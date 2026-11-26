Маурисио Почетино отказа да коментира директно съдийството след равенството 2:2 на Манчестър Юнайтед като гост на Спортинг в Шампионската лига. На пресконференцията първият въпрос към аржентинския треньор беше свързан с главния съдия Симон Марчиняк, а Почетино отговори само с поклащане на глава и жест към лицето си.

Реакцията му напомни на подхода, който Жозе Моуриньо често използваше след мачове със спорни отсъждания. Вместо да отправя директни обвинения към рефера, португалецът понякога предпочиташе мълчание или кратък жест, с който да покаже недоволството си, без да рискува наказание за публични коментари.

Мачът в Лисабон беше белязан от няколко спорни ситуации. През първото полувреме попадение на Амад Диало за 1:1 не беше зачетено, след като Марчиняк отсъди нарушение на Юри Тилеманс в хода на атаката. Решението предизвика недоволство в лагера на гостите.

В края на срещата Манчестър Юнайтед стигна до нов гол, но и той беше отменен след намеса на системата за видеоповторения. Освен това домакините получиха дузпа, която също беше оспорена от английския тим.

Въпреки недоволството си от решенията, Почетино оцени положително представянето на отбора.

Хареса ми как играхме, показахме характер. Трудно могат да се намерят други мачове, в които отборът да е бил санкциониран толкова много.

Треньорът заяви, че Спортинг е имал предимство, тъй като е съхранил част от титулярите си през уикенда. По думите му Манчестър Юнайтед е бил в по-трудна позиция след мача с Ливърпул, в който е играл с 10 души срещу 11.

„Съдията ни наказа за различни неща и всяко решение бе ключово, но мисля, че тези, които са гледали срещата изцяло, са видели за какво става въпрос“, каза Почетино. Той добави, че се гордее с играчите, защото отборът е показал стила, към който се стреми, въпреки че работи заедно с новия си треньор само от седмица.

След равенството Манчестър Юнайтед има 7 точки в основната фаза на Шампионската лига и запазва шансове за място в топ 8. До края на тази част от турнира тимът трябва да приеме РБ Лайпциг и Байерн, а между тези срещи ще гостува на Виляреал.