергия на битов абонат с ДДС, който е част от енергийната общност в Габрово за октомври 2026 г.

А от общо 621 kWh месечно потребление, 146 kWh са отчетени като споделена енергия в рамките на енергийната общност (фиг. 6). За това количество не е начислена цена за електроенергия, а единствено съответните мрежови такси. По този начин, при договаряне на по-ниска цена на споделената енергия, могат да се намаляват разходите на крайния потребител, което демонстрира на практика икономическите ползи от участието в енергийна общност.

Според Тодор Попов, директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в община Габрово, развитието на общността създава условия за по-стабилни и изгодни цени на споделяната енергия. Предимство е, че електроенергията се използва близо до мястото, където се произвежда.

Остават и препятствия: участието на домакинствата изисква подходящи електромери и подробни данни за потреблението, а процедурите и техническите механизми за споделяне на електроенергия все още се развиват.

По думите на Попов целта е да се намери „справедлив модел, който дава на хората повече контрол и енергийна автономност“. Примерът от Габрово показва едновременно потенциала на енергийните общности и необходимостта от инфраструктура и правила, които да позволят на повече домакинства реално да участват.

Как да направим либерализацията справедлива?

За да бъде либерализацията на електроенергийния пазар успешна и обществено приемлива, тя трябва да стъпи на няколко ключови принципа.

Ясни и сравними оферти: Потребителите трябва да могат лесно да сравняват ценови планове и условия – без скрити такси и неясни клаузи. Необходими са и работещи механизми за отчитане и фактуриране, които да са разбираеми за домакинствата.

Защита на уязвимите потребители: Социални механизми като компенсации, целеви помощи и ясни правила при риск от прекъсване на електрозахранването са ключови за ограничаване на социалните неравенства.

Плавен преход към новия модел: Поетапното въвеждане на реформата дава време на домакинствата и институциите да се адаптират и намалява риска от шокови ефекти.

Информираност и яснота: Потребителите трябва да знаят какво се променя и какво остава непроменено, както и какви права имат. Без това доверието в процеса лесно се подкопава.

Ефективен регулаторен контрол: Регулаторът трябва да следи за нелоялни практики, злоупотреби и необосновани ценови колебания.

Митове и факти

Мит 1: Либерализацията автоматично вдига цените.

Факт: Цените могат да се променят, но държавата разполага с инструменти за защита на потребителите – като компенсации, регулаторен контрол и защитни механизми. В същото време пазарът може да стимулира нови модели на потребление и производство, включително енергийни общности и локални решения.

Мит 2: Ще трябва задължително да сменя доставчика си.

Факт: Битовите потребители могат да останат при настоящия си доставчик на универсална услуга. Либерализацията дава допълнителна възможност за избор на търговец и ценови план, но не въвежда задължителна смяна.

Мит 3: Свободният пазар е хаос.

Факт: В повечето европейски държави свободният пазар на електроенергия функционира при ясни правила, регулаторен контрол и механизми за защита на потребителите. В България всички небитови потребители вече оперират на свободен пазар.

Отлагането на либерализацията дава на България повече време, но не решава проблемите, заради които преходът беше отложен. Работещият свободен пазар изисква домакинствата да разполагат с разбираеми и сравними оферти, информация за собственото си потребление и възможност реално да реагират на цените, а уязвимите потребители – с ефективна защита.

Важният въпрос е при какви условия ще преминем към този свободен пазар. Участието в енергийни общности може да бъде един от инструментите за плавен и социално справедлив преход към либерализиран пазар. Именно подготовката ще определи дали либерализацията ще даде на потребителите реален избор или ще остане възприемана единствено като риск от по-високи цени.