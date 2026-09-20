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Светослав Иванов: Сметките и мерките

Светослав Иванов: Сметките и мерките

20 Септември, 2026 21:00 878 17

  • светослав иванов-
  • сметки-
  • мерки

Това, което се случва с цените на горивата в световен мащаб, е всичко друго, но не и неочаквано

Светослав Иванов: Сметките и мерките - 1
Снимка: bTV
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сегашните мерки ще смекчат моментния удар, но да си мислиш, че с 20 или 50 евро на месец ще решиш проблема, е нереалистично. На този фон мерките, които обяви правителството в петък, би трябвало да се разглеждат не като окончателна рамка, а като процес, който тепърва ще се развива.

Това, което се случва с цените на горивата в световен мащаб, е всичко друго, но не и неочаквано.

Началото на американо-израелската военна кампания срещу Иран през февруари предизвика най-очаквания и прогнозируем отговор за всички наблюдатели на региона. Техеран блокира тесния морски проток, през който преминава около 20% от световния петролен морски трафик.

В първите месеци, дори до средата на пролетта – след първоначалния шок – цените на горивата се успокоиха. Причината беше главно в очакването, че военният конфликт няма да продължи дълго, от една страна, и факта, че големите световни икономики като Китай започнаха да освобождават петрол от резервите си.

С началото на лятото обаче картината се влоши. Конфликтът в Персийския залив деескалира военно, но ескалира икономически.

Ормузкият проток е все така блокиран, а през него ще са преминали нула танкери с петрол. Атаките на движението „хути“, което контролира по-голямата част от територията на Йемен, по алтернативните петролни маршрути на Саудитска Арабия откъснаха още 4% от световните доставки на петрол.

В разгара на лятото в международните отношения и енергийната сфера започна да действа и следният постулат от Законите на Мърфи: „Ако нещата вървят на зле, те ще станат по-зле“.

Войната, която Русия започна в Украйна, рязко ескалира, което предизвика недостиг на рафинирани горива не само вътре в Русия, но и проблем с доставките за Турция и държави в Азия, които продължават да внасят руски петрол.

Цялата тази перфектна буря, която ни брули от две посоки, дойде в Европа в началото на есента. Всички го усещаме – на отиване към морето заредихме на една цена, а на връщане – на друга.

Потенциалът тази криза да се засили с началото на отоплителния сезон е много висок. И няма да става по-добре.

Встрани от политическите престрелки по темата за обхвата и мащаба на мерките, те надали ще са достатъчни при влошаване на ситуацията. Така че и правителството, и опозицията, и обществото трябва да ги приемат по-скоро като първа стъпка.

Причината е, че няма автоматичен механизъм, ако високите цени продължат и през зимата. Следващият сценарий със сигурност трябва да бъде какво ще последва в случай, че всяка засегната индустрия поиска собствени компенсации.

Това е истинският въпрос, който до този момент има много неизвестни. България ще се бори със следствията, без да има контрол върху причините, и тази зима въпросът няма да бъде дали държавата ще помогне, а дали ще има готовност да помогне втори и трети път, когато кризата от новините влезе още по-силно в сметките ни.

Коментарът на журналиста е публикуван на страницата на bTV в интернет


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без майтап

    9 0 Отговор
    Милиардите жители на Земята не са важни . Така мислят няколко земни идиоти.

    21:07 20.09.2026

  • 2 Правителството

    14 8 Отговор
    просто купува циганските гласове за изборите с нашите пари.

    Коментиран от #7

    21:08 20.09.2026

  • 3 Зеления

    12 11 Отговор
    Не знам дали държавата ще помогне, но този журналист Светослав Иванов, целия оцветен в жълто-синьо, новите цветове на ППДБ, трябва незабавно да бъде уволнен от БТВ, заради пристрастната си журналистика в полза само на едни хора.

    21:16 20.09.2026

  • 4 Тъй,тъй

    11 4 Отговор
    Циганина с очилата откри топлата вода...Но пак отказва да се къпе... Културни особености,нищо,че култура нанай.

    21:16 20.09.2026

  • 5 Красимир Петров

    5 2 Отговор
    И Светльо е мое момче

    21:18 20.09.2026

  • 6 000

    8 6 Отговор
    Ес води война. Ще плащате, гултаци. Войните са скъпи. И кожите ще ви свалят глупаци.

    21:18 20.09.2026

  • 7 Така и не се намери истински политик

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Правителството":

    родолюбец, който да спре това. Не може гласът на последният пропаднал неграмотен индианец, който не може да си напише името дори да бъде абсолютно равностоен на гласа на един професор.

    21:21 20.09.2026

  • 8 Сладки ботчета

    10 7 Отговор
    Поредния ПП Де Бил. Фермата на Мирчев гледам е тука с глупостите си

    21:22 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 защо

    2 2 Отговор
    Не драги,
    За истинския въпрос са ви зашили устите и някои други части с "money, money ", а той е простичък - КОЙ и ЗАЩО.

    21:31 20.09.2026

  • 11 босфор тв

    9 2 Отговор
    една турска телевизия на дпс-гроб

    21:31 20.09.2026

  • 12 Гошо

    7 4 Отговор
    Аууу....Индиецо се изказА!....Он е капацитет!...Он е журналист!

    21:34 20.09.2026

  • 13 Т.КОЛЕВ

    3 2 Отговор
    НЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ А САМО ЕДИН МЕСЕЦ.
    Едва ли са необходими милиони мили милиарди както лъжат.
    МНОГО ХОРА В БЪЛГАРИЯ СЕГА СА ЕВРОМИЗЕРНИЦИ С ДОХОДИ ОТ ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ ОКОЛО.500 ЕВРО.
    ИНАЧЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ И УПРАВАТА ВЗИМАТ ДАНАКОЗАПЛАТИ ОТ 2 ДО 10 000 ЕВРО ВСЕКИ МЕСЕЦ И ПОДЛАГАТ НА ГЕНОЦИД МНОГО ХОРА.
    ФАКТИ БЪЛГАРИЯ.

    21:48 20.09.2026

  • 14 Реторичен в-с

    2 5 Отговор
    Тоз от кой етнос е

    21:49 20.09.2026

  • 15 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Никой не го интересува какво дрънка латерната на Циганислав Иванов. Точно хора като него и тези които възхвалява докараха България до това плачевно състояние. Приеха насилствено еврото с брутални фалшификации, спряха евтината руска газ по договор, опитаха се да унищожат Лукойл в Бургас, теглиха безумни кредити за да ги крадат и сътвориха куп други безобразия в ущърб на страната ни.
    Този платен отпадък да се скрие по-добре!

    Коментиран от #17

    22:23 20.09.2026

  • 16 Феномена

    2 0 Отговор
    Хем да се раздават пари,хем бюджета що е на дефицит. Няма угодия.

    22:28 20.09.2026

  • 17 Честито

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти да видиш":

    Питай Радев колко еждизела без ДДС и акциз и ще останеш изненадан, че при нас базовата цена е по-висока отколкото в гнилия запад.

    22:33 20.09.2026