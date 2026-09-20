Светослав Иванов: Сметките и мерките

Сегашните мерки ще смекчат моментния удар, но да си мислиш, че с 20 или 50 евро на месец ще решиш проблема, е нереалистично. На този фон мерките, които обяви правителството в петък, би трябвало да се разглеждат не като окончателна рамка, а като процес, който тепърва ще се развива.
Това, което се случва с цените на горивата в световен мащаб, е всичко друго, но не и неочаквано.
Началото на американо-израелската военна кампания срещу Иран през февруари предизвика най-очаквания и прогнозируем отговор за всички наблюдатели на региона. Техеран блокира тесния морски проток, през който преминава около 20% от световния петролен морски трафик.
В първите месеци, дори до средата на пролетта – след първоначалния шок – цените на горивата се успокоиха. Причината беше главно в очакването, че военният конфликт няма да продължи дълго, от една страна, и факта, че големите световни икономики като Китай започнаха да освобождават петрол от резервите си.
С началото на лятото обаче картината се влоши. Конфликтът в Персийския залив деескалира военно, но ескалира икономически.
Ормузкият проток е все така блокиран, а през него ще са преминали нула танкери с петрол. Атаките на движението „хути“, което контролира по-голямата част от територията на Йемен, по алтернативните петролни маршрути на Саудитска Арабия откъснаха още 4% от световните доставки на петрол.
В разгара на лятото в международните отношения и енергийната сфера започна да действа и следният постулат от Законите на Мърфи: „Ако нещата вървят на зле, те ще станат по-зле“.
Войната, която Русия започна в Украйна, рязко ескалира, което предизвика недостиг на рафинирани горива не само вътре в Русия, но и проблем с доставките за Турция и държави в Азия, които продължават да внасят руски петрол.
Цялата тази перфектна буря, която ни брули от две посоки, дойде в Европа в началото на есента. Всички го усещаме – на отиване към морето заредихме на една цена, а на връщане – на друга.
Потенциалът тази криза да се засили с началото на отоплителния сезон е много висок. И няма да става по-добре.
Встрани от политическите престрелки по темата за обхвата и мащаба на мерките, те надали ще са достатъчни при влошаване на ситуацията. Така че и правителството, и опозицията, и обществото трябва да ги приемат по-скоро като първа стъпка.
Причината е, че няма автоматичен механизъм, ако високите цени продължат и през зимата. Следващият сценарий със сигурност трябва да бъде какво ще последва в случай, че всяка засегната индустрия поиска собствени компенсации.
Това е истинският въпрос, който до този момент има много неизвестни. България ще се бори със следствията, без да има контрол върху причините, и тази зима въпросът няма да бъде дали държавата ще помогне, а дали ще има готовност да помогне втори и трети път, когато кризата от новините влезе още по-силно в сметките ни.
Коментарът на журналиста е публикуван на страницата на bTV в интернет
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без майтап
21:07 20.09.2026
2 Правителството
Коментиран от #7
21:08 20.09.2026
3 Зеления
21:16 20.09.2026
4 Тъй,тъй
21:16 20.09.2026
5 Красимир Петров
21:18 20.09.2026
6 000
21:18 20.09.2026
7 Така и не се намери истински политик
До коментар #2 от "Правителството":родолюбец, който да спре това. Не може гласът на последният пропаднал неграмотен индианец, който не може да си напише името дори да бъде абсолютно равностоен на гласа на един професор.
21:21 20.09.2026
8 Сладки ботчета
21:22 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 защо
За истинския въпрос са ви зашили устите и някои други части с "money, money ", а той е простичък - КОЙ и ЗАЩО.
21:31 20.09.2026
11 босфор тв
21:31 20.09.2026
12 Гошо
21:34 20.09.2026
13 Т.КОЛЕВ
Едва ли са необходими милиони мили милиарди както лъжат.
МНОГО ХОРА В БЪЛГАРИЯ СЕГА СА ЕВРОМИЗЕРНИЦИ С ДОХОДИ ОТ ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ ОКОЛО.500 ЕВРО.
ИНАЧЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ И УПРАВАТА ВЗИМАТ ДАНАКОЗАПЛАТИ ОТ 2 ДО 10 000 ЕВРО ВСЕКИ МЕСЕЦ И ПОДЛАГАТ НА ГЕНОЦИД МНОГО ХОРА.
ФАКТИ БЪЛГАРИЯ.
21:48 20.09.2026
14 Реторичен в-с
21:49 20.09.2026
15 Ти да видиш
Този платен отпадък да се скрие по-добре!
Коментиран от #17
22:23 20.09.2026
16 Феномена
22:28 20.09.2026
17 Честито
До коментар #15 от "Ти да видиш":Питай Радев колко еждизела без ДДС и акциз и ще останеш изненадан, че при нас базовата цена е по-висока отколкото в гнилия запад.
22:33 20.09.2026